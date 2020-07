Prodejce ojetého BMW udělal vekou chybu, nabídl vůz k prodeji za pouhé 1 euro před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Ojetá auta se dnes přes internet prodávají více než kdy dříve, takže stačí jednou špatně kliknout a nabídka je rázem mnohem levnější, než měla být. A když se to stane na eBay, je to opravdu průšvih.

Dění posledních měsíců přesouvá stále více prodejů čehokoli na internet a ojetá auta nejsou výjimkou. Už dříve byly rozličné aukční portály místem přímého prodeje řady vozů bez jakéhokoli osobního kontaktu a letos je využívají i lidé, kteří s nimi nemají tolik zkušeností. Tak se stalo, že jeden Němec nabídl k prodeji své BMW řady 5 generace F11 za 1 euro namísto 12 tisíc (320 tisíc Kč), jak původně plánoval.

Došlo k tomu na eBayi, kde chtěl definovat, že za 12 tisíc euro mohou lidé koupit auto hned a od 1 eura přihazovat. Spletl si ale kolonky, 1 euro nastavil jako cenu „kup teď” a než si to po vystavení inzerátu uvědomil, našel se někdo chytrý, kdo si vůz a 1 euro takto koupil. A protože eBay má - z logických důvodů - velmi striktní podmínky pro závaznost takových nabídek, myslel si, že mu prodávající musí vůz prodat. Ten ale nechtěl za svůj omyl zaplatit 11 999 eur, a tak celý případ skončil u soudu.

Trochu jsme čekali, že soud nařídí vůz prodat, neboť eBay je v těchto ohledech opravdu nekompromisní a každý má možnost si ověřit, zda vše zadává správně. Soud ve Frankfurtu nad Mohanem se ale kupodivu dal na stranu prodávajícího, když konstatoval, že kupující nemohl očekávat, že toto je vážně míněná kupní cena a odklepnutím tlačítka „kup teď” nevznikla závazná kupní smlouva.

Kupující se ale nechtěl nechat odbýt, a tak se proti rozhodnutí odvolal, protože... si dobře koupil BMW v ceně 320 tisíc za 27 korun, ale ani odvolací soud se nedal na jeho stranu. Důvod? Prodávající v popisu inzerátu uvedl, že je otevřen dalšímu přihazování, a tak kupující nemohl rozumně očekávat, že 1 euro je konečná cena. Kupující tak chtěl alespoň finanční kompenzaci za všechny útrapy, kterými si kvůli oné chybě prošel, ale i na to řekl soud jasné: „Nein.”

Z pohledu zdravého rozumu správné rozhodnutí, ale přesto kontroverzní, neboť, jak jsme již zmínili, samotný eBay je nekompromisní na obě strany a považuje za nutné nechat proběhnout odsouhlasený kontrakt za jakoukoli cenu, neboť jinak by ztrácel věrohodnost u jedné nebo druhé strany obchodu. Na druhou stranu tedy i nesmyslně draze koupené věci musí být zaplaceny, stejně by jako nesmyslně levně prodané měly být dodány. Pokud to tak být nemá, je třeba se ptát, kde leží hranice - 1 euro, 10 euro, 100 euro, 1 000 euro? Principelně má rozhodnutí obou instancí trhliny a ani eBay s ním nebyl spokojen. Soud je ale pochopitelně více než eBay a rozhodl tak, jak rozhodl - respektovat to musí všichni.

Podobné BMW řady 5 jeden Němec omylem prodal přes eBay za 1 euro a pak ho odmítl dodat. Soud nakonec uznal, že dodávat ho skutečně nemusí. Ilustrační foto: BMW

Zdroje: Automobilwoche, DPA

Petr Miler