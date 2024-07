Prodejci aut v Německu přestávají brát elektromobily na protiúčet, jako ojetiny jsou pro ně neprodejné před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ADAC, tiskové materiály

Každé zboží má svého kupce, říká se. O elektromobilech jako by to neplatilo, neboť zájem o ojeté vozy tohoto typu je prý tak malý, že je stále více dealerů odmítá vykupovat za jakoukoli cenu.

Před necelým měsícem německý autoklub ADAC zkusil prodat benzinovou, dieselovou a elektrickou ojetinu. S prvními dvěma neměl nejmenší problém, dokonce mu byly nabídnuty i vyšší než odhadní ceny. V případě bateriového pohonu však narazil, neboť o elektromobil mělo zájem jen pár prodejců, kteří se v nabídkách zrovna nepředháněli. Auto tak pořád prodat šlo, ovšem za citelně menší než odhadní cenu.

Od té chvíle se situace zjevně jen zhoršila, jak ukazuje průzkum mezi majiteli autobazarů od Kfz-betrieb a Vogel Research, který cituje magazín Focus. Průzkum totiž zjistil, že se elektrické ojetiny staly tak neprodejnými, že o nich přesně tak hovoří už většina dealerů. A ještě větší část z nich je odmítá vykupovat zcela v obavě, že by je neprodali vůbec, popř. jen za cenu neakceptovatelné ztráty.

Z průzkumu ostatně vyplynulo, že hned 80,2 prodejců ojetých aut se v případě elektromobilů z druhé ruky pohybuje v červených číslech. Z toho 61,1 procenta mluví o „vysokých ztrátách“, zbytek pak o trochu nižších. Ovšem i tak je patrné, že z drtivé většiny není bateriový pohon zatížený již najetými kilometry pro obchodníky lákavou záležitostí, neboť lidé taková auta odmítají. Proto 68,7 procenta prodejců, tedy více než dvě třetiny, nyní již neberou ojetý elektromobil na protiúčet. Jako neprodejné je pak vnímá 51,1 procenta oslovených dealerů.

Tento stav je způsoben přetlakem na straně nabídky, která je stále větší bez ohledu na váznoucí poptávku. I u prodejců nových vozů se elektromobily hromadí jako zboží, o které není v adekvátní míře zájem. Už tento stav má za následek, že dealeři nových vozů, aby se těchto aut vůbec zbavili, musí přistoupit ke slevám, které se aktuálně v průměru pohybují okolo 27 procent. Pokud se tedy dnes v Německu takový Volkswagen ID.3 oficiálně prodává za 36 900 Eur (cca 938 tisíc korun), pak reálně jej lze pořídit o zhruba 250 000 Kč levněji.

Už to samo o sobě logicky tlačí hodnotu ojetin dolů, kterou dále poškozuje přetlak nabízených ojetin pořízených zejména před třemi roky. Nerovnováha nabídky a poptávky hned na dvou klíčových místech trhu má zničující následky na prodejnost takových vozů i jejich hodnotu, to jsou spojité nádoby. Navíc mají i logický sekundární efekt - lidé, kteří před pár léty koupili elektromobil za tehdejší ceny, prodělali kalhoty a něco podobného logicky nechtějí opakovat. To jen dále omezuje poptávku po nových autech, což celé výše popsané spirále jen přidává na rotaci.

„Z mého úhlu pohledu se první generace ojetých elektromobilů stala obětí rychlého technologického vývoje,“ říká k danému vývoji Philipp Seidel, expert poradenské společnosti Arhur D. Little, s tím, že jde o přirozené zákony trhu. Do budoucna bychom se ale prý měli dočkat pozitivního obratu, neboť klíčové komponenty jako baterie budou levnější. O něčem takovém se ale mluví již zhruba dekádu. Zatím ale došlo spíše jen na malé krůčky než velké skoky.

Je navíc otázkou, kdy éra, o které Seidel mluví, skutečně přijde. Do té doby lze totiž počítat se stejným vývojem, jaký tu byl doposud. První vlna zákazníků totiž již byla z většiny uspokojena. Ti další pak váhají i proto, že minulostí jsou velkorysé státní dotace a výše popsané problémy se stávají stále známějšími. Můžeme znovu jen apelovat: Vraťte trhu jeho přirozenost, bez tak mohutných zásahů do jeho fungování by současný stav nikdy nenastal.

Škoda Enyaq si naprostá většina zákazníků koupila za sumy výrazně přesahující 1 milion korun, na trhu ojetin je o ni ale tak malý zájem, že pár let stará auta s nájezdem klidně jen pár desítek tisíc km koupíte už za méně než 600 tisíc Kč. A přesto se ve velkém neprodávají. Není divu, že prodejci nechtějí výkupem takových vozů riskovat další ztráty. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.