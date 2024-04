Prodeje luxusních aut v Koreji zkolabovaly poté, co pro firemní vozy nařídili zvláštní značky, je to podobné jako v Česku před 8 hodinami | Petr Miler

Máloco vyjadřuje návrat socialistických manýrů a současně laxnost státu při vymáhání jím stanovených pravidel tak zřetelně jako tohle. V Koreji stačilo začít majitele drahých služebních aut „nálepkovat”, u nás jsme šli cestou daňových změn. Výsledek je podobný.

Nenechte se mýlit, tohle je socialismus ve své nejryzejší podobě. A je tragikomické, že ve výsledku vše může snadno mít přesně opačný efekt, než s jakým strůjci podobných opatření počítali.

Řeč je o nejrůznějších formách omezování registrací drahých luxusních aut coby firemních vozů, které je podle mnohých zneužíváno s cílem uměle snížit daňovou zátěž subjektu, na nějž je auto pořízeno a přihlášeno. Může to tak být, jistě se to děje, ale jak praví stará právní poučka, abusus non tollit usum. Tedy ne vše, co může být zneužito, musí být zakázáno.

Je opravdu ryze socialistickou premisou, že správným služebním autem může být jen VW Caddy, Škoda Octavia Combi nebo VW Passat Variant. Je to nesmysl, k výkonu vlastního povolání mohou lidé v některých profesích používat cokoli. A pokud to marže v jejich byznysu dovolí, nechť je to klidně Ferrari, Porsche nebo Rolls-Royce, to je jejich věc - není důvod, aby se takový vůz nestal plně uznatelným nákladem ať už optikou daně z příjmu nebo daně z přidané hodnoty, pakliže je používán jako firemní.

Stát má dost možností a prostředků řešit každý případ ad hoc a posuzovat, zda je nákladování toho či onoho auta adekvátní. Fakt, že v Česku od 1. ledna letošního roku platí maximální daňově uznatelná cena u osobních firemních aut ve výši 2 milionů Kč je nepřijatelnou paušalizací, která nás vrací o dobrých 20 let zpátky, kdy bylo pro změnu možné plně nákladovat (tedy i optikou DPH) jen dodávky či jiné nákladní vozy. Státu jde samozřejmě o výběr daní, ale pomůže si někam?

I když budeme na věc hledět ryze pragmaticky, nikoli principiálně, odpověď je nejasná. Podobná opatření mají schopnost pohřbít část automobilového trhu a i jeho fungování je pro stát zdrojem příjmů. Jaké následky mohou socialistické hrátky na tomto poli mít, dobře ukazuje aktuální dění v Jižní Koreji.

Také tam měli pocit, že je na firmy registrováno příliš mnoho drahých aut, která jsou následně používána pro soukromé účely. Jejich nákladovatelnost neomezili, to jim asi přišlo přes čáru, zvolili ale jinou cestu s prakticky stejným dopadem. Auta se rozhodli označovat zelenými registračními značkami, pakliže jde o firemní vozy s pořizovací cenou přes 80 milionů wonů (asi 1,37 milionů Kč). Už „nálepkování” aut s firemní registrací by bylo kontroverzní, ale proč ona cenová hranice?

Smyslem bylo pochopitelně odradit bohatší Korejce, aby si kupovali drahá firemní auta, neboť je to jednak společensky nepopulární a může to vést k jisté ostrakizaci, jednak to může přitáhnout pozornost policie, daňových úřadů, kohokoli takového. A nepřekvapivě to zafungovalo, jak informují Korean Times.

Podle aktuálních dat v zemi výrazně klesly prodeje firemních aut, která se dříve na celkových registracích podílela cirka 40 procenty, nyní jsou na 28 procentech - vůbec poprvé v historii je toto číslo nižší než 30. Nejvíce se pak nové ustanovení zakouslo do prodejů luxusních značek Bentley, Lamborghini, Porsche nebo Rolls-Royce, jejichž odbyt za letošní první kvartál klesl mezi 23 a 77 procenty. Citelně se pak snížil odbyt i značek jako Audi, BMW a Mercedes-Benz, které většinu vozů prodávají nad zmíněnou cenovou hranicí a firemní klientela je pro ně stěžejní.

„Obecně řečeno, jen málo zákazníků nebo majitelů firem dává přednost nákupu vozidel se zelenými značkami kvůli převládající negativní image,” řekl kolegům z Korean Times zástupce jedné z automobilek, který si nepřál být jmenován. Pochopitelně nedokážeme ze suchých čísel odlišit korelaci od kauzality, dramatické změny, které se specificky projevují u dotčených značek, ale leccos naznačují.

Také u nás si podle dat SDA vybírá zmíněná novinka svou... daň. Zatímco celý trh s auty za první letošní kvartál stoupl o 2,24 %, odbyt některých drahých značek dramaticky poklesl. Propad o 86 procent u Rolls-Roycu může být vzhledem k malým celkovým prodejům dán kdečím, ale -29 procent u Porsche, -35 procent u Audi nebo -35 procent u Mercedesu, to jsou tak výrazné poklesy, že na tom omezení nákladování bude hrát aspoň částečnou roli.

Stát si tedy pomohl k tomu, že firmy nákladují méně aut, ale není to tak, že by je místo toho koupil někdo jiný. Zjevně to vede k tomu, že je nekoupí nikdo. A přijde onen zvýšený daňový výběr? A z čeho? Plácli jste záplatu na jednu potenciální díru, ale 100 dalších zůstalo. A firmy zaměstnávají jistě dost schopné účetní na to, aby si od daní pomohly jinými náklady, ať už reálnými či umělými. Kdo je tu tedy vítězem? Závistivý soused, který nevidí nově prodané Porsche registrované na firmu vedle bydlícího člověka? Tušíme, že v Koreji bude jediný hmatatelný „pozitivní” efekt velmi podobný.

Zelenými značkami jsou běžně označována auta s nízkou spotřebou či emisemi, tak je tomu i ve Velké Británii. V Koreji se tak snaží „vyloučit ze společnosti” majitele drahých firemních aut. A bodují, tedy alespoň v tomto smyslu. Ilustrační foto: Audi

Zdroje: Korean Times, SDA

