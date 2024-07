První majitel najel s historicky posledním Saabem přes půl milionu kilometrů, teď ho prodává za babku včera | Petr Miler

Tak vysoké číslo jsme na půvabné „letecké” přístrojovce tohoto auta ještě neviděli, tuplem ne z rukou jediného a původního majitele. Jiní se rozhodli toto auto „sušit” jako relikvii, tento si chtěl historicky vůbec poslední Saab užít dosyta.

Během asi dekády a půl existence tohoto magazínu jsme publikovali dost novinek, recenzí a dalších článků, které šlo označit za smutné, jen nad málokterým se ale člověku chtělo zamáčknout slzu tak moc jako nad rozlučkovým testem Saabu 9-5. Už tehdy bylo jasné, že tohle auto po pouhých 2 letech na trhu končí a velmi pravděpodobně s ním skončí i celý Saab. Obojí se nakonec stalo realitou a za existencí svého času věhlasné švédské automobilky se nakonec nadobro zavřela voda.

Saaby sice nikdy nebyly prodejními hity a nikdy to nebyla ani tak vypiplaná auta, na jaká jsme zvyklí od jiných výrobců, měla ale i po pohlcení značky koncernem GM osobitý charakter, který měl své kouzlo. Zmíněná devět-pětka ho měla též a bylo by pro ni urážkou označit ji jen za upravený Opel Insignia, kterým svým způsobem byla. Zejména s testovaným motorem 2,0 turbo to bylo auto sympatické z pohledu řidiče i zbytku posádky.

Vzniklo v pouhých 11 280 exemplářích a pro fandy značky se stalo jakýmsi posledním útočištěm. Není to žádný sporťák vhodný ke schovávání v garáži, přesto znám hned dva majitele, kteří si poslední devět pětku hýčkají, jezdí s ní spíš svátečně a s pár desítkami tisíc km na tachometru doufají, že jim po boku jiného, samozřejmě tuctovějšího auta vydrží až do důchodu. Vůz na fotkách níže je všechno možné, jen ne to.

Jde totiž o auto, které dodnes zůstává v rukou prvního majitele, který si jej vyzvedl u prodejce Saabu 30. října roku 2010. Drží jej tedy už 14. rokem, žádná garážová leštěnka to pro něj ale nikdy nebyla. Naopak k němu přistupoval jako k tomu nejlepšímu vozu, který si může na každodenní přesuny vybrat, a tak s ním postupně najezdi přes 500 tisíc km. Konkrétně jde o 509 397 km, krásně zdokumentovaných, v rukou jednoho majitele, s pravidelným servisem.

Nepřekvapí, že jde o diesel, motorem je konkrétně jednotka pojmenovaná 2,0 TTiD, která díky dvěma turbům posílala na kola 190 koní přes manuální převodovku - i to je u takového auta docela rarita. Tehdy to byl nejsilnější diesel, kdyby ale Saab neskončil, přišlo by ještě provedení s naftovým šestiválcem 2,9 o 250 koních. To byly časy...

Zbytek specifikace vozu je stejně mimořádný. Bavíme se o verzi ve vrcholném provedení Aero Exclusiv s veškerou podstatnou výbavou. Stav auta není špatný, ale odpovídá nájezdu, který je prosté na některých místech interiéru i exteriéru patrný. Přesto bychom řekli, že tenhle Saab odolává vysokým nájezdům velmi slušně, tedy při aspoň trochu slušném zacházení.

Pokud byste o něj měli zájem, může být váš. Stojí u jednoho nizozemského specialisty na švédská auta, který jej nabízí druhému majiteli jen za 8 900 Eur, tedy asi 224 tisíc Kč. Za podobné peníze takovou 9-5 nekoupíte, dieselové Aero určitě ne. Jak bude fungovat s nájezdem 510 tisíc km a vyšším ale pochopitelně nemáme tušení, asi nikdo ho nemá.

