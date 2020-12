První majitel prodává vrchol německého luxusu, za pár let přišel o 4,6 milionu Kč před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Audi

Skutečně bohatí lidé nejezdí nápadnými sporťáky, které mohou stát miliony, ale za pár let se prodají jen o málo levněji. Luxusní limuzíny stojí mnohem víc.

Audi A8 W12 ve špičkové výbavové specifikaci je nejen silniční náhradou osobního tryskáče, ale také jedním z vyhlášených králů ztráty hodnoty. Dosavadní rekordman přepychových přesunů na dlouhé vzdálenosti ztratil za 18 900 kilometrů na ceně celkem 3,5 milionu korun. Rekordní výši ztráty hodnoty vzhledem k najetým kilometrům dnes nepřekonáme, tu absolutní ale ano. A vzhledem k ne zase o tolik vyššímu nájezdu je i cena za každý ujetý km pro prvního majitele v tomto případě jistě hořkou pilulkou.

Obyčejné Audi A8 neexistuje, natož pak, jde-li o verzi L. Exemplář nabízený na zdrojovém odkazu v bulharském autobazaru (skutečně tam, konkrétně v Sofii) je ale ještě něco výjimečnějšího. Jedná se o vzácnou verzi W12 Exclusive, kterou automobilka vyrobila v pouhých 50 exemplářích. Jde o absolutní vrchol německého luxusu a opulence té doby, exkluzivní limitovaná verze už tak exkluzivního auta. A to si pište, že byla adekvátně drahá.

Prvního a dosud jediného majitele přivítala na palubě poprvé v prosinci roku 2014. Tehdy za něj dal s veškerými příplatky přes 221 tisíc Eur, tedy více jak 5,8 milionu Kč, je to tedy specifikace podobně opulentní, jako u dříve probíraného exempláře. Nejvyšší třída ingolstadtského luxusu už před čtyřmi léty dovolovala připlatit například za lednici, dvojitá skla, prémiový audiosystém, noční vidění, ventilované masážní sedačky, panoramatické okno nebo DVD přehrávač se dvěma obrazovkami vzadu.

Noblesní konfiguraci jako z dobových prezentačních fotek zdobí množství dřevěného obložení sladěného s hnědou kůží veškerého čalounění. Do elegantní kombinace pěkně zapadají detaily hliníkových ploch a stříbrných tlačítek, respektive ovladačů. Exteriér definuje černý lak s koly ještě zaručujícími pohodlí vedle oslnivého vzhledu. V provozu tato A8 L Exclusive zanikne, pravý pocit výjimečnosti čeká uvnitř.

První majitel si jej ale moc neužíval, auto najelo za šest let jen 39 475 km a vypadá opravdu zánovně. Dnes je vůz k mání za 46 016 Eur, tedy asi 1,2 milionu. Prodává se tedy o 4,6 milionu levněji než nový a každý rok ježdění stál prvního vlastníka přes 760 tisíc Kč, asi 64 tisíc měsíčně. Tolik peněz si naprostá většina Čechů zdaleka nevydělá vůbec, natož aby je mohli investovat do auta. Vlastnit vedle toho třeba Porsche 911 s mnohem pomalejším poklesem hodnoty je vedle tohoto láce.

Ani kilometrově to není žádná ekonomická nádhera - každý ujetý km přišel majitele na 117 Kč. Představte si, že si zajedete třeba z Prahy do Kladna, to je za rohem. Něco přes 60 ujetých km tam a zpět (a běda, jak pojedete z Průhonic...) přijde na více jak 7 000 Kč, tolik peněz mnozí vydělávají týden nebo i dva. Tady musely padnout za cestu trvající pár desítek minut.

Majitel si za zmíněné peníze mohl užívat zátah 6,3litrového dvanáctiválce o výkonu 368 kW (500 koní) a 625 Nm, který s pohonem 4x4 a osmi stupni automatu zrychluje limuzínu na stovku za 4,7 sekundy. Teď si jej zjevně ve stavu zánovního auta můžete užít i vy a nepochybně levněji - více než pár set tisíc už tento vůz během dalších roků na ceně neztratí. Jistě to ani tak nebude levný špás, ale podívejte se ten luxus, tohle je opravdu letecká Business Class na kolech.

Na luxus za skoro 6 milionů se vyplatí počkat pár let - dnes je tohle auto k mání o 4,6 milionu levněji prakticky nejeté, uvnitř snad i v úplně stejné, jako kdysi oficiálně představené specifikaci. Ilustrační foto: Audi

Zdroj: Mobile.de

