První pilot byl diskvalifikován a pokutován za podvádění ve virtuálním závodě formulí

Různé nekalé finty ke špičkovému závodění patří odnepaměti, ale jak lze podvádět ve virtuálním světě? Hacknul snad Daniel Abt kód simulátoru, aby byl rychlejší? Nikoli, za volantem nahradil sám sebe.

Koronavirus neuzavřel po nějakou dobu jen továrny a showroomy, zároveň také vystavil stopku sportovním akcím. Profesionální jezdci tedy mají volno, čehož se každý snaží využít dle svého gusta. Zatímco tedy Lewis Hamilton především trénuje a uvádí, že se vrátí do kokpitu v nejlepší formě svého života, mnoho ostatních závodníků dalo namísto posiloven přednost simulátorům. Jejich jména tak zdobí startovní listiny virtuálních šampionátů, které se i díky tomu aktuálně těší větší pozornosti než kdy předtím.

Mohlo by se zdát, že s „přechodem” k virtuálním závodům zmizí i různé nekalé praktiky či laškování s pravidly, neboť to tady prostě není možné. Stáje nevyvíjí žádná auta, hackeři se ze závodníků asi přes noc nestanou a i kdyby - je to prostředí velmi kontrolované, kde by se na podobné kousky rychle přišlo. Přesto i zde dokázali piloti najít cesty, jak si pomoci k lepším výsledkům, v dobrém i zlém.

Z prvního ranku lze vzpomenout třeba na Maxe Verstappena, který v boxech držel rychlost na limitu jen díky citlivosti své pravé nohy. Tím měl ovšem dosáhnout lehké výhody oproti soupeřům, kteří užívali omezovač. A jakkoliv mu vlastně lze jen stěží něco vytknout, neboť pravidla neporušil, po odhalení byl tento „trik“ zakázán.

Nyní tu ovšem máme mnohem větší prohřešek, který má k obdivuhodnému daleko. Dopustil se jej Daniel Abt, který běžně jezdí šampionát Formule E za Audi. Jelikož i elektrické monoposty mají nyní v reálu utrum, jel se namísto skutečného závodu virtuální. Ten byl charitativního rázu, neboť měl napomoci navýšit konto UNICEFu. Člověk by tedy logicky čekal, že závodníci zasednou do svých simulátorů a budou se především starat o zábavu a tedy navyšování příspěvků, jakkoliv i přitom samozřejmě mohou závodit.

Abt se nicméně rozhodl, že daného závodu využije spíše k vylepšení svého renomé. Sobotní podnik byl totiž již pátým v řadě, přičemž v prvních čtyřech jezdec týmu Audi nezískal jediný bod. I díky tomu jsou čtyři kruhy jedinou stájí, která má nulové konto. To se o víkendu změnilo, neboť Abt dojel třetí. Z pódia se ovšem dlouho neradoval, neboť po závodě jej jezdec Mercedesu Stoffel Vandoorne obvinil z podvádění. A ten se záhy ke všemu přiznal.

V centru veškerého dění přitom není využití žádných technických ani řidičských triků, Abt do závodu vůbec nenastoupil a místo sebe nechal „řídit” Lorenze Hörzinga, jenž je ve virtuálních závodech kovaný. Audi díky tomu o získané pódium přišlo, přičemž samotný závodník byl diskvalifikován nejen ze sobotního závodu, ale zároveň se již nesmí zúčastnit žádného dalšího podniku v této sérii. A ještě musí věnovat 10 tisíc Eur (cca 273 tisíc Kč) na charitu.

Abt se již za své jednání omluvil a tresty pokorně přijal. Zároveň uvedl, že jeho úmysly nikdy nebyly špatné, jen prý prostě nebral virtuální závody tak vážně, jak by měl. Ve virtuálním světě mu zkrátka závodění nešlo tak dobře, a tak se rozhodl, že mu bilanci zlepší někdo, kdo je v simulátoru jako doma. Přitom doufal, že si jeho náhodného zlepšení vlastně nikdo ani nevšimne. Ovšem pozornost na sebe upoutal již v rámci kvalifikace, kdy Hörzing pod jeho jménem získal druhou příčku. Během závodu se pak dokonce pohyboval na místě prvním, což podezření jen umocnilo. Stejně jako ta skutečnost, že oproti ostatním závodům Abt tento nevysílal přímo na svém účtu na Twitchi.

Na základě všech těchto podnětů se Vandoorne rozhodl Abtovi během závodu zavolat, ten však hovor nepřijímal. Rázem tak následoval apel na vedení závodu, které následně prověřilo veškeré IP adresy a zjistilo, že Němec skutečně v kokpitu neseděl. Respektive nebyl jím Abt, nýbrž právě Hörzing. Následovalo tedy udělení pokut a vyloučení ze série, přičemž na závodníkovi Formule E zůstává černá skvrna, kterou nepůjde hned tak vyčistit.

Lze už jen dodat, že Abtovo počínání lze do jisté míry pochopit. Jakkoliv se to totiž nezdá, virtuální série se od těch skutečných v mnohém liší. Ač tedy do nich nyní nastupují ti nejlepší závodníci světa, jen málokdo z nich dojede do cíle jako první. Ostatně i Verstappen si pomocí onoho triku, kdy náskok soupeře stáhl o dvě sekundy, dopomohl pouze k druhému místu. O to první jej vždy připravila série chyb, které by v reálu nejspíše neudělal.

Daniel Abt toho vlastními silami ve virtuálních závodech mnoho nedokázal, proto za sebe v posledním podniku nechal jen kovaného specialistu. Nicméně podvod byl záhy odhalen a potrestán

