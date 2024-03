Rakouský architekt se nemůže zbavit sbírky nejlepších Porsche i s kamionem na jejich převoz, jeho dětský sen si jiní splnit nechtějí před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: RPM Independent Porsche Specialists, publikováno se souhlasem

Je to pozoruhodně excentrická věc, a to stejně jako příběh, který se s těmito vozy pojí. Tak nějak ale sedí ke smýšlení umělce, kterému očividně nikdy nešlo o to s těmito auty jezdit. Také s žádným z nich nikdy nejel.

Možná si na tuto partičku aut vzpomenete, psali jsme o ní zkraje roku, když se objevila v prodeji. A tušíme, že pokud jste zprávu o ní zaznamenali, stěží se vám vytratila z paměti. Jde o věc tak neobvyklou, že člověka nutí přemýšlet nad tím, kdo a proč si tato auta vůbec pořídil, proč s nimi zachází tak zvláštním způsobem a proč je prodává jen všechna dohromady. S dalšími informacemi ale všechno začíná dávat alespoň trochu smysl.

Nás v zprvu zaujala ona nabízená auta. Jde o šest nejlepších moderních Porsche bez turba v silničních i závodních provedeních. Jsou to překrásné stroje v jakémkoli smyslu těchto slov, stačí si zrekapitulovat jejich souhrn:

• Porsche 911 991.1 GT3 RS

• Porsche 911 991.1 GT3 R

• Porsche 911 991.1 R

• Porsche 911 991.2 GT3

• Porsche 911 991.2 GT3 Touring a

• Porsche 911 991.2 GT3 Cup

Jejich neodmyslitelnou součástí se pak stal tahač Man TGX s přívěsem značky Rolfo, který odtáhne všech šest aut najednou. Dále jsme věděli je to, že majitelem vozu je blíže neupřesněný Rakušan, který ani s jedním z vozů nikdy nejel a prodává je přes jednoho britského specialistu na prodej takových vozů. Čekali jsme, že se po takových skvostech jen slehne, o dva a půl měsíce později si ale můžeme říci, že majitel se aut nemůže zbavit, jak vypichují kolegové z Auto Evolution.

Díky nim víme víc o historii této bizarní kolekce a nakonec i o tom, proč se auta neprodala. Kterýkoli z těchto vozů je na trhu mezi nadšenci do Porsche - a že jich je - ve stavu nových aut vysoce žádaným zbožím, majitel ale prodává jen celou soupravu naráz. A to už je trochu tvrdší oříšek - počet kupců šesti takových 911 najednou je nutně omezený, tady si k nim navíc ten samý člověk musí koupit kamion s přívěsem. To už bude i na „akční” překupníky dost velké sousto, navíc za vyšší desítky milionů korun.

Proč je prodej uskutečnitelný jen takto? Celou sbírku dal dohromady známý rakouský architekt a podnikatel Alexander Eduard Serda. Jeho přesné majetkové poměry neznáme, je to ale jistě zámožný člověk. A pokud někdo obchoduje s nemovitostmi za stamiliony a zakládá v Rakousku školy, tušíme, že pár desítek milionů korun pro něj nebudou velké peníze. Auta tak dal dohromady v podstatě z rozmaru - dnes téměř 55letý muž v dětství snil o tom, že si takovou „soupravičku” po vzoru své dětské hračky pořídí. A tak to udělal, když mohl. Ale zjevně to není takový fanda do aut, aby s vozy jezdil jinak než na přívěsu tahače.

Serda auta koupil už koncem minulé dekády, kdy se s nimi chtěl takto na kamionu předvést na goodwoodském Festivalu rychlosti, kde Porsche slavilo své sedmdesátiny. Sehnal ale jen pět z kýžených šesti aut a protože je prý chorobně pedantický, raději celou akci odpískal, než aby přijel jen s pěti šestinami zamýšleného. Pak auta zavřel do garáže, kde zůstala dalších pět let, než byla i s tahačem vyvezena na focení ve Vídni a okolí a nabídnuta k prodeji.

Zopakujme tedy, že žádný z těchto vozů nikdy nejel, všechny měly jediného majitele a všechny nedávno prošly servisem. Je to úchylnost sama o sobě, stejně jako trvání na prodeji všech vozů i s tahačem v jednom balení. Ale od člověka, jehož mottem jsou Albertiho slova: „Architektura je harmonie a harmonie všech částí dosažená takovým způsobem, že není možné nic odebrat, přidat ani změnit, aniž bychom zničili celek,” to opravdu nepřekvapí. Čas prodávajícího zjevně netlačí, když auta kdesi „sušil” skoro šest let, než s nimi udělal aspoň tohle...

Pokud byste chtěli na pana architekta navázat, máte možnost. Jak praví prodávající firma, jde o „nejunikátnější prodej, o jaký jsme kdy byli požádáni”. A jak praví kolegové, současně také o největší prodejní bolehlav, který kdy poznala, však kolik lidí si koupí tuhle „pojízdnou harmonii všech částí”, nejspíš s nemalými cenovými očekáváními prodávajícího? Jeho dětský sen si do puntíku jiní splnit očividně nechtějí.

Už víme, proč a jak tahle bizarní kolekce vznikla. A jasnější je hned i to, proč si ani za několik měsíců nenašla nového majitele. Foto: RPM Independent Porsche Specialists, publikováno se souhlasem

Zdroje: Auto Evolution, RPM Independent Porsche Specialists

Petr Miler

