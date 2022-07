Realitní magnát si objednal nová auta za víc jak půl miliardy, odhalil je jedno po druhém před 5 hodinami | Petr Prokopec

Nastěhoval se do svého nového sídla za skoro 1,7 miliardy Kč, finančně na tom ovšem zjevně nevykrvácel. K řadě svých aut tak přidá další. Budou to cenné úlovky, jeden z těch nejvzácnějších mu ale dost možná unikne.

Na počátku června Mercedes konečně odhalil sériovou verzi modelu AMG One. Tedy hypersport, v jehož útrobách se nachází šestiválcový motor z Formule 1. Ten pochopitelně musel být pro silniční využití upraven, i proto nakonec německá automobilka jeho příchod mnohokrát odložila a produkční provedení odhalila až řadu let poté, co vůz měli dostat první zákazníci. Přes oficiální premiéru na to nedošlo dodnes, a to třícípá hvězda slibuje dodat lidem 275 aut.

Jak se navíc ukázalo krátce po debutu, překopání závodního motoru na silniční nevyústilo pouze v několikaleté zdržení. Mercedes totiž oznámil, že AMG One nesplní homologační pravidla pro Spojené státy a k americkým zákazníkům proto nezamíří. Jak pak vzápětí uvedl známý sběratel a miliardář Manny Khosbin, automobilka se ani neobtěžovala něco takového své zámořské klientele sdělit, natož aby jí vrátila zálohy. K tomu pak ostatně nedošlo dosud.

Khosbin totiž ve svém nejnovějším příspěvku na Youtube mluví o vozech, které si objednal, zatím ale nebyly dodány. A mezi nimi i nadále figuruje AMG One. To chce miliardář dostat na americké silnice s pomocí výjimky „Show and Display“, jenž by mu umožnila alespoň omezený provoz (maximálně 2 500 mil neboli 4 023 km ročně). Zatím si nicméně není jist, zda se něco takového podaří. Podobné starosti jako on má i dalších 54 amerických zákazníků, kteří si vůz rovněž objednali.

Realitní magnát pak sice naznačuje, že AMG One by bylo možné dovézt do Ameriky jako závodní vůz, ovšem v takové chvíli by mu veřejné komunikace byly zapovězené již zcela. Pokud by tak šlo o jedinou zbývající možnost, pak je Khoshbinův exemplář k mání, neboť miliardář by od smlouvy odstoupil. Pro Mercedes by to pochopitelně nebyla nejlepší vizitka, navíc by zlobu člověka, který za své nové sídlo utratil 70 milionů dolarů (cca 1,68 mld. Kč).

Dalších 23 milionů USD (asi 553 milionů Kč) pak Khosbin investoval do aut, která má na cestě. Či dost možná nemá, neboť AMG One je právě jedním z nich. Dalším je pak Aston Martin Valkyrie Spider, u nějž již došlo na první sezení s designovým týmem značky. Druhé se má odehrát v řádu měsíců, samotný vůz se pak začne vyrábět v prvním či nejpozději ve druhém čtvrtletí příštího roku.

Dalším „pánem na holení“ je Bugatti Bolide, u kterého by na první schůzku s designovým týmem mělo dojít v prvním kvartálu roku 2023. Ke Khosbinovi by se nicméně vůz měl dostat až v půlce roku 2024. Do té doby by ale dle svých slov již měl být majitelem Koenigseggu Jesko. Stejně tak mu má dorazit i Ferrari SF90 Stradale, objednaných pak má i pět aut značky Porsche včetně jedné limitované edice.

Khosbin mimo to zvažuje i potvrzení objednávky na Mercedes-AMG G63 s portálovými nápravami, na třícípou hvězdu tedy evidentně zatím ještě zcela nezanevřel. Ostatně hned tři jeho SLR momentálně procházejí zakázkovou úpravou, byť o tu se stará divize McLaren Special Operations. Britové mu pak navíc mají dodat i nový okruhový speciál, který poprvé ukážou příští měsíc.

Můžeme pak už jen dodat, že Khosbin měl zájem i o T.50 Gordona Murraye, civilní verze mu však unikla. Okruhové provedení Niki Lauda ovšem odmítl, i kvůli již objednaným podobným vozům od Bugatti a McLarenu. Tím nám prezentace jeho novinek končí, nezbývá tak nic jiného, než polknout slinu a tiše závidět - svůj ideál si totiž v rámci daného výčtu jistě najde každý, snadno ne jen jeden.

Manny Khosbin si Mercedes-AMG One objednal již před pěti lety. Nyní máme dva měsíce po debutu vozu, a on stále neví, zda se jej dočká. Značka totiž až po premiéře, stejně jako velmi dlouho po zaplacení rezervačních poplatků, oznámila, že do Států se kupé nepodívá. Foto: Mercedes-Benz

