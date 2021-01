Richard Hammond se shledal se svým milovaným autem, teď neví, co s ním provést před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

Slavný moderátor Top Gearu a The Grand Tour může působit jako člověk, který miluje leda auta jako Porsche a i ta skutečně vlastní. Jenže pane mu říká také letitý Opel Kadett, s nímž má znovu velké plány.

Není tomu dlouho, co nás se svým oblíbeným vozem seznámil Chris Harris. Tím překvapivě není žádné Ferrari, Lamborghini či Porsche, nýbrž Citroën 2CV. Tedy kultovní Kachna, na spočtení jejíhož výkonu vám bez problému stačí prsty na rukou a nohou. Současný moderátor Top Gearu ovšem není jediným, kdo propadl relativně slabému motoru doprovázenému klasickou karoserií. S nostalgickými náladami můžeme spojit také jeho předchůdce Richarda Hammonda, který pro změnu miluje Opel Kadett z roku 1963.

Dvoudveřový sedan pořídil britský moderátor v roce 2007 v rámci natáčení botswanského speciálu za pouhých 1 200 liber. Zatímco Jeremy Clarkson a James May byli přešťastní, že Alfu Romeo a Mercedes mohou zanechat svému osudu v Africe, Hammond se svého nového čtyřkolého přítele nechtěl vzdát. Nakonec to ale udělal - nejprve trvalo dva roky papírování, než jej legálně dostal do Velké Británie. V posledních letech jej pak naopak ignoroval, teď se s autem, kterému říká Oliver, znovu shledal.

Po někdejší renovaci působí skvělým dojmem, jak ovšem Hammond rovněž nově prozradil, vypadá zachovale jen na první pohled. Pod povrchem už to taková sláva není. Populární britský novinář jej měl půjčit jednomu svému kamarádovi na jeho svatební den. Z něj se nicméně Kadett již vrátil bez dveří řidiče, neboť ty urazil stroj, který Hammondův známý při couvání přehlédl. Mimo to Richard prozradil, že někdejší renovace byla poměrně uspěchaná, i proto, že se jednoduše již příliš těšil na opětovné usednutí za volant.

Nyní tak moderátor váhá, co s autem provést. Rád by totiž Olivera dostal do prvotřídního stavu, ovšem k tomu se váže hned několik možností. Tou první je špičkový tovární stav, v jakém se nacházel před takřka šedesáti lety, když opouštěl továrnu v Bochumi. Další variantou je „restomod“. Tedy v podstatě natlačení současné či modernější než původní techniky pod klasický kabát, byť vyšperkovaný v moderním duchu. Ve finále pak Richard uvažuje ještě o přetvoření na soutěžní speciál.

Možností je tedy vlastně více než dostatek, navíc každá působí lákavě. Na jednu stranu by si Oliver zasloužil, aby ve svém původním hávu zůstal až do naprostého konce. Stejně tak by ovšem jeho heroické výkony z Afriky mohly být konečně po letech odměněny osmiválcem, který by Richard klidně nechal instalovat pod kapotu. A proti srsti nám vlastně není ani rallyová konverze. V tomto ohledu tak vlastně Hammondovi vůbec nezávidíme.

Můžeme tedy už jen dodat, že Kadett A byl návratem Opelu k tradičnímu jménu po 22 letech. Pro značku se jednalo o stěžejní model, i proto kvůli němu nechala vystavět zcela novou továrnu. A co více, motorový prostor osadila svým vůbec prvním zcela novým agregátem od druhé světové války. Litrový čtyřválec vážil pouhých 96 kilo a produkoval 40 koní. Není tedy divu, že do roku 1965 vzniko 649 512 exemplářů.

Richard Hammond se zamiloval do svého Opelu Kadett natolik, že nyní chystá jeho renovaci. Zatím si však není jist tím, zda vůz vrátit do špičkového továrního stavu či jej dále upravovat. Ilustrační foto: Opel

Zdroj: Drive Tribe

Petr Prokopec