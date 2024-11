Rozpadající se Mercedes z vrakoviště se prodal skoro za čtvrt miliardy, zájem o něj překonal všechna očekávání před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Máte pocit, že na vrakovištích se nachází jen skutečné vraky nevalné hodnoty? Tohle auto vlastně vrak je, jeho hodnota má ale k nevalné opravdu daleko, jak se ukázalo v právě skončené aukci.

Letos v létě mohla veřejnost konečně poprvé pořádně nahlédnout za plot obklopující vrakoviště Rudiho Kleina v Los Angeles. Tento německý emigrant tam totiž neskladoval jen tuctové vraky, ale dal postupně dohromady i bizarní sbírku výjimečných aut. Svého času kupoval prakticky vše, co mu přišlo pod ruku, a nezalekl se ani nabouraných, jinak znehodnocených či stále funkčních, ale už ojetých sporťáků, které ve své době měly v takové podobě minimální hodnotu. Tedy ve srovnání se současností určitě.

Klein ale tato auta ani nerozebíral, ani neprodával, prostě si je nechal. V jeho misi se pak rozhodli pokračovat i jeho synové, až tak dlouho u toho ale nevydrželi. Nakonec se tedy rozhodli, že celou kolekci rozpadajících se sporťáků rozprodají, a to ve stavu, v jakém se dožila dnešních dní. Což u některých aut již nebude vyžadovat jen přívěs, ale i krabice, do nichž se rozpadající se karoserie a kusy techniky uloží. Přesto nejde ani zdaleka o bezcenná auta, v tomto se doba dalece změnila.

Jak jsme už zmiňovali, součástí kolekce zanedbaných klenotů byl i Mercedes-Benz 300SL „Alloy“ Gullwing, tedy vzácná hliníková verze jedné z největších německých automobilových legend. Právě ten zamířil do aukce mezi prvními a dnes už má nového majitele. Ten se plácnul přes kapsu víc, než kdokoli čekal, neboť za vůz ve stavu rozpadajícího se vraku 9 335 000 dolarů, tedy opravdu šílených 219 milionů Kč. Jinými slovy takřka čtvrt miliardy korun za soubor náhradních dílů, do kterého bude nutné ještě miliony investovat, aby byl zase k světu. Pak ale bude pomalu k nezaplacení a přesně o to tu jde.

Jde totiž skutečně o jeden z nejvzácnějších kousků Kleinovy kolekce. Jakkoli třícípá hvězda celkově vyrobila 1 400 kusů Gullwingu, pouze 25 z nich plně dostávalo zkratce SL, jenž odkazovala na super-leicht neboli super-lehkou karoserii. Ta u většiny produkce spojovala ocelové panely karoserie s hliníkovou kapotou, dveřmi a víkem zavazadelníku, u oněch 29 aut však byla kompletně z hliníku, což hmotnost sráželo o 80 kilogramů.

Auto, které se prodalo, bylo šestadvacátým vyrobeným exemplářem, přičemž montážní linku opustilo na počátku roku 1956 - s datem výroby 12. ledna šlo o vůbec první vůz, který Mercedes v daném roce zkompletoval. Původně si jej objednal šampion z Le Mans Luigi Chinetti, a to v černé barvě a červeným interiérem, ten jej však v roce 1976 prodal nepojízdný Kleinovi. Cena? 30 tisíc dolarů. Na vrakovišti stál od března 1977 dodnes a jen tohle stání zvedlo jeho cenu o 31 100 %. A zkuste to porazit, i kdyby někdo investoval zmíněnou sumu v roce 1977 do akciového indexu S&P 500, je výš „jen” o 18 420 %.

Celohliníkové SL má přitom najeto 73 387 kilometrů a někdy v roce 1981 se ještě ke všemu dočkalo „Rudiho šrámu“. Klein do jeho zádě totiž nacouval s vysokozdvižným vozíkem. Jde přitom o jedinou kolizi vozu, na opravu či renovaci pak nedošlo po celou jeho existenci. Vše je tedy originální od interiéru přes motor a převodovku až po box řízení. Z toho důvodu bude nový majitel na vyzvednutí rovněž potřebovat „ještěrku“, načež doufejme, že bude šikovnější než ten předchozí.

Jeden z devětadvaceti celohliníkových Gullwingů se aktuálně prodal za téměř čtvrt miliardy korun. Že je na šrot, zjevně nevadí. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

