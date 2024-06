Ruský král Ringu popsal, jak těžce havaroval s cizím autem a ukázal následky. Žádá lidi, aby mu poslali peníze na lepší náhradu před 4 hodinami | Petr Miler

Je to nepochybně nejtěžší nehoda, kterou kdy zažil. A jak sám říká, snadno při ní mohl i se spolujezdcem a majitelem auta v jedné osobě zemřít. Naštěstí vše dopadlo aspoň pro ně dobře, přesto celou událost i po jeho vysvětlení obchází řada nejasností. Vlastně je jich jen víc.

Zkraje tohoto týdne jsme poprvé psali o poslední nehodě ruského krále Nordschleife právě na nejnáročnějším závodním okruhu světa. Věnovali jsme se jak tomu, kterak se Rus dlouho známý jako Boosted Boris stal možná vůbec největším expertem světa přes legendární německý okruh, tak tomu, že neboural zdaleka poprvé. Tentokrát ale jako by se vše spiklo proti němu.

Především je smolné, že Misha Charoudin naboural s autem, které mu nepatří, což je vždy nepříjemné. Vzhledem k tomu, že to dělá pravidelně a dříve to vedlo k rozepřím, má pro tyto případy jednoduché pravidlo - nabourá vlastní vinou, škodu platí on, k nehodě dojde selháním samotného auta, škoda je na majiteli. Vzhledem k prvotnímu popisu událostí to tedy vypadalo, že tentokrát je z obliga, realita je ale nakonec trochu jiná.

Druhou nepříjemností byla pochopitelně vážnost samotné nehody. Tohle už nebylo vyjetí z trati končící polibkem svodidel, Misha říká, že z trati vyjel po průjezdu kompresí v tzv. Liščí noře, kde se snadno jezdí i přes 250 km/h, mu selhaly brzdy, vyjel mimo trať a do svodidel to napálil rychlostí okolo 130 km/h. Náraz byl tak silný, že vymrštil vůz do vzduchu, záhy ale svodidla zachytila zadní část auta a stáhla jej zpět k zemi. Výsledná destrukce je totální - na autě snad nenajdete díl, který by byl v pořádku.

Jak se dalo očekávat, Misha se k věci vrací ve vlastním videu, které přikládáme. Kdo ale čekal, že věc objasní, ten se krutě mýlí. Poničené auto vám i s majitelem ukáže do detailu, rozvede teorii o selhání auta (prý odešel neznámý díl po oné kompresi ve Fuchsröhre), vrak nabídne BMW i univerzitám ke studiu a to je v podstatě vše. Ačkoli celá nehoda byla natočena na video několika kamerami, místo jejího ukázání situaci znovu předvádí v simulátoru. Proč? V lepším případě chce celou událost pořádně „podojit” a nehodu ukáže v jiném videu. V tom horším je něco jinak, než říká, a nechce to zveřejnit.

Co je ale nakonec nejzajímavější, v reakci na tuto patálii chce auto sám opravit resp. znovu postavit, protože tohle už opravit vážně nepůjde. To zní sympaticky, ale znovu to zavání, hned ze dvou důvodů. Jednak platí, že pokud by se věci měly tak, jak bylo řečeno, jeho odpovědnost by byla nulová. I nesení poloviny nákladů by tak od něj bylo velkorysé. A jednak je pozoruhodné, že navzdory svým jistě enormním příjmům z publikovaných videí (odhadem až 2 miliony dolarů, tedy asi 46 milionů Kč za rok - může to být citelně méně, ale i polovina by byla hodně peněz) odstartoval sbírku na GoFundMe, která má dát dohromady dost peněz na stavbu dokonce lepší upravené M4.

Nezdá se vám celé podivné? Uvidíme, co se z věci dál vyklube, ale máme intenzivní pocit, že něco tu bylo nebo je jinak, než je nám předkládáno.

Nehody se stávají a s upravenou M4 na Nordschleife se taková může odehrát celkem snadno. Ale pokud to skutečně byla nehoda zapříčiněná selháním komponentu, proč ji pořád nemůžeme vidět na původních záběrech? A proč Misha Charoudin ve své pozici spustil sbírku, která má vybrat peníze na lepší náhradu auta? Foto: BMW

