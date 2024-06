Rusové si nové Maybachy koupit nemohou, a tak si postavili vlastní. Dokonce takový, který automobilka ani neprodává včera | Petr Prokopec

No, nemohou... Oficiálně by neměli, reálně se dá v Rusku přes „přátelské” země koupit prakticky cokoli. Tohle auto ale není dostupné pro nikoho a nikde, to si musíte sami postavit. Rusové to udělali a je třeba říci, že nestvořili nic, co by bylo hodné opovržení.

Na sklonku roku 2014 Mercedes-Benz oznámil, že zkusí znovu vzkřísit značku Maybach. Nově neměla působit samostatně, místo toho se Němci rozhodli, že vedle AMG půjde o další divizi zaměřenou na klientelu, která chce víc než standard. Jen s tím rozdílem, že zatímco v Affalterbachu se zaměřují na sportovní segment, v Sindelfingenu bude prioritou luxus. Třícípá hvězda ovšem úvodní přepracované třídě S nepřihodila na palubu jen působivější výbavu, verzi s logem Maybachu také oproti už prodloužené limuzíně o dalších 20 centimetrů protáhla.

Necelá dvě léta na to znovuzrozený Maybach přišel se svým prvním konceptem, velkým dvoudvéřovým kupé Vision 6, které disponovalo elektrickým pohonem. Rok na to pak dorazil i kabriolet, který taktéž disponoval čtyřmi elektrickými pohonnými jednotkami o celkovém výkonu 750 koní a bateriemi o kapacitě 90 kWh, jenž měly vystačit na více než 500 km dojezdu. Řada lidí doufala, že automobilka tyto úchvatné vozy pošle do aspoň kusově omezené výroby, přičemž boháči byli ochotni otevřít své peněženky dokořán. Jenže ani po sedmi letech k tomu zatím nedostali příležitost.

O to pikantnější je, že tohle auto v silniční provedení můžeme vidět na ruských značkách. Zrovna Rusové si dnes nové Maybachy oficiálně koupit nemohou, a tak by bylo podivné, kdyby se značka zrovna pro některého z tamních zákazníků přetrhla, realita je ostatně prostší. Tohle auto vzniklo jejich vlastními přičiněním, skutečný Vision 6 Cabriolet byl postaven na základech existujícího Mercedesu SL 500 generace R230.

Žádné další informace o voze nejsou známé, jakkoli s ohledem na koncovky výfuku lze očekávat, že původní spalovací pohon zůstal na svém místě. Spíš než cokoli jiného se zde měnila karoserie, neboť SL R230 má na délku 4 534 milimetrů, zatímco Vision 6 je o více než metr delší. Protože ale nedošlo na posun přední nápravy či natažení rozvoru, ruská kreace jistě neměří od jednoho nárazníku k druhému 5 700 mm. Natažen byl totiž u ní hlavně zadní převis.

I přes tyto drobné nuance jde ale o povedené dílko, které evidentně dostalo do vínku zakázková přední a zadní světla. Použité logo třícípé hvězdy pak sice Němce musí dráždit více než červená vlajka rozzuřeného býka, ovšem s ohledem na současnou politickou situaci si mohou jít stěžovat tak maximálně na nádraží. Byť vlastně ani nemají důvod, neboť tohle opravdu není vůz, který by image automobilky ubližoval. Ale posuďte sami, pro srovnání přidáváme i záběry skutečného továrního konceptu.

Dvoudveřový 5,7metrový kabriolet se pod oficiálním názvem Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet představil již v roce 2017. Ani po sedmi letech Němci výrobu nezahájili, v Rusku si ale takové auto postavili sami, jak můžete vidět níže. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: NoMuscleGarage@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.