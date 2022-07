Ruští novináři se vydali nakupovat nové „protisankční” Lady, realita je trochu jiná, než to vypadá z tiskovek před 8 hodinami | Petr Prokopec

O tom, jak se dnes žije v Rusku, máme jen velmi kusé zprávy, a tak musíme být rádi za každý pohled zpoza Dněpru. Ruští kolegové, jejichž zpravodajství skutečně nepřipomíná propagandu, v lecčem otevírá oči.

Na první pohled se může zdát, že minimálně v rámci automobilové branže se v Rusku vše vrací do starých kolejí. AvtoVAZ totiž znovu spustil montážní linky a přestože musel přistoupit k jistým ústupkům, zaměstnanci již nemusí posedávat doma s rukama složenýma v klíně. Je nicméně třeba dodat, že továrna v Togliatti stále nejede na původní kapacitu. To má vliv i na zásobování dealerů, z nichž mnozí zatím nemají co nabídnout, zatímco ostatním se ještě na skladech povalují „předválečné” exempláře. Další pak dle zjištění kolegů z ruského Dromu prodávají obojí.

Dle ceníku nová Lada Granta s přídomkem Classic, která přišla o airbag řidiče, ABS a jíž pohání jedna-šestka s pouze osmiventilovou technikou, vychází na 678 300 rublů (cca 287 tisíc Kč). Na tolik vychází sedan, zatímco za liftback dají Rusové 698 300 RUB (asi 296 tisíc Kč), za kombík 705 300 RUB (298 tisíc Kč) a za provedení Cross 742 300 RUB (314 tisíc Kč). Hatchback se pak na linku už nevrátil, tato karosářská varianta nebyla v minulosti příliš populární.

Oproti dřívějšku, kdy se startovalo na 559 900 rublech (cca 237 tisíc Kč), tedy došlo ve všech případech ke zdražení. Nicméně nahoru šly i ony exempláře, které byly vyrobeny před vypuknutím konfliktu na Ukrajině a u kterých motor ještě užívá 16ventilovou techniku. Stejně tak jsou tato auta osazena i ABS, v základu ovšem nemají kliky dveří lakované ve stejné barvě jako zbytek karoserie, což je standard u aktuálně vyrobených kusů. K mání jsou přitom od 761 500 RUB (asi 322 tisíc Kč).

Je však nutné dodat, že výše zmíněné ceny jsou spíše orientační. Jako všude na světě, kde poptávka převažuje nabídku, i v Rusku dochází na dealerské přirážky. A aby vyšponované ceny byly alespoň nějakým způsobem ospravedlněny, u prodejců dochází třeba na anti-korozní úpravu spodku karoserie či instalaci ochranných plechů. Jakkoli se tedy jedná o drobné zásahy, ceny stoupají o desítky tisíc korun. Navíc se liší v závislosti na dealerovi či oblasti.

Nejde jen o tyto kroky, u prodejců bývá doinstalovávána třeba i klimatizace. Nicméně i v tomto případě Rusové naráží na omezené zásoby. Zmiňují tak, že z deseti aut mohou zákazníkům nabídnout větší komfort jen dva či tři exempláře. Znovu je ale třeba podotknout, že ne všude je něco takového možné. Mnozí dealeři totiž stále mají k dispozici pouze staré skladové kusy a u těch nových očekávají dodání v září, na podzim či kdovíkdy.

Jakkoli tedy AvtoVAZ znovu obnovil výrobu, stále není možné nakráčet do autosalonu a za pár hodin odjíždět v novém voze. U většiny dealerů je navíc třeba počítat s doplňky instalovanými mimo továrnu, jenž sice navyšují váš komfort a které navyšují ochranu vašeho vozu, ovšem za které musíte opravdu tvrdě zaplatit. Pořád je to ale výhoda oproti mnohým částem země, kde aktuálně nepořídíte naprosto nic.

Lze už jen dodat, že s dražší koupí je spojena pouze první část příběhu. Na zvyšování cen došlo i v servisech, kde ročně zákazníci nechají zhruba o necelou tisícikorunu více. To sice nejsou až tak zásadní peníze, jde však o pouhou cenu prohlídek, nikoli materiál. Ten podražil rovněž, třeba za litr oleje se nyní platí dvojnásobek. Ovšem stejně jako u samotných aut jsou lidé vlastně ještě rádi, že se na ně vůbec dostane.

Lada Granta se sice vrátila na montážní linky, ovšem to stále neznamená, že by náhle byly uspokojeny touhy všech ruských zákazníků. Ti navíc za totéž provedení mohou u každého dealera nechat zcela jiné peníze. Stejně tak mohou někde narazit na původní a jinde už na nové, „protisankční” provedení. Foto: AvtoVAZ

Petr Prokopec

