Šéf ruské továrny na zahraniční auta popsal dopady sankcí, přidávají se k nim naschvály firem i zemí

Kroky západu Rusko nepochybně zasahují, z detailů o jejich dopadech je ale otázkou, kde vlastně. Z některých opatření se podle všeho vytrácí vazba na jejich původní motivaci.

Nejspíše jste již zaznamenali, že máme své pochybnosti o účinnosti sankcí zaměřených proti Rusku. Nemá to nic společného se schvalováním invaze na Ukrajinu nebo rusofilstvím, do toho máme opravdu daleko. Nechceme pouze ztrácet zdravý rozum a bez zaváhání schvalovat jakýkoli protiruský akt bez ohledu na jeho konečné dopady.

Momentálně se prakticky celá snaha zastavit konflikt na Ukrajině točí okolo sankcí, které dopadají jak na občany této země, tak na řadu firem. A přeneseně dopadají zejména v Evropě víceméně na všechny, aniž by se po dvou měsících konfliktu zdálo, že by se staraly byť jen o změnu nálad v Rusku směrem, o který západ usiluje.

Konkrétní dopady sankcí nyní pro magazín Forbes svěřil Vladimír Ščerbakov, šéf společnosti Avtotor. Ta má v Kaliningradu továrnu, ve které vyrábí vozy značek Kia, Hyundai a BMW. Korejská auta produkuje dál, montáž BMW v tuto chvíli stojí. Ani to, co funguje, ale nejde hladce, i když technicky vzato může Avtotor díly od korejských výrobců legálně odebírat a používat. Korejci ale kvůli svévolnému bojkotu čehokoli ruského mezinárodními logistickými firem nemohou své zboží dovážet přímo do Kaliningradu a tak volí okliky.

Zboží tak v tuto chvíli putuje nejprve do německých Brém, odkud je pak transportováno alternativními cestami do Ruska. Zboží se tak do Ruska dostává dál, jen delší a dražší cestou. „Pokud nás dříve stál dovoz kontejneru z Busanu do Kaliningradu zhruba sto tisíc korun, dnes se jedná o čtyř- nebo pětinásobek,“ uvedl Ščerbakov. A jelikož firma nyní zvládá smontovat jen zhruba 300 vozů za den namísto někdejších 900, dostala se do ztráty. Nicméně i přesto hodlá ve svých aktivitách pokračovat, neboť zavřít by znamenalo prodělávat ještě víc a přijít o kvalifikovanou pracovní sílu.

Výroba BMW stojí zcela a personál pracuje v jiných částech firmy. BMW jako takové nemá problém s působením v Rusku pokračovat a doufá v uklidnění geopolitické situace, v tuto chvíli ale nemá jak do Ruska díly dostat - Polsko dodávky blokuje a Litva záměrně zdržuje proclení, říká Ščerbakov. A to jsou díly, které byly Avtotorem objednány a zaplaceny už dříve jejich dovoz je formálně možný. Fakticky nikoli.

Je podle nás bláhové si myslet, že kvůli těmto potížím Putin válku ukončí. Nebo že se proti němu zvedne vlna odporu. I z diskuzí na ruských fórech je patrná spíše nevraživost Rusů proti západu, ať už pod tlakem domácí propagandy nebo ne. Obyčejní lidé se necítí být za konflikt odpovědní, sankce ale dopadají hlavně na ně.

Hněv nakonec neplyne jen z Ruska, negativně se sankce projevují i u nás. A čím více porostou ceny v obchodech, tím více bude mizet solidarita. Zkrátka se zdá, že sankce mění všechno možné, jen ne to, co by měnit měly. A na Ukrajině pořád umírají lidé. Je nám jasné, že jde o složitou situaci, která nemá jednoduché řešení, právě proto nás ale trápí pocit, že se EU a USA v takovém vzhlédly. A budou na něm trvat do roztrhání těla.

