Šéf sportovní divize Mercedesu je totálně mimo. I po fiasku hybridního C63 věří, že si lidé místo pro V8 přijdou pro elektromotor včera | Petr Miler

Je velmi, velmi smutné, když šéf sportovní divize tak slavné automobilky nemá ponětí o tom, co zákazníci vlastně chtějí. A proč to chtějí. Místo nabídnutí právě toho tak bude čekat, až si přijdou pro to, co dnes razantně odmítají.

Když se bavím s některými lidmi z automobilek, kteří dokola hlásají svou oddanost elektrickým či elektrifikovaným autům, i když po letech jejich vnucování všem jasně vidí, jak marné tyto snahy jsou, obvykle jim řeknu jedno: Jděte a promluvte si se svými zákazníky. A pokud se vám do toho nechce, promluvte si aspoň se svými dealery. Poznáte, jak vypadá svět „tam venku”, jak odlišný je od toho, ve kterém žijete vy.

Obvykle to neudělají, protože ví, jak by to dopadlo. A nechtějí se trápit tím, že by se museli vypořádávat s tíhou obrovské marnosti, která by zavalila většinu jejich dosavadních aktivit. A tak raději zavřou oči a dál střílí od boku v doufání, že někoho přece jen trefí. Někoho ano, efektivní to je ale obvykle přesně tak, jak střelba naslepo bývá - velmi málo.

Na jednu stranu tomu rozumím, tito lidé jsou mezi mnoha mlýnskými kameny a málokdo má odvahu vystoupit z řady konformistů a uznat, že nahý císař opravdu nemá šaty. Na tu druhou přece každý musí vidět, co je na konci takového jednání - průšvih. A pokud někdo mohl před pár léty věrohodně tvrdit, že takový konec nevidí, teď už to dost dobře nejde, s prvními výsledky marného pokusu malovat černou na bílou jsou automobilky tvrdě konfrontovány právě teď. Možná čas vytáhnout paty z kanceláří a začít se ptát, o co vlastně stojí lidé, pro které různé vozy mají dělat.

Když to totiž neudělají, skončí tak, jak nyní končí Mercedes - v problémech a s vedením firmy totálně mimo realitu. Přitom zrovna třícípá hvězda dostala z trhu tolik signálů, že by je mohla rozdávat. I když si v souladu s plány EU sama naplánovala, že do roku 2030 bude jen elektrická a v mezičase hlavně hybridní, vylétlo to komínem. Automobilka se dnes komplikovaně vrací k rozumnějšímu fungování, nedělejte si ale naději, že obrátí o 180 stupňů. Důkazem budiž zřetelné fiasko čtyřválcových modelů 63 od AMG, které se nedaří prodávat ani za cenu vysokých slev. Automobilka ústy šéfa AMG přesto říká, že tohle řešení neodpíská, protože je „velmi progresivní”. A nyní dokonce zachází ještě dál.

Znovu šéf AMG Michael Schiebe nyní dokonce v rozhovoru pro Autocar řekl, že lidé, kteří dosud kupovali osmiválce, si nakonec přijdou nejen pro čtyřválcové hybridy, ale dokonce i pro elektromobily. Schiebe říká:

„Zákazníci, kteří přišli ke značce kvůli V8, nepřišli proto, že chtěli mít velký motor. Přišli proto, že milovali technologii, kterou jsme do auta dali. Takže pokud jde o elektrický pohon, jsem si jistý, že na tuto novou technologii skočí, protože to bude to nejnovější a nejlepší, co můžete získat.”

Tohle člověku bere slova z úst, je to něco neuvěřitelně absurdního. Problém je samozřejmě jednak v tom, že asi 2,2tunové hybridy s nestálou dodávkou maximálního výkonu nejsou to nejlepší, co můžete získat, o 2,5tunovém elektromobilu s dojezdem 70 km při ostré jízdě to bude platit tím méně. Ale to je nakonec jedno. I kdyby bylo, Scheibe vůbec nechápe uvažování většiny zákazníků AMG. Za život jsem jich poznal spoustu a tohle rozhodně nejsou lidé, které by zajímala „technologie”. Je to podobně nesmyslné uvažování jako u Škody, jen v trochu jiné rovině. Jde tu o emoce, pocity ze vzhledu, zvuku, výjimečnosti, „technologie” je u AMG těžce druhotná věc.

Kdyby to tak nebylo, žádná osmiválcová AMG by se úspěchu nedočkala, mohla být dávno klidně šestiválcová či kdovíjaká. Ti lidé si prostě nezřídka přišli pro velký motor, bohužel pro Schiebeho ano. Však se v minulosti několikrát stalo, že osmiválcové verze určitého modelu nabízely objektivně méně než dvanáctiválcová provedení, přesto se ta dvanáctiválcová prodávala velmi dobře. Proč? Protože V12 a vše, co je s tím spojeno. To samé platí o V8 a inferiorních alternativách. A čtyřválcový hybrid je vedle V8 těžce inferiorní, o elektrickém pohonu ani nemluvě.

Je to vážně hrubé nepochopení a stačí se podívat na fóra či jiné diskusní skupiny klientů a příznivců AMG, abyste pochopili, jak moc velké je. Jistě se najdou lidé, kterým tento přístup zalichotí, ale kolik jich bude? 10 procent, 20 procent? Víc asi ne. Kdybych Schiebe zašel „mezi lidi”, bude to vědět sám, pochopí a nabídku tomu přizpůsobí. Protože to ale nedělá, bude dál sedět na skvělých hybridních a elektrických technologických peckách, na které ale většina potenciálních zákazníků řekne úplně to samé co Jeremy Clarkson: „'Máme nový hybridní systém' - je mi to úplně ukradené.”

Úplně ukradené, přesně takové lidem už dnes zřetelně jsou hybridní náhrady osmiválcových AMG. A budou jim ukradené i ty elektrické. Proč? Protože je po AMG nikdo nechtěl, nikdo si je nevyžádal, firmu tam nezavedl ani technický vývoj. Je to jen a pouze regulacemi vynucený nesmysl. Znovu slovy Clarksona: „Je to jen bílá technika, jsou to myčky, mikrovlnky, nemůžete o nich psát recenze, nemůžete si je užít.”

AMG jsou tu ale od toho, aby se je lidé užívali, je to prodejna emocí, je to - v tomto případě pozitivně míněno - Cirkus Affalterbach. Pokud to šéf AMG nechápe a prodává „technologie”, měl by si ještě dnes sbalit věci a zamířit k nějakému výrobci bílé techniky, tam jistě lidé budou jeho „technologiemi” uchváceni.

Aktuální Mercedes C 63 S od AMG se čtyřválcem dostává nakopáno prakticky od všech, od novinářů po zákazníky. Reakce Mercedesu? Víc takových aut a nakonec jen elektřina. „Je jasné, že budeme nabízet jen auta s elektrickým pohonem,” říká šéf AMG. Gratulujeme k výborné reflexi reality, skutečně. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Autocar

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.