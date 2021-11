Skoro dekádu stará atmosféra s přehledem povodila moderní turbo ve srovnání dynamiky před 6 hodinami | Petr Miler

Když jde o srovnání aut s nepřeplňovanými a přeplňovanými motory, obvykle jsou na jedné straně hodnoty jako zvuk, linearita a ovladatelnost, na druhé pak rychlost. V tomto případě to ale neplatí. A i když nejde o úplně srovnatelné vozy, výsledek je překvapením.

Výrobci aut pochopitelně dobře ví, že přeplňované motory mají své limity, vyhovují ale lépe snahám o minimalizaci papírové spotřeby. Přiznat přímo, že zákazníkům nabízíte něco, co chce někdo jiný, se ale nenosí. Automobilky tak hledaly cestu, jak přechod z atmosféricky plněných jednotek na turba ospravedlnit a dobře známé nevýhody zastřít a našly rychle - dynamiku.

Nepřišlo to okamžitě, přeplňované se ale během pár let naučily dělat tak, aby při nižší papírové spotřeby nabízely zásadně lepší zrychlení i při nominálně velmi podobných maximálních výkonech. Turba totiž dokáží nabízet citelně vyšší výkon v nižších a středních otáčkách, jejich výkonová křivka je zkrátka plošší. A protože jde nakonec jen o jakýsi průměrný výkon v celém spektru sledovaný otáček, který stojí proti zpřevodování a hmotnosti, není nakonec těžké udělat turba citelně rychlejší. Lepší hodnoty v kolonkách jako „0-100 km/h” nebo „0-400 m” pak snadno prodávají.

Automobilky obvykle nenabídnou dvě srovnatelná auta se stejnými maximálními výkony - jednou bez turba a podruhé s ním -, aby se výše zmíněné ukázalo v plné nahotě, jeden případ ale existuje. Audi RS4 B8 mělo jednotku 4,2 V8 bez přeplňování s 450 koňmi, pozdější (a stále současná) RS4 B9 má 2,9 V6 turbo s týmiž 450 koňmi. Dostalo dokonce méně efektivní převodovku (HDM místo dvojspojky), předchůdce přesto dynamicky překonává o parník až dva, v podstatě jen díky přeplňování.

Musíte tedy mít opravdu něco, aby to bez turba stačilo klidně i o desítky procent silnější atmosféře, tak to prostě je. Proto se od posledního srovnání Mata Watsona z Carwow, který proti sobě postavil Mercedes SLS AMG 63 proti BMW M3, nečekalo nic jiného než další exhibice moderny. Je dojemné, že SLS má motor 6,2 s výkonem až 631 koní, nemá ale turbo, a tak by jej M3 s 510 koňmi z přeplňované mohlo snadno překonat i přes skoro 200kilový handicap. Realita je ovšem jiná.

Vznik obou vozů dělí 8 let, to je v automobilovém světě skoro věčnost, přesto je SLS AMG rychlejší. Ve sprintu z místa záleží, komu se zrovna jak povede start, při srovnatelném ale začátku ale SLS o pár desítek centimetrů vítězí. A když M3 „prohrábne”, je z toho jasná dominance Mercedesu. Při letmém startu je pak nadvláda SLS jasná, jen při brzdění prohrálo, možná kvůli nezahřátým karbon-keramickým brzdám starší konstrukce? Kdo ví, rozdíl je ale podezřele velký.

Samozřejmě, na věc lze hledět i tak, že stále docela obyčejný sportovní sedan pro každý den dnes dynamicky skoro stačí bezmála dekádu staré specialitě z ranku supersportů, přesto máme pocit, že to ukazuje něco trochu jiného - atmosféry mohou být pořád zatraceně rychlé, stačí celé auto vyvíjet s cílem, aby takové byly, což je u SLS splněno. A to je dneska vlastně už starý vůz. Docela by nás zajímalo, kde by byly dnes, kdyby jejich vývoj nebyl násilně téměř zcela utnut - poslední mohykáni od Porsche či Ferrari nejsou dostatečně dobrý vzorek pro jasnější soudy.

