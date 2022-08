Skoro zapomenutý propadák je už po pár letech levnou cestou k autu schopnému uhánět až 305 km/h před 7 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Autohaus D und D, publikováno se souhlasem

Možná ani nevíte, že se prodával v Evropě, ale skutečně to tak bylo. S obchodním úspěchem se nepotkal, to ale samo o sobě neznamená, že by šlo o špatné či nezajímavé auto. Naopak, zvlášť při jeho aktuálních cenách.

Dnes už nevyráběné, ale stále žádoucí BMW M3 resp. M4 generací F80 a F82 je jasnou volbou sportovně založených konzervativců vyhýbajících se experimentování s alternativami. A je to možná škoda, protože slepé upřednostňování evropské produkce znamená nevidět jiné možnosti nabízející i lepší parametry za méně peněz. Jedna pochází zpoza oceánu, kde vnikl zdatný a dokonce výkonnější model osazený také dvakrát přeplňovaným šestiválcem, čtyřmi výfuky i pohonem zadních kol se samosvorným diferenciálem.

U nás skoro neznámé auto si říká Cadillac ATS-V a většina Čechů jistě ani nebude vědět, že se oficiálně prodávalo také v Evropě. Prodávalo, úspěch to ale nebyl. Nepodařilo se nám získat oficiální čísla o prodejích tohoto konkrétního modelu, uvážíme-li ale, že celý Cadillac se všemi svými modely ve všech zemích Evropy prodal za dobu jeho nabízení nejvíce 1 003 aut za jediný rok (2018) a většinou živořil s pár sty prodanými vozy, je jasné, že byl propadák. Prodat se jej na celém kontinentu mohly všehovšudy desítky možná 100 až 200, více ani omylem. O tom, že nešlo o úspěch, nemá smysl diskutovat, žádný Cadillac nabízený v minulé dekádě v Evropě jím nebyl.

To ale ani náhodou neznamená, že by šlo o nezajímavý vůz, právě naopak. Ostře řezané dvoudvéřové kupé nebo čtyřdveřový sedan z takzvané V-Series disponuje 3,6litrovým benzínovým motorem o výkonu 346 kW (470 koní) při 5 850 ot./min a točivém momentu 603 Nm na hranici 3 500 ot./min. Osmistupňová automatická převodovka sází jednotlivé rychlosti těsně za sebou s časem zrychlení na stovku za 3,9 sekundy a hbitý rozlet konči dosažením 305 km/h.

Zmíněné BMW tak ve svém výchozím provedení ztrácí 0,6 litru objemu, 39 koní a 53 Nm, což se projeví pomalejší akcelerací na 100 km/h o 0,2 sekundy a dokonce o 55 km/h nižší maximální rychlostí (i příplatkový omezovač posune maximálku nanejvýš k 280 km/h). Mnichovská volba v sériovém provedení s nanejvýš 50 tisíci km na tachometru dnes jako ojetou koupíte v dobrém stavu okolo 1,2 milionu Kč, a to klidně půjde o vozy z roku 2014. Cadillac ATS-V se prodává o dobrou třetinu levněji s podobným nájezdem jako mladší vůz. Nakonec, v roce 2014 se ještě ani nezačal vyrábět.

Jde tedy o doslova pár let starý vůz, se kterým málokdo najel velké kilometry, přesto jej lze se zmíněnou dynamikou koupit o hodně levněji. V prodeji jich moc nebývá, pár jednotek se ale zejména v Německu vždy najde. Auto na fotkách níže není to nejlevnější, vybrali jsme pro ukázku novější kousek jen se 43 tisíci km. Přesto je v prý perfektním stavu k mání za 39 900 Eur, tedy asi 980 tisíc Kč. To je nejen zajímavý poměr k výkonu a konkurenci, ale také zlomek původní ceny 83 700 Eur (skoro 2,1 milionu Kč) v základním provedení.

Auto vypadá skutečně bezvadně. Přísně se tvářící bodykit odolal škrábancům, poškození unikly i stříbrné paprskové ráfky s vyraženým písmenem V. Za širokými koly jsou vidět velké třmeny, ale největším symbolem dynamického potenciálu jsou zmíněné čtyři výfuky nebo výrazná odtrhová hrana kufru. I uvnitř je cítit aura nejsilnějšího silničního provedení. Zřejmě nejužitečnější výbavou jsou anatomická sedadla potažená kůží a alcantarou, někoho může potěšit tlustý volant s pádly nebo karbonový dekor tmavého obložení.

Vše vypadá po zmíněné kilometráži jako nové, přesto tu máme auto za cenu lepší nové Octavie, které i nyní zavaří prakticky čemukoli ze současné cestovní produkce, novější M3 a M4 s jen o 10 koní vyšším výkonem nevyjímaje. A kdyby vám nevyhovovalo kupé, koupit se dají stejně jako v případě BMW trochu decentněji vyhlížející čtyřdvéřové sedany, pořád podobně výhodně.

Cadillac ATS-V ujede BMW M3 i M4, přitom ušetří majiteli nemalé peníze. Po mrzkých 43 tisících km vypadá jako nový, přesto stojí méně než polovinu původní ceny. Foto: Autohaus D und D, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal

