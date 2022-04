Tryskáč Maxe Verstappena prý připomíná letadla padouchů, nalakovaný ho má tak, že jej poznáte z dálky

Úřadující mistr světa Formule 1 si na spasitele planety - alespoň zatím - nehraje, a tak se nejenže nevyhýbá soukromému létání, ale ani se za to nestydí. Jeho stroj je zbarvený tak specificky, že jej někteří označují za padoucha světa ef-jedniček.

Do minulého roku byl králem Formule 1 Lewis Hamilton. Nevšimnout si toho nešlo nejen kvůli jeho nepochybným jezdeckým kvalitám, ale také proto, že své sportovní pozice využíval coby opory pro aktivismus všeho druhu. Stal se tak mimo jiné bojovníkem proti klimatickým změnám, s čímž souviselo i jeho údajné zanevření na soukromou leteckou dopravu a spalovací auta. Opakovaně usvědčil sám sebe, že jeho zanevření bylo více přáním než skutkem, a tak si nejeden člověk oddychl, když po své loňské prohře v boji o titul světového šampiona ustoupil trochu do pozadí.

Na vrcholu je nyní Max Verstappen, kterému jsou podobné myšlenky cizí. Elektromobily otevřeně odmítá a soukromé létání bere jako přirozenou součást života, který momentálně žije. Na rozdíl od Hamiltona si tak už v roce 2020 letadlo pořídil a byť nebyl skromný, nesáhl po úplně novém kousku. Jeho volbou se stal Dassault Falcon 900 s pozoruhodnou minulostí, neboť tento letoun původně vlastnil zakladatel společnosti Virgin Richard Branson. Cena, za kterou jej pořídil, není známa, dle odhadů se ale pohybovala okolo 8 milionů Eur (cca 196 milionů korun), přičemž další zhruba 1 až 2 miliony (asi 24,5 až 49 milionů Kč) spolknou roční provozní náklady.

Při Verstappenových příjmech to nejsou zásadní peníze, jeho výdaje spojené s létáním se ale nezastavily zde. Letoun totiž nechal v mezičase kompletně přelakovat dle svých představ a u země - zde skoro doslova - se opravdu nedržel. Trup i křídla tak nyní zdobí tmavě modrá barva, která odkazuje na Maxova zaměstnavatele, tedy tým Red Bull. Mimo to ovšem nechybí řada oranžových detailů, které jsou pro změnu mementem závodníkovi domoviny. Totéž pak ostatně platí o hlavě lva, která se ukázala na ocase a vychází z designu helmy, jíž Verstappen používá.

Je to velmi specifické provedení, dle nějž nebude problém Verstappenův stroj poznat snad na kilometr a některé jeho poněkud temné zbarvení zaujalo tak moc, že říkají, že vypadá jak stroj padouchů z bondovek. Verstappen tak trochu padouch světa Formule 1 je, ovšem s velkou nadsázkou pro jeho vcelku nekompromisní touhu vyhrávat. Nic nezákonného při svých honbách za vítězstvími snad nedělá.

Nizozemský závodník se již dříve nechal slyšet, že s letounem, který dokáže pobrat až 18 osob, bude létat na každou velkou cenu. Tím asi nepotěšil ty, kterým se naopak Hamiltonův ekologický aktivismus zamlouval. Přesto se nedá předpokládat, že by svým letounem - přes jeho neskromné zbarvení - dráždil tak moc jako právě Hamilton, který skutečně už několikrát kázal vodu, i když prokazatelně pil víno.

If you don’t think Max Verstappen is the villain of F1, this is his private jet. pic.twitter.com/Xk84lUGn72