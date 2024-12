Spalovací a elektrická auta budou brzy stát stejně, říká Bloomberg. Pokud se to ale skutečně stane, pak jen jednou cestou včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Cena jedné kilowatthodiny baterií prý stále klesá, tuhle pohádku ale slyšíme už roky a částky účtované za hotové bateriové pakety pro samotná auta se sotva mění. Brzké zlevnění elektrických vozů na úroveň těch spalovacích je tak utopií, stane se leda pravý opak.

Ceny baterií prý klesají. Podle dat používaných Bloombergem se prý před 10 lety se za jednu kilowatthodinu velkoobchodně platilo 715 dolarů (cca 17 tisíc Kč), letos už má jít ale jen o 115 USD (asi 2 750 Kč). To je opravdu razantní propad, který je v nějaké míře patrný na cenách samotných aut, s ohledem na míru manipulace celým trhem na mnoha úrovních je ale těžké poznat, co je dáno skutečným poklesem nákladů a co jen přerozdělovacími mechanismy všeho druhu.

Z pohledu maloobchodního zákazníka, který si může a jednou bude muset baterii do svého auta koupit, k takovému vývoji rozhodně nedochází. Však se stačí podívat na aktuální ceny náhradních baterií pro obyčejné Škody, VW a spol., abyste viděli, že jde o stejné nebo dokonce ještě vyšší sumy, než které byly za totéž automobilkami žádány před léty. Proto máme problém se závěrem Bloombergu, že díky zkraje popsanému vývoji dosáhnou elektrické a spalovací vozy cenové parity v roce 2026.

Nakonec si stačí vzpomenout na to, kterak před deseti lety taková Škoda Octavia stála 340 tisíc korun. Dnes na ni ovšem potřebujete minimálně 570 tisíc Kč, přičemž ve své podstatě jde stále o ten samý vůz, jen ozdobený jinou karoserií. Mladoboleslavská automobilka však u něj musela uměle vyhnat cenu co nejvýše, aby si následně mohla dovolit nabízet elektrický Elroq od 799 900 Kč, který otevřeně prodává pod cenou. Kdyby jej nabízela za jeho náklady s jeho vznikem spojené plus marži, bude cena úplně jiná.

Ony baterie prostě reálně nejsou levné a jejich ceny reálně neklesají. A není to zdaleka jen případ Škody. Aktuální maloobchodní ceny baterek jsou pohledem jedné kilowatthodiny jejich kapacity obvykle 4- až 5násobně vyšší, než tvrdí Bloomberg. Lže tedy slavná agentura? Nebo vychází z vylhaných dat? Ne nutně, pracuje ale s cenami na špatné úrovni řetězce vedoucího až k baterce, která může být použita v samotném autě.

Jak nedávno ukázala analýza Financieel Dagblad, při produkci baterek dochází k výrazným nepřesnostem, kvůli kterým končí desítky procent vyrobených akumulátorů ve šrotu. Tím je pochopitelně zatížena cena použitelných kusů, u kterých nakonec k ekvivalentnímu poklesu cen nedochází. Jakkoli tedy Bloomberg předpokládá, že v roce 2030 vyjde jedna kilowatthodina na 69 USD (1 650 Kč), je třeba to brát jen jako teorii, která se naplnění v praxi dočkat nemusí a na základě dosavadní praxe nejspíš nedočká.

Je tu navíc ještě jedna okolnost, na kterou ostatně poukazuje i samotná agentura. Politici totiž dosud elektromobilům bezpodmínečně fandili a přihrávali jim jednu dotaci za druhou. Jenže po letech rozhazování jsou vládní kasy prázdné, pročež se pomocné ruce začínají stahovat či rovnou úplně mizet. Třeba znovuzvolený americký prezident Donald Trump chystá celou řadu opatření vedoucích k odstranění umělých výhod pro tyto vozy.

Čím menší vládní podporu přitom elektromobily budou mít, tím více se do nich musí „vysypat“ automobilky, aby splnily požadované emisní standardy. Pokud ale v souvislosti s tímto pohonem budou prodělávat, je zapotřebí, aby se zahojily jinde - a nic jiného než spalovací auta nepřichází v úvahu. Pokud tedy aktuálně nadáváte na jejich příliš vysoké ceny, nečekejte. že bude líp, mechanismy EU se nejspíš postarají o opak.

Že spalovací a elektrická auta budou stát stejně, se tedy stát může. Ale leda přesně naopak, než tvrdí Bloomberg, tedy způsobem, který už před léty popsal člověk, o jehož expertíze se nikomu z agentury ani nesní. Tedy zdražením spalovacích aut na úroveň těch elektrických. Přesně k tomu dominantně roky směřujeme a obáváme se, že právě tam také skončíme.

Vlastně nás nepřekvapí, pokud zakrátko bude takový Elroq stát stejně... Foto: Škoda Auto



...jako Octavia. Nikoli však kvůli tomu, že by tak razantně klesala cena baterií, nýbrž kvůli umělému zdražení spalovacího vozu či umělému zlevnění toho elektrického kvůli přerozdělování peněz kupců všeho ostatnío v jeho prospěch. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

