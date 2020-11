Sprint dvou zcela odlišných aut ukazuje, na jak hloupé aspekty se při výběru vozu soustředíme před 5 hodinami | Petr Miler

Na první pohled jde jen o další z řady srovnání notně odlišných aut, které přitáhne pozornost. Z pocitů hlavního protagonisty je ale cítit zmar z horšího numerického výsledku, který pro pocity z řízení neznamená vůbec nic.

Mat Watson je britský automobilový nadšenec, který se stal novinářem recenzujícím auta všeho druhu. A pod hlavičkou jinak prodejního webu Carwow dosáhl díky svým videím publikovaným na Youtube světového věhlasu. Dělá i velmi zajímavé komplexní testy, nejvíce pozornosti si ale nepřekvapivě získal s pomocí relativně jednoduchých (třebaže precizně ztvárněných) sprinterských klání nejrůznějších aut na letištních plochách.

V tom posledním proti sobě postavil Porsche 911 GT3 generace 991 a aktuální Bentley Continental GT. To jsou velmi odlišné automobily - ryzí sportovní kupé s točivým, atmosféricky plněným motorem, které nemá ani zadní sedačky, proti luxusnímu grand toureru s noblesním dvanáctiválcovým biturbem 6,0. Je to lehký, „čistý” a z podstaty nepříliš pohodlný supersport pro každý den proti opulentnímu a komfortnímu kupé, ve kterém pomalu nepoznáte ani to, že jedete po rozmlácené české okresce.

Je nepochybné, proč Mat tato dvě auta vedle sebe postavil - protože to přitáhne pozornost. A v kontextu s tím není těžké hádat, že souboj bude nanejvýš vyrovnaný či že v něm zdánlivě pomalejší auto vyhraje. Přesně to se zde stalo - Bentley je navzdory všemu zmíněnému rychlejší v přímce při startu z místa, při pružné akceleraci se zařazenou rychlostí a dokonce je lepší i při brzdění. Jen akceleraci s podražením zvládne 911 patrně díky rychlejšímu automatu lépe.

Podívejte se na to sami, nemá smysl to dlouze rozebírat, nás na videu zaujalo něco jiného, co je docela signifikantní pro současné uvažování kupců nejen takových aut. Je vidět, že Matovi se 911 GT3 hodně líbí, aby také ne. Je to jeden z posledních sporťáků s točivou atmosférou, které nedělá problém dostat se s otáčkoměrem až hranici 9 000 ot./min. Zní u toho jako pila a když budete chtít, mít ji šlo a do budoucna ji také mít půjde s manuální převodovkou. Je to mrštný, poslušný vůz, pekelných stroj řidičských radostí, který je ovšem v přímce pomalejší než otylé luxusní Bentley.

Je vidět, že to Mata mrzí, protože ví, že si přesně kvůli tomu řada lidí tohle auto nekoupí. Trh se už dávno dostal do fáze, kdy sice všichni ví, že dynamiku jakéhokoli z podobných aut v praxi nikdo pravidelně nevyužije, přesto při koupi instinktivně jdeme za „nejlepším číslem”. 911 GT3 je obecně respektovaný sporťák, který baví něčím docela jiným, přesto nad ním rázem někteří ohrnou nos, protože není dostatečně rychlý vedle vozu, který by měl automaticky porazit.

Jako by to snad něco znamenalo, jako by čas 12,1 nebo 12,6 sekundy na čtvrtmíli měl nějaký vliv na pocity, které za volantem zažíváme. Měli bychom se oprostit od hloupého sledování čísel, se kterými se lze vytahovat leda v hospodě (dnes tedy spíše na internetových fórech) a soustředit se spíše na pocity, které nám jízda s ním či oním autem dopřává. 911 GT3 nikdy nebude nejrychlejší, přesto nadšenému řidiči vytvoří na tváří úsměv, o nějž se Conti GT nikdy nemůže postarat. Pro řadu lidí ale dál bude hlavní číslo zrychlení na stovku nebo 400 metrů - jako by při nedělní vyjížďce poznali, zda je takové nebo makové.

Porsche 911 991 GT3 dostalo ve sprintu na frak... Foto: Porsche



...od Bentley Continental GT W12. Nemělo by to znamenat více než to, při současné obsesi papírovými dynamickými parametry to ale bude pro řadu lidí důvod, proč 911 GT3 nechtít, jako by jim ta čísla něco dávala. Foto: Bentley

