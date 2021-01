Stále více lidí by dalo přednost staršímu autu před novým, pro automobilky je to varování před hodinou | Petr Prokopec

Že se při pohledu na auta staršího roku výroby než při pohledu na úplné novinky více rozbuší srdce nám, nás nepřekvapuje, že by ale tím samým směrem raději zamířilo 45,5 % všech zákazníků je překvapivé a varovné.

Neštěstí v posledních letech jako by nechodilo ani po horách, ani po lidech, ale spíše si zasedlo na automobilky. Ty už dříve museli začít šít auta na míru více regulacím než lidem a později je zasáhl stále více sílící tlak na minimalizaci spotřeby resp. emisí CO2. Přišly tak rozsáhlé investice do elektrické mobility, která ovšem většinu lidí nepřitahuje a na závěr všeho dorazila pandemie koronaviru. Tím však jejich problémy ani zdaleka nekončí, možná spíše začínají - v reakci na výše zmíněné se totiž mění i preference zákazníků.

S tímto zjištěním přichází web Mobile.de, největší prodejní web s nabídkami nových i ojetých aut v Evropě. Ten uspořádal průzkum mezi návštěvníky, aby zjistil, zda a proč preferují starší či moderní vozy. A výsledek je skutečně překvapivý - celých 45,5 procenta lidí by dalo přednost starším autům, což je nejvíce v historii. A pozoruhodné jsou i důvody, ve kterých se zrcadlí právě výše zmíněné.

Lidem vyhovují starší vozy primárně proto, že více vyhovují individuálnímu charakteru člověka. Ještě před nějakými 15 léty byla nabídka nových automobilů na jednu stranu menší, neboť výrobci nabízeli hrstku modelů, na tu druhou byly mnohem více šity na míru lidem a nikoli emisním, bezpečnostním a dalším pravidlům. A jakkoli nás nepřekvapuje, že to lidé oceňují, nikdy bychom nečekali, že jich bude tolik a že budou schopni takto říci, co za jejich preferencemi starších aut stojí.

Co je také pozoruhodné, řada lidí se slabost pro už nevyráběné modely říká, že pokud automobilky jejich výrobu neobnoví nebo nedostanou na trh něco srovnatelného, mají smůlu, neboť o takové zákazníky v podstatě již přišly. Lze podotknout, že přednost starším vozům dává především starší klientela - v případě 45letých až 54letých zákazníků jsou totiž preference 50:50, zatímco ve věkové skupině 18 až 24 let převládá ze 67,5 procent obdiv k moderním vozům. Nicméně mladí lidé ani zdaleka netvoří stěžejní klientelu automobilek, naopak, hybatelem prodejů jsou právě lidé ve věku okolo 50 let.

Ty se přitom automobilky snaží lákat úplně špatnými způsoby - sází na mobily na kolech, jež takové lidi neoslovují. Z průzkumu Mobile dále vyplývá, že krom oné absence individuálního charakteru pak nejvíce (60,6 %) lidí odmítá moderní auta uvádí pro přílišné množství technických hračiček, 50,9 procenta je bere jako snadněji a levněji udržovatelná i opravitelná. A aby toho nebylo málo, pro 30,6 procenta je stěžejní jejich vzhled.

Lze už jen dodat, že v případě mužů je pro starší vůz 47,8 procenta respondentů, zatímco u žen jde o 43 procent. I to je však značné množství, které výrobcům opravdu nenahrává do karet. Znovu ale říkáme, že se tomu nemohou divit a měly by to brát jako varování - starší auta mají pověst vozů, které vznikaly především na popud zákazníků, a to je nakonec to, co je na trhu hlavní.

