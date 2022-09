Stejná rodina si nechala auto od novoty po 59 let, najela s ním 611 tisíc km. I tak se teď prodá za desítky milionů před 4 hodinami | Petr Prokopec

Nechat si jedno auto opravdu dlouho či najet s ním stovky tisíc kilometrů obvykle znamená jeho hodnotu téměř vynulovat, zvláště když dojde na obojí současně. Pokud ale zvolíte ten správný vůz, můžete i takovým způsobem využití auta vydělat hromadu peněz.

Vysoký nájezd je povětšinou důvodem, proč za své ojeté auto dostanete méně peněz než soused za to své, které z garáže vytáhnul pouze jednou za uherský rok. To samé platí o stáří. A pokud se obojí sejde, můžete v bazaru vyhlížet nabídky limitně se blížící nule. Však se podívejte, kolik dnes stojí třeba první generace Škody Octavia s 500 nebo 600 tisíci km na tachometru - to jsou auta skoro zadarmo.

Stejně jako ve všem nicméně i v tomto případě existují výjimky. Jednu z nich ukazuje auto, kterému se říká The Cushway Roadster. To pochopitelně není oficiální název vozu, jde jen o přezdívku, za kterou stojí jeho výjimečnost. Jde totiž o auto, které bylo od roku 1963 vlastněno rodinou Cushwayů, přičemž z otce přešlo na syna. Právě ten se ale nakonec rozhodl jej prodat, a to z velmi rozumných důvodů.

Abychom nechodili zbytečně rovnou kolem horké kaše, rovnou prozradíme, že oním vozem je Mercedes-Benz 300SL Roadster. Tedy jedna z velkých legend nejen ze Stuttgartu, ale i v rámci celé automobilové historie. Ron Cushway jej přitom se svou ženou koupil v lednu 1963, kdy si pro něj dokonce doletěli z Velké Británie. A měl i nemalé štěstí, neboť třícípá hvězda již měla v plánu ukončení výroby. Z toho důvodu nabídla řadu věci jako třeba rádio či extra sadu kol s velkou slevou.

Britský pár pak vůz začal používat téměř každodenně. A co více, jeho oblíbenou destinací se stalo Portugalsko, kam pár se synem Martinem pravidelně vyrážel. Z toho důvodu nicméně muselo dojít na pár triků, které by dnes rozhodně neprošly. Mercedes 300SL je totiž dvoumístným vozem, nicméně za sedadly se nachází prostor pro ukládání střechy. Právě do toho Cushway Jr. zamířil, přičemž jako dodatečný zavazadelník posloužily blatníky. Bylo však třeba kvůli tomu odmontovat světla.

Martin ostatně také vzpomíná, kterak právě tímto vozem jeho otec odvezl matku do porodnice a následně ji i s ním zase přivezl zpátky. S německým roadsterem má tak opravdu spojený celý život. Během něj s rodiči zamířil také do Berlína rozděleného zdí, stejně jako do Řecka. Právě návštěva této země si ale nakonec kvůli intenzivnímu slunci vyžádala renovaci laku a přečalounění interiéru. Stejně tak se vůz s celkovým nájezdem přes 611 tisíc kilometrů dočkal i tří „generálek“ motoru.

Ta poslední přišla na řadu před dvaceti lety, tedy v době, kdy Martinovy rodiče zemřeli. Jak se nicméně říká, vše zlé je pro něco dobré. Cushway Jr. totiž obvolal pár lidí, o kterých věděl, že také vlastní 300SL. A jelikož s tímto vozem strávil bezpočet let, během nichž při mnoha opravách a úpravách přiložil ruku k dílu, nabídnul jim, že se o jejich exemplář bude starat. Díky tomu se nakonec jeho portfolio rozšířilo na 45 vozů z Británie, Belgie a Rakouska, jimž poskytuje prvotřídní péči.

V mezičase nicméně začal přemýšlet o tom, co udělá s rodinným dědictvím. Jakkoli totiž Martin chtěl pokračovat ve šlépějích svého otce, problémem se stala stále vyšší hodnota vozu. „Uvědomil jsem si, že už ho nemohu jen tak v noci parkovat na ulici, stejně jako s ním nemůžu zajet do supermarketu. Zabralo mi nicméně pět let, než jsem se rozhodl se s ním rozloučit. Musel jsem si zvyknout na to, že už ho neuvidím a že v něm nebudu jezdit každý den jako táta,“ říká dnes.

Ikonická „třístovka“ s neskutečnou historií i naprosto ojedinělým nájezdem je tedy nyní na prodej. Jak jsme přitom již zmínili, došlo u ní také na úpravy, načež Roadster disponuje třeba systémem ABS. Jelikož nicméně Martin zachoval veškeré původní komponenty v garáži, lze vše bez problémů vrátit do původního stavu. Stejně tak lze počítat i s původním hardtopem, převodovkou či hlavou válců. Není tak divu, že se i přes oněch 611 tisíc km odhaduje cena až na 55 milionů korun - nepamatujeme, že by někdo někdy dříve na takto intenzivně používaném autě vydělal takové peníze, klobouk dolů před všem zúčastněnými.

Tento Mercedes-Benz 300SL Roadster vlastnila Cushwayova rodina od roku 1963, přičemž v něm najela přes 611 tisíc kilometrů. Jelikož se nicméně díky vyrůstání vedle vozu stal z Martina Cushwaye specialista na legendu třícipé hvězdy, můžete počítat s prvotřídním stavem. A tedy i odpovídající cenou. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

