Stovky nových BMW vytažených z lodi zapálené elektromobily chátrají na parkovišti, automobilka brání jejich levnému prodeji

Jsou to viditelně nepoškozená, plně funkční auta, který by si nové majitele mohla najít opravdu levně. BMW přesto touží po jejich sešrotování. A i když jí už nepatří, dokáže jejich současné vlastníky omezovat v nakládání s nimi.

Když jsme loni touto dobou psali o zkáze lodi Fremantle Highway, kterou málem poslal ke dnu požár vyvolaný elektromobily převáženými na její palubě, ani ve snu by nás nenapadlo, že to o rok později pořád bude téma. Ale je. I když loď je likvidována na šrotišti a většina aut z ní též, mezi vyndanými vozy včetně elektromobilů, které stačilo trochu „vykoupat”, se našla i auta, jimž na první pohled nic není.

Výrobci, zejména pak BMW, s nimi už dávno nemají nic společného. Všechny vozy z paluby připadly pojišťovnám, které vyplatily výrobcům odškodné, samy se ale pochopitelně snaží zahojit, jak se jen dá. Není to nic nelegálního ani jinak problematického, každá pojišťovna, která vyplatí finanční odškodné za technicky totální škodu nějaké věci, se stane jejím majitelem a může s ní zacházet dle libosti. A obvykle ji jen nezničí, ale zpeněží ji, jak se dá. Například pokud nabouráte auto za hranici opravitelnosti a pojišťovna vám vyplatí jeho plnou cenu, neznamená to, že z vozu nezbylo nic. Mohla z něj zbýt spousta cenných náhradních dílů, které pojišťovna někomu prodá, čím sníží svou ztrátu ze spolupráce s vámi.

Obdobným způsobem tedy pojišťovny z nákladu Fremante Highway rozprodaly, co se dalo. Mezi více či méně zničenými auty ale byly i stovky, konkrétně 260 nových BMW, které byly prodány nizozemským obchodníkům. Ty napadl chytrý plán - auta levně koupí, trochu naleští a levně, přesto se ziskem prodají. Psali jsme o tom, problémem pro ně se stalo, že se tomu automobilka pokusila soudní cestou zabránit. A před soudem první instance obstála.

Na první pohled je to absurdní. Automobilka vyrobila auta, oklikou je prodala pojišťovně, ta je prodala protřelým byznysmenům a patří teď jen jim. Měli by tedy mít možnost dělat si s nimi, co chtějí, zvlášť když vozy byly prodány bez jakýchkoli záruk. Faktická legální vazba na automobilku je tedy velká nula, BMW ale argumentuje tím, že i když jsou vozy na pohled netknuté, vyšší teploty, kouř či vlhkost je mohly neviditelně poškodit tak, že pozdější závady budou ubližovat pověsti značky, mohou být i nebezpečné pro klienty. Vozy navíc byly určeny pro Asii, takže mají jistá specifika, která evropské varianty nemají. Proto žádala soud, aby prodej zastavil a nařídil sešrotování všech 260 aut. A zatím ji vyhověl.

Noví majitelé aut se ale proti rozhodnutí odvolali, všechny vozy tak dál chátrají na parkovišti v Zevenbergenu bez možnosti s nimi jakkoli nakládat. Tohoto času využili kolegové z BN De Stem, aby se spojili s oněmi obchodníky a vyslechli si jejich pohled na věc. A ten je - nepřekvapivě - úplně jiný.

Eric Bakker, který skupinu byznysmenů zastupuje, řekl BN, že oněch 260 vozů koupil za celkem 5,1 milionu Eur, tedy v průměru za 20 000 Eur kousek (cca 508 tisíc Kč). To je pekelně dobrá cena, uvážíme-li. že jde o nové vozy řad X1, X2, X3, kupé řady 2, čtyřková Gran Coupe, spoustu iX a další modely se snadno milionovými cenovkami. I bez záruk a dalších pozitiv obvykle spojených s koupí nových aut se tedy může jednat o velmi výhodné koupě. BMW je ale proti - jak už padlo, Němcům se nelíbí tisíc věcí od potenciální nebezpečnosti pro provoz až po možné poškození image značky, proto chce auta nechat zničit.

Podle kupujících to od BMW není korektní už proto, že svůj postoj radikálně změnilo v průběhu celého obchodu. Kdyby tento postoj automobilka zastávala od začátku, auta budou zničena a nikdy by se nedostala do dalšího prodeje. Ale tak to prý nebylo a postup pojišťoven tomu odpovídá - Mnichov měl zkraje uvádět, že s prodejem aut problém nemá, pakliže případní kupci budou jasně informováni o historii těchto aut, a že tedy i nulovém nároku na tovární záruku. Bakker to považoval za rozumné, současnou pozici BMW nechápe: „Zničení těchto aut by bylo zločinem, už jen z hlediska udržitelnosti. Navíc chceme, aby si spotřebitelé mohli koupit BMW z Fremantlu za přívětivou cenu.”

Bakker, který s bavoráky obchoduje celý život, zůstává navzdory této zkušenosti k BMW pozitivní, prý je to „skvělá značka”. S kolegy se proti verdiktu prvoinstančního soudu odvolá a věří v dobrý konec, než se ale cokoli dalšího stane, jím zakoupená BMW budou stát na parkovišti v Zevenbergenu pod kontrolou soudu: „Můžete se na ně dívat, ale nemůžete na ně sahat,” říká dnes s trochu hořkým úsměvem na rtech.

Podobným způsobem jako ve Spartanburgu se kdysi nalodila nová BMW na „parník” Fremantle Highway, který loni málem šel ke dnu po požáru vyvolaném elektrickými auty ne jeho palubě. Část vozů z něj přežila, o jejich osudu ale dál rozhoduje soud. Ilustrační foto: BMW

