Striptýzový klub našel cestu, jak mít otevřeno i během současných omezení

Nejen u nás, ale prakticky v celém světě vedou opatření přijatá proti šíření nového koronaviru k omezování obchodních aktivit, které nejsou nezbytné a kde se může setkávat více lidí. Striptýzový klub se tak zdá být mimo hru, ale nemusí být, stačí zapojit auta.

Letošní rok je a ještě bude těžký pro podnikání v naprosté většině oborů. Týdny a měsíce trvající utlumení ekonomické aktivity nedělají dobře nikomu a slabší firmy přivádí na hranici bankrotu. Ty se tak snaží dostat zpátky do hry přes trvající omezení a najít způsoby, jak fungovat a neriskovat ničí zdraví.

Obvykle je to nějak možné. Restaurace nemusí servírovat jídlo jen na místě, auta se dají prodávat individuálně přes internet a spoustu služeb lze poskytovat přímo u klientů doma, jak je zrovna třeba, i bez fyzického kontaktu s nimi. Některé obory ale mají zdánlivě utrum - takový hotel asi po internetu nikoho neubytuje a striptýzový klub? Ten se zdá být též zcela ze hry - koncentrace lidí v jeho prostorách je nemožná a tanečky bez alespoň vizuálního kontaktu se zákazníky jsou k ničemu.

Přesto jeden klub v americkém Portlandu našel cestu, jak byznys nezastavit. Tanečnicím a dýdžejovi dal roušky a veškeré aktivity přesunul do jakéhosi party stanu, kterým je možné projet automobilem. Ke kontaktu lidí tedy nedochází, riziko přenosu je minimalizováno a vizuální kontakt zůstává zachován.

Služba nazvaná Food 2 Go-Go je přístupná po úhradě poplatku ve výši 30 dolarů (asi 750 Kč) a soudě podle toho, že ji jezdí navštěvovat i lidé z míst vzdálených i přes 300 km ji lze hodnotit jako úspěšnou. Ostatně, jak lépe utéci z koronavirové nudy, že?

An Oregon strip club forced into the takeout-dining business has returned to its burlesque roots by offering delivery and drive-through services featuring exotic dancers - a concept the owner has promoted as ‘Food 2 Go-Go’ https://t.co/Vg7twEYLzZ pic.twitter.com/BaI5uaTQky