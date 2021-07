Studený start slavného Porsche připomene trápení ze starých Škod, je ještě složitější před 6 hodinami | Petr Prokopec

Bez sytiče jste svého času v mladoboleslavských vozech při studeném startu nedali ani ránu. Má jej i tento slavný stroj, nastartovat ho je ale ještě složitější než jen pohnout páčkou.

Škodě se svého času přezdívalo Porsche východu. Stála za tím jak neobvyklá koncepce motoru vzadu a pohonu zadních kol, tak úspěchy v rallye. Společného toho ale obě značky mají trochu více, třeba poněkud složitější proceduru startu letitých modelů. Stačí totiž jen zavzpomínat na Škodu 120, kterou jste chtěli nastartovat za studena. Nestačilo pouhé zastrčení klíčku do zapalování, ale pohrát jste si museli rovněž se sytičem. Bez pomoci páčky na středovém tunelu se totiž pohonná jednotka nebyla schopna udržet v chodu.

Nostalgické vzpomínky v nás spustilo nové video, které mapuje proceduru studeného startu Porsche 917 K (nebo také KH čili Kurzheck alias zkrácená záď). Ta je nicméně o poznání náročnější, jak dokládá Paul Lanzante, který má tento exemplář aktuálně v péči. Společnost RM Sotheby's jej totiž v srpnu pošle do aukce, což je nemalá příležitost hlavně pro fanoušky Steva McQueena. Právě v jeho filmu Le Mans se totiž tento vůz objevil, a to navíc jako vítěz slavného závodu.

Dražební kladívko ale zahoďme stranou, v rámci procedury studeného startu je totiž mnohem důležitější kabel, kterým propojíte běžnou zásuvku a ohřev oleje. Ten je totiž třeba rozehřát na 60 stupňů Celsia. Poté zapnete hlavní spínač vedle nádržky, stejně jako třeba zapnout i druhý na palubní desce. Na té se ostatně musíte chvíli zdržet, neboť je třeba pozapínat prakticky vše, od nádrží až po zapalování. Tím ale celý proces stále ještě nekončí.

Pokud nyní tipujete, že na řadu přichází sytič, tipujete správně. Jakkoliv Lanzante jeho užití v tomto případě nedoporučuje. Dané zařízení totiž v podstatě sloužilo k obcházení škrticí klapky a zvýšení bohatosti směsi benzinu a vzduchu. Pokud by však dle britského specialisty byl sytič zapojen, došlo by k zašpinění svíček, které by již následně neházely správnou jiskru. Ze stejného důvodu pak Lanzante nedoporučuje ani nástřik benzinu přímo do trumpet sání.

Ideálem je dle Brita čistící kapalina brzd, která směs obohatí, ovšem souběžně s tím dojde k jejímu odpaření. Svíčky jsou tak v pohodě, načež může dojít k nastartování. Zapotřebí je ovšem dvou lidí, kdy jeden sedí v kokpitu a druhý udržuje motor pod 2 500 otáček. Ty pak postupně navyšuje na tři tisíce, a jakmile olej dosáhne provozní teploty, je vůz připraven ke startu. Hrátky se sytičem ve staré Škodě tak vedle tohoto byly vlastně ještě legrace.

Porsche 917 K mělo poměrně složitou proceduru studeného startu. Dáme ovšem krk na to, že majitel kousku, který příští měsíc míří do dražby, si ji bude více než užívat. Ilustrační foto: Porsche

