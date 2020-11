Supersportovní blondýnka poprvé zažehla poslední poctu zesnulému šéfovi koncernu VW před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Výjimečné auto je to už technicky, navíc odkazuje hned na dva významné milníky historii značky. To mu dává nádech ještě mimořádnějšího stroje, seznamte se s Lamborghini Sián.

V loňském roce Lamborghini odhalilo zcela nový model Sián. Ten má pro automobilku velký význam, jde totiž o její první hybrid. Zároveň se jedná o poctu náhle zesnulému šéfovi koncernu VW Group Ferdinandu Piëchovi, jehož iniciály FKP jsou součástí oficiálního názvu vozu, stejně jako rok narození. Mimo to nicméně Sián odkazuje rovněž na vznik automobilky, neboť kupé bude vyrobeno v 63 exemplářích a roadster v 19. Když přitom obě čísla dáme vedle sebe, dostaneme rok 1963, tedy datum, kdy se Ferrucio Lamborghini začal věnovat i něčemu jinému než výrobě traktorů.

Nyní si limitovanou edici mohla osahat Alexandra Mary Hirschi známá světu spíše jako Supercar Blondie. Ta kvůli tomu zamířila dokonce do Itálie, kde se dokonce obešla i bez roušky, tedy alespoň před kamerou. Za to se na ní ovšem rozhodně nezlobíme, na ničím nezakrytou usměvavou tvář se kouká daleko lépe. To ale jen tak na okraj, nyní se již budeme věnovat samotnému vozu.

Sián dostal do vínku 6,5litrový atmosférický dvanáctiválec naladěný na 785 koní, kterému asistuje 48voltový elektromotor s dodatečnými 25 kW. Celkově pak souprava nabízí 818 koní, s nimiž kupé zvládá zrychlit z klidu na stovku za 2,8 sekundy. Jeho rozlet pak elektronický omezovač zastaví ve 350 km/h. Čistě na elektřinu nicméně Sián může jet pouze při parkování nebo couvání. Elektrická pohonná jednotka je zde totiž hlavně z toho důvodu, aby vylepšila jízdní dynamiku.

Zajímavé je, že Lamborghini nešlo stejnou cestou jako ostatní výrobci hybridů. Italská automobilka se totiž otočila zády k lithium-iontovým bateriím, které by výrazně navýšily hmotnost vozu. Místo toho dostaly přednost superkondenzátory, načež je Sián vůbec prvním produkčním silničním vozem s takovou technikou. Jakkoliv je třeba dodat, že podobné ústrojí zaměstnávající systém KERS již dostalo do vínku Ferrari LaFerrari či závodní Porsche 911 GT3 R Hybrid.

Pokud byste si ovšem limitovaný Sián chtěli pořídit, máte smůlu, veškerá produkce byla totiž rozprodaná ještě před oficiálním představením, a to i navzdory faktu, že cena kupé startovala na dvou milionech dolarů (cca 44 milionů Kč). Zákazníci si přitom mohli zvolit zcela individuální specifikaci, se kterou jim radil i designér vozu Mitja Borkert. Není tak překvapivé, že posléze se ještě rychleji zaprášilo po ještě dražším roadsteru spojeném se stejnou strategií.

Lamborghini Sián staví na hybridní technice, která namísto baterií užívá o dvě třetiny lehčí superkondezátory s trojnásobnou kapacitou. Foto: Lamborghini

Zdroj: SuperCar Blondie@YouTube

Petr Prokopec