Svého času tuctová, dnes už přes 20 let stará Honda se právě prodala za za 1,4 milionu Kč, skoro třikrát dráž, než stála nová

V té době nikoho nenapadlo, že se mu v podobě takového auta dostává do rukou něco, co z trhu zmizí a už se na něj v takovém provedení nikdy nevrátí. Kdo podobná auta zachoval do dnešního dne v perfektním stavu, bere bank.

Automobilové sběratelství stále více připomíná mánii, která nebere konce. Posedlost staršími auty je kvůli vývoji automobilismu, který z nových aut dělá stále méně žádané zboží, a nepřímo tak propaguje jejich předchůdce, žhavým tématem už nějakou chvíli. Jakmile ale hlavně během koronavirové pandemie za současného tehdejšího „tištění peněz” chytily saze internetové aukce, začaly se teprve dít věci.

Byli jsme tehdy svědky rychlého a mohutného nafouknutí hodnot jakkoli historicky výjimečných aut. A často nejen těch, velmi draho se začaly prodávat i kdejaké „staré blbosti”. Jistě, i zachovalá Škoda 120 má svou hodnotu, ale je to třeba půl milionu korun? O tom si dovolíme pochybovat. Tak trochu jsme doufali, že se se po zmíněné epizodě měřítka vrátí alespoň částečně do rozumnějších mezí, stalo se tak ale jen ve velmi omezené míře. O úplné nesmysly už takový zájem není, to je pravda, jinak ale hodnoty dobovou optikou vlastně ani ne výjimečných starších aut míří do stratosféry.

O jednom z posledních důkazů tohoto přetrvávajícího vývoje informuje aukční web Bring a Trailer, kterému se podařil další mimořádný kousek - za rovných 60 000 dolarů, tedy bezmála 1,4 milionu Kč, poslal k novému majiteli Hondu Prelude generace BB z roku 2001. Prelude je na jednu stranu zajímavé auto, tento kousek je navíc mimořádně zachovalý po najetí jen necelých 8 tisíc, je z posledního roku výroby a v ceněném provedení SH. Ale 1,4 milionu Kč?

Je třeba si uvědomit, že Prelude nebyl svého času ničím mimořádným. Prodával se po stovkách tisíc exemplářů a reálně transakční ceny nových kusů se pohybovaly okolo 20 tisíc dolarů. Tato verze byla o něco dražší, přesto se bavíme o skoro trojnásobném nárůstu hodnoty během pouhých 23 let. To je opravdu síla, jedná se o nový aukční rekord spojený s generací BB a pochopitelně i provedením BB6. A je třeba si dát věci do kontextu - za peníze potřebné na koupi 23 let staré tuctové Hondy můžete mít v USA nové BMW M2, v mnoha ohledech auto z jiné dimenze.

Pro méně znalé to může být těžké chápat, však nejde ani o úplně nový vůz, ani o auto vlastněné nějakou celebritou. Jenže je to nepochybně jeden z nejkrásnějších přežívajících exemplářů páté a poslední generace Preludu, která se nikdy nedočkala nástupce. Jak praví kolega z redakce: „Tehdy jsme tahle auta kupovali s tím, že je prostě odjezdíme a koupíme si nová. A najednou přestala existovat.” Kdo tehdy koupil a nejezdil, ten má dnes v garáži poklad, který vykvetl ze semínka, které byste na základ krásné a ceněné květiny jistě netipovali.

Na jednu stranu je to exces, většina i velmi zachovalých Preludů BB se dnes stále prodává za nízké desítky tisíc USD, přesto jde o obraz pokračujícího trendu, podle nějž se prodejní ceny Preludů poslední generace za poslední roky zvýšily násobně a nedá se čekat, že by se tento vývoj měl zastavit. Však proč by měl? Možná tak nakonec nebude špatné koupit si nějaké zajímavé auto v zachovalém stavu z poslední dekády dvou, která jsou pořád dostupná a přitom výhledově výjimečná. A za dalších deset dvacet let na tom mohutně vydělat.

Toto je opravdu krásný Prelude V, jeho cena přesto zaráží. Však co za auta se dnes pořád dá koupit za 1,4 milionu Kč? Takové peníze stojí v USA třeba nové BMW M2. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

