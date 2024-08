Skoro nejetá, bohatě vybavená Škoda Superb 2,0 TDI 4x4 po důchodci je k mání za cenu lepší Fabie před 6 hodinami | Petr Miler

Jestli chcete udělat opravdu dobrý obchod a za cenu lepšího mini se zmocnit zásadně většího auta pro všechno s téměř nekonečnou použitelností i perspektivou dalšího fungování, tohle je ono. Starší muž v podobě prvního a jediného majitele ho trochu „obouchal”, ale to je tak všechno, co mu provedl.

Už mnohokrát jsme zmiňovali, že škodovky v posledních letech zrovna nezlevnily, diplomaticky řečeno. Už lépe vybavenou nejmenší Fabii s alespoň přeplňovaným litrem a šestistupňovou převodovkou nedostanete pod 459 900 Kč. A pokud začnete pomýšlet na největší model Superb byť jen s běžným motorem 2,0 TDI a nenulovou výbavou, bez 1,1 milionu korun v kapse v podstatě nemáte šanci. To jsou na pořád obyčejné škodovky docela nekřesťanské peníze, nakupovat lze ale i levněji.

Mezi ojetinami se navzdory situaci na trhu z posledních let pořád objevují zajímavé nabídky, které umí postavit koupi nového vozu do ještě méně lichotivého světla. Jen je třeba hledat mimo obvyklé sféry, neboť tam shání vůz i všichni ostatní. Chce to neobvyklou kombinaci stáří, nájezdu, motoru a výbavy, cokoli takového. Právě na takový vůz jsme nyní narazili v německé soukromé inzerci.

Jde právě o Škodu Superb s motorem 2,0 TDI, pohonem 4x4 a dokonce velmi slušnou výbavou, která ale stojí zlomek ceny nového vozu a přesto je možné ji označit za prakticky nejetou. A nezaujme jen kondicí, láká i vzhledem, neboť jde o vizuálně možná nejpovedenější třetí generaci vozu před faceliftem. Její design je velmi nadčasový, a tak auto vypadá pořád elegantně i svěže. Přesto působí jako řada jiných Superbů III jezdících denně po na našich silnicích, některé aspekty tohoto auta jsou ale obvyklé o dost míň.

Jednak je tu skoro ideální specifikace. Motor 2,0 TDI se 190 koňmi a pohonem všech kol je prostě to, co chcete - kombinací projevu, dynamiky, spotřeby i celoroční použitelnosti je tím nejlepším kompromisem mezi vším myslitelným. Pokud někdo sáhne po takovém pohonu, je to často firma honící minimální provozní náklady na dlouhých cestách, tento vůz měl ale jen jednoho soukromého majitele, důchodce, který si jej v roce 2016 koupil prostě proto, že se mu líbil.

Od první registrace v říjnu zmíněného roku tak vůz najel pouhých 46 tisíc kilometrů, což je na 8 starý Superb TDI extrémně málo, skoro nic, však v prodeji vídáme exempláře s až dvacetinásobkem této porce na tachometru. A pořád jezdí. Tohle auto navíc mělo po celou tu dobu patřičnou péči - pravidelně jezdilo do servisu na prohlídky, i když mezi nimi ujelo jen pár tisíc km. Prý funguje podle toho, i když vizuálně to poklad není. Starší majitel měl zjevně problém zvedat nohy i netrefovat předměty v okolí, takže zadní nárazník je skoro na výměnu a vnitřní práh u sedadla řidiče též. Ale na tohle auto nejezdí.

Zvolená specifikace je navíc atraktivní - nevtíravý lak, hezká kola a bohatá výbava i s nezávislým topením, zvukovým systémem Canton, automatickým parkováním, střešním oknem, tažným zařízením a spoustou dalšího stěží kohokoli soudného urazí. Stejně jako interiér s černým polokoženým čalouněním.

Požadovaná cena 22 900 Eur, tedy něco pod 580 tisíc Kč, se jeví jako velmi sympatická. Však co dnes za takové peníze u Škody koupíte? Lepší Fabii? Průměrnou Scalu? Na víc to nebude, tohle auto je jinde a nenajelo skoro nic. Kdybyste měli zájem, stojí u potomka jediného dosavadního majitele v německém Sassenburgu.

Takto málo jetý Superb III 2,0 TDI 4x4 je velmi raritní věc, zvláště v tak pěkné specifikaci. Vedle současných nových škodovek je velmi levný. Foto: Peter, publikováno se souhlasem

