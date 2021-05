Tento starý VW Passat je větší vzácnost než Bugatti Veyron, přesto přijde jen na statisíce před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cars & Bids, publikováno se souhlasem

Svého času to bylo jedno z nejtuctovějších aut vůbec a na pohled asi jen pár zasvěcených pozná, že před sebou má něco zajímavého. V některých verzích ale může jít i o naprostou raritu, jako v tomto případě.

Je tomu jen pár týdnů, co jsme vám mohli ukázat nejetý Volkswagen Passat W8 Variant. Tedy kombík osazený čtyřlitrovým osmiválcovým motorem poněkud neobvyklé koncepce - na každé straně se totiž nacházely dva vidlicové čtyřválce. Pro VW byl tento model v podstatě testovacím projektem, neboť zkušenosti z vývoje pohonné jednotky německá automobilka zúročila u dvanáctiválce obdobné koncepce, který použila u modelu Phaeton a Audi A8. Na stejném principu pak funguje i motor W16 v obou moderních Bugatti.

Zpět ale k osmiválcovému Passatu, který dorazil jako součást faceliftu v roce 2001. Celá modernizovaná řada byla označována jako B5.5, přičemž dostala také zrevidované nárazníky, světlomety či trochu více chromu. Motor W8 pak pod její kapotou produkoval 275 koní a 370 Nm točivého momentu, což z dnešního úhlu pohledu na tak objemný osmiválec jistě nejsou světoborná čísla. Tehdy to ale stačilo na akceleraci z klidu na stovku za 6,5 sekundy.

Jeden kousek se aktuálně objevil v aukci na webu Cars & Bids provozovaném naším přítelem, bývalým novinářem Dougem DeMurem. Ta končí dnes večer, přičemž momentální nejvyšší nabídka činí 14 200 USD, tedy asi 296 tisíc Kč. To je samo o sobě dost vysoká suma napovídající, že před sebou máme něco výjimečného, jenže ve skutečnosti je to něco zcela mimořádného. Jde totiž o Passat W8 v americkém provedení kombi, který je navíc vybaven manuální převodovkou. A to je skutečně nevídaná věc.

I u nás je to rarita, do Spojených států ale bylo dovezeno svého času pouhých 97 exemplářů. To dělá z tohoto Passatu větší vzácnost než z Bugatti Veyron, kterých se za velkou louži dostalo 113. Nájezd 122 800 mil (asi 197 tisíc km) a řada předchozích majitelů z něj sice nedělá zrovna sběratelský kousek a auto za tu dobu utrpělo řadu šrámů, sám nájezd je ale na 18 let starý rodinný stěhovák ještě relativně malý.

V případě historie se tento exemplář nepřipletl do žádné havárie, karoserie pak místy vykazuje šrámy či počínající rez. Uvnitř se pro změnu dočkáte lehce poničeného čalounění či ovladačů, jinak ale auto vypadá ještě slušně. Kromě výše zmíněného pak vůz disponuje i originálními 17palcovými dvoudílnými koly BBS nebo původní audiosystém. Výbava je ale celkově na poměry Passatů W8 relativně skromná.

Pochopitelně, něco takového nemá smysl z Evropy kupovat, tohle auto vám ukazujeme pro zajímavost. I tady je ale jakýkoli Passat W8 s manuálním řazením vzácnost, natož pak zachovalý, natož pak kombík, v USA je to ale skutečně rarita mezi raritami. Jsme docela zvědavi, kam se vyšplhá cena - tady se krásné Passaty W8 prodávající i za mnoho set tisíc, v této aukci lze více přihazování očekávat krátce před jejím koncem. Nejsme si ale jisti, jestli Američané zrovna tuto raritu ocení tak moc, jako Evropané.

Tento VW Passat je větší vzácnost, než by vás kdy napadlo. Je provedení Variant W8 s manuální převodovkou pro americký trh - takových vzniklo jen 97. Foto: Cars & Bids, publikováno se souhlasem

Zdroj: Cars & Bids

