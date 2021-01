Tesla nepůjčí auta do srovnání s Porsche, tak se Porsche odhodlalo k neobvyklému kroku před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Dokážete si představit, že by výrobce půjčoval novinářům auta jiné značky, než té své vlastní? Nemusíte si to představovat, děje se to. Porsche to udělalo v Kanadě, aby ukázalo, že její Taycan je lepší než Model S.

Markus Dusman Audi ex-BMW Perex

Každý asi tuší, jak vypadají srovnávací testy v automobilových médích. Ne každý ale ví, co stojí za nimi. Uspořádat něco takového není vždy jednoduché, neboť k úplným automobilovým novinkám se dá včas dostat jen za pomoci výrobců. Ti mají své plány a preferují jim servilní média, a tak někdy není snadné domluvit zapůjčení auta ve vhodný termín pro jeden test. Když pak máte domluvit dva vozy různých výrobců naráz, bývá to pochopitelně ještě složitější, zvláště když se jeden z nich srovnání s určitými konkurenty vyhýbá.

Můžete namítnout, že výrobce lze obejít, ale ani to není tak jednoduché. V další řadě mají k dispozici auta dealeři, kteří jsou přístupnější, neboť ocení každou publicitu, obvykle jsou automobilkami omezování v tom, aby novinářům auta půjčovali - protože výrobce si chce komunikaci s veřejností řídit sám. Pak si můžete auto půjčit od majitele nebo si jej sami koupit, v čem už vás stěží někdo omezí, ale krom jistých praktických limitů (každý majitel nebude rád, že jeho vůz „týráte” a koupě je drahá) je tu i problém s časem - takové srovnání uspořádáte o měsíce později, než je na něj podstatná část čtenářů zvědavá.

Jistě i s tímto vědomím se Tesla začala vyhýbat srovnání stárnoucího Modelu S s Porsche Taycan. Prakticky každé takové prohrála, a to i když šlo třeba jen o dojezd. A to není publicita, po které jako výrobce toužíte. V případě lokálních zastoupení značky na jiných kontinentech tomu může být jinak, ale v Severní Americe byl problém si nějaké auto půjčit a poté, co Tesla zcela zrušila tamní oddělení pro styk s veřejností, už tomu ani nemohlo být jinak. Když tedy novináři v Kanadě chtěli Taycan s Modelem S srovnat, tápali.

V zoufalství se obraceli i na samotné Porsche, které napadla chytrá věc - Teslu začne do srovnání půjčovat samo. Tamní šéf PR tedy obvolal vlastní dealery, aby zjistil, jestli některý nemá Model S třeba z protiúčtu, a získal tak verzi P100. Když tedy není kanadský novinář chce uspořádat srovnání Porsche a Tesly, stačí si říci u Porsche, poskytne obojí.

Hovořme nejen o velkém sebevědomí na straně jedné, ale také o velkém amaterismu na straně druhé. Automobilka, která se podobným srovnáním vyhýbá, na to v podstatě vždy doplatí - i když tuší, že nabízí něco horšího, pořád je pro ni lepší auto půjčit, neboť může mít pod kontrolou alespoň něco.

Může půjčovat tu nejlepší, správně vybavenou verzi, může dohlédnout na řádný servis či vůbec předání auta v co nejlepším stavu a v neposlední řadě hraje u většiny novinářů roli i jakási autocenzura ve prospěch někoho, kdo jim auto půjčil. Pokud je vše pod taktovkou Porsche, bude na tom Tesla jen hůř. Však P100 proti Taycanu pomalu nemá šanci uspět. Jakou má Porsche motivaci půjčovat Teslu v dokonalém technickém a vizuálním stavu? A proč by novinář bral ohledy na značku, která se s ním vůbec nebaví? Naopak lze očekávat, že bude „hodnější” na někoho, kdo mu usnadnil práci.

Toto od Tesly není chytré a dříve nebo později se to obrátí proti ní. Naopak Porsche lze zatleskat za odvahu. I když se jistě najdou případy, kdy bude tohoto kroku litovat, obecně vzato na něm může ze všech výše zmíněných důvodů jen získat.

Přímá srovnání Porsche Taycan... Foto: Porsche



...s Teslou Model S se v Kanadě stala pro novináře velmi obtížně realizovatelnými. A tak tamní zastoupení Porsche začalo půjčovat obě auta. Foto: Tesla

Zdroj: Carscoops

Petr Miler