Tesla se překonává. Ženě dodala nové auto bez brzdové desky, „nejlepší" je ale reakce techniků

/ Foto: Tesla

Tesla neproslula zrovna kvalitou dodávaných aut, dokud ale jde o špatně spasované části karoserie nebo palubky, nemusí to leckomu vadit. Ovšem nový vůz s nekompletními brzdami? Jehož nepřeslechnutelný hluk označí technici za normální? To je vážně nový vrchol.

Pokud jsou lidé přesvědčeni o své pravdě, nehne s nimi nic. Tedy až do chvíle, kdy dojde na lámání chleba, které povětšinou nedopadne tak úplně v jejich prospěch. Vztáhnout by to šlo v dnešní době na kde co, my si ale v této souvislosti posvítíme na Teslu. O nekvalitě jejích vozů padly již tisíce zmínek, ovšem i tak prodeje značky soustavně rostou a dále a dále jsou udivováni, co je schopna jim americká automobilka dodat.

Jednou z těch, kteří se o bolestivé realitě museli přesvědčit na vlastní kůži, je Američanka, která si na internetu říká April G. Ta si loni 19. prosince převzala Model 3 Performance, který jí vyšel minimálně na 58 990 USD (cca 1 268 000 Kč), což pochopitelně není málo. Nicméně prakticky ihned při cestě domů si nemohla nevšimnout intenzivního hluku, který vycházel od zadnćh kol. Ten následně nahrála a zaslala do servisního centra značky, které jen potvrdilo veškeré dosavadní zkazky o nekompetentnosti a snad až neochotě lidí starajících se o poprodejní péči.

Technici totiž April G oznámili, že něco takového je u Tesel „normální“. Důvodem neakceptovatelné hlučnosti dle jejich názoru měly být větší brzdové destičky, kterými je verze Performance oproti méně výkonným verzím osazena. S tímto tvrzením se ovšem April nehodlala spokojit a vůz s pouhými 112 najetými mílemi (180 km) nechala odtáhnout do nezávislého servisu. Když přitom tamní mechanik sundal zadní kolo na straně řidiče, zjistil, že na zadním kole jedna z brzdových desek zcela chybí. Kvůli tomu pochopitelně došlo i na poškození rotoru a brzdového kotouče.

Vůz pak sice zamířil do oficiálního servisního centra Tesly, ovšem tím patálie neskončily. April totiž musela celý týden čekat na náhradní vůz. A jak uvedla před víkendem, její auto je nadále u techniků, kde „čeká na díly“. Kdy se jich ovšem dočká, to je ve hvězdách. Tesla totiž má soustavně měnit termín dodání dílů a realizace opravy. Za uplynulý měsíc, který od převzetí vozu uplynul, si tak April užila Model 3 jen po zhruba čtyři dny. Zbytek času však elektromobil sloužil jen jako lapač prachu v servisu, který je v komunikaci stejně „dobrý” jako kvalita převzatého vozu.

Lze dodat, že dokonalá jistě není žádná automobilka. Nicméně zavedení výrobci přeci jen chybují méně často. A pokud se tak stane, mají daleko lepší servisní síť než Tesla. Ta ovšem selhává nejen při výrobě, ale i během následné péče o zákazníka. Právě servisní centra se ukazují být tím nejslabším článkem v daném řetězci, neboť často při odstraňování jedné chyby z továrny napáchají desítky dalších. Pokud tedy Musk chce, aby jeho slova o kvalitě byla brána vážně, měl by zjednat nápravu.

V tomto ohledu bychom si ale neměli dělat velké naděje. Z nastalé situace si ostatně už lidé utahují na internetu s tím, že šéf Tesly možná vše omluví tím, že regenerativní brzdění je dostačující, a proto auto bez brzdových desek vlastně není problém. A víte, co je nejhorší? Že kdyby to náhodou, třeba jen v žertu řekl, spousta lidí to bude brát vážně a začne se za takovou absurdní proklamaci bít. I to je svět Tesly.

Z hluku, který je patrný na videu, jenž April G pořídila, lze snadno usoudit, že s Modelem 3 je rozhodně něco v nepořádku. Servisní technici jej ovšem shledali normálním, i když mu chyběla jedna zadní brzdová deska. Ale možná i to u Tesel skutečně „normální”... Ilustrační foto: Tesla

Watched as wheel was removed and learned there was NO INSIDE BRAKE PAD installed on the wheel. Called Tesla roadside and had car towed directly to Tesla Service Center. pic.twitter.com/haKGGOSYxr — April G (@aprildawn78) January 13, 2022

Zdroj: April G@Twitter

