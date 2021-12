Fanoušek vyměnil svou starší Teslu za novější a lituje toho, je zjevně ošizená a méně kvalitní před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Pokud máte pocit, že kvalita amerických elektromobilů se po tolika stescích nad ní může jen zlepšovat, mýlíte se. Majitel Modelu 3 vám to dokáže - koupil si auto modelového roku 2022 místo o rok staršího a dostal ještě horší vůz.

Od nových aut tak nějak automaticky čekáme, že budou lepší než ta starší. V posledních letech ovšem stále více lidí čeká hořké zklamání, neboť výrobci začínají šetřit, což se pochopitelně projevuje na výbavě i kvalitě vozů. Dobrým příkladem je třeba osmá generace Volkswagenu Golf, jež ve srovnání s tou sedmou přišla o plynovou vzpěru kapoty. To zní jako banalita, jde ale jen o nejviditelnější projev toho, na čem všem se také šetřilo. Množství dříve měkčených plastů nahrazeno tvrdými a i další materiály působí méně kvalitně než dříve. Z pohledu zákazníka se o posun vpřed rozhodně nejedná.

Jelikož Herbert Diess a Elon Musk jsou nyní pomalu nerozlučnou dvojkou, začíná být zjevné, že různé rady nemíří přes oceán pouze jedním směrem, ale oběma. Šetřit totiž začíná i Tesla, u které jde vskutku o nevítaný krok. Americká automobilka byla totiž i dosud kvůli nekvalitě svých aut pravidelné na pranýři, načež by člověk očekával, že se pokusí kritiku umlčet zlepšením. Jenže na to nedošlo, místo toho došlo na posun opačným směrem.

Nejde jen o naši domněnku, hovoří o tom jeden z fanoušků značky, který si na Youtube říká Legend17 a dosud byl majitelem Tesly Model 3 Long Range modelového roku 2021. Tento vůz koupil za 47 tisíc dolarů (cca 1 060 000 Kč), po několika měsících ježdění však dostal nabídku, jaká se neodmítá - firma mu za něj v době nedostatku nových vozů nabídla výkupní cenu 55 000 USD (1 240 000 Kč), tedy o dost víc peněz. A tak jej s chutí prodal a sáhl po něčem jiném.

Dotyčný chtěl od začátku Model 3 ve verzi Performance, a tak jeho volba byla jasná - i díky výdělku na svém předchozím voze si nyní vrcholné provedení mohl konečně dovolit. Koupil jej jako úplně nové auto modelového roku 2022, nadšený z něj ale rozhodně není, neboť spáry mezi jednotlivými panely karoserie mají k dokonalosti daleko. To je u Tesly skoro standard, ostatně jeho starší auto bylo pro změnu mizerně nalakované, nedostatky tím ale jen začínají.

Uvnitř totiž nejde zlehka zaklapnout středová loketní opěrka, musí se s ní pořádně praštit. Nedostačující je na magnetický úchyt sluneční clony před řidičem. A všiml si také, že došlo na nahrazení spodních panelů palubní desky - ty jsou nově z tvrdého plastu, dříve byly měkčené. Některé problémy Tesla přislíbila odstranit, použité materiály ale pochopitelně nezmění.

Právě na této části je patrné, že Tesla najela na úsporný program, což je přesně to, na co kupec upozorňuje - podle něj jde ve srovnání s dřívějším provedením o ošizené auto. Cena Tesel jde přitom neustále nahoru, jen za letošní rok byla u Modelu 3 navýšena o takřka 10 tisíc dolarů (225 600 Kč). Varianta Long Range tak nyní startuje na 52 490 USD (1 184 000 Kč), za provedení Performance pak Američané musí dát dokonce již 58 990 USD (1 331 00 Kč). Je obecně fascinující, co Tesla z kvalitativního hlediska prodává za takové peníze. A ještě více zaskočí, že jde postupem času o horší, nikoli lepší zboží.

Tesla šetří, kde se dá, a tak zákazníci musí u nově vyrobených aut počítat s tvrdšími plasty než dříve, přičemž celková kvalita zůstává mizerná. Cena amerických elektromobilů souběžně rychle šplhá nahoru. Foto: Tesla

Zdroj: Legend17@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.