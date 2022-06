Testovací jezdec špatně zařadil R místo D a vypadl s autem z 3. patra, zemřel i se spolujezdcem před 4 hodinami | Petr Prokopec

Je to mimořádně smutná událost jen dokládající, že osudnou chybu za volantem může udělat úplně každý. Testovací piloti automobilek jsou obvykle zkušení řidiči, tento se ale dopustil na velmi nešťastném místě fatální chyby.

Ještě na počátku června mohla čínská automobilka Nio slavit. Jakkoli se stejně jako ostatní výrobci z Říše středu musela potýkat s koronavirovými restrikcemi, neboť tamní vláda vyznává politiku nulové tolerance, povedlo se jí dodat zákazníkům 7 024 vozů za jediný měsíc. To na první pohled nevypadá jako zrovna enormní číslo, stále tu však máme 5procentní meziroční růst. Celkově nicméně Nio již prodalo 204 936 aut, z toho 95 tisíc v posledních dvanácti měsících. Značka navíc prodává jen elektrická auta, považovat ji tedy skutečně již můžeme za úspěšnou.

Nio se navíc netají globální expanzí, svá auta tak Číňané již začali prodávat v Norsku. V této zemi pak dokonce již stihli i vybudovat první stanici na výměnu baterií. Na rozdíl od ostatních výrobců totiž Nio zákazníkům umožňuje hned dvojí doplnění kapacity - buď klasickou cestou skrze zástrčku, nebo právě ve stanicích, kde vám robotické ruce vymění prázdný akumulátor za dobitý. Tento proces přitom zabere jen tři minuty, čímž se Nio při doplňování energie dostalo na úroveň spalovacích aut, třebaže toto řešení má řadu jiných úskalí.

Oslavné fanfáry tím nicméně končí, značka aktuálně musí řešit velký problém. Před dvěma dny totiž došlo v jejím ústředí v Šanghaji k tragédii, neboť dva zaměstnanci automobilky, její testovací piloti, zemřeli na palubě jednoho z vývojových vozů. Ten spadl z třetího patra parkovacího domu, a to rovnou na střechu. Podle dostupných informací za tím přitom stojí sám testovací pilot, který popletl volbu jízdního režimu - místo „Déčka“ totiž zařadil zpátečku.

Vše zatím berte jen jako prvotní informaci, vyšetřování je stále v plenkách. Čínská média navíc o incidentu informují docela zmateně, neboť mnohá hovoří o pádu SUV. Jak je nicméně patrné ze záběrů, jde o sedan. Nikoliv však o nový model ET5, který byl představen loni v prosinci a do prodeje zamíří letos v září. Víko zavazadelníku tohoto vozu totiž zasahuje i do boků. Kromě toho jeho linka jeho zadních dveří končí uprostřed blatníků.

Mnohem pravděpodobněji tak jde o výše postavený model ET7, který se teprve nedávno začal prodávat. Automobilka tak nejspíše z testovacího vozu ještě nestihla ani sloupnout ochrannou fólii. Zrovna to je ale v tuto chvíli to poslední, co jí zajímá. Kromě případné chyby řidiče se totiž mluví i o nechtěné náhlé akceleraci. Pro Nio by šlo o problém, právě s modelem ET7 totiž čínská značka hodlá odstartovat své aktivity v Německu.

I přes tuto skvrnu na kráse by nicméně elektrický sedan mohl začít bodovat i jinde než jen ve své domovině. Na konci letošního roku by se totiž měl dočkat baterií s tuhým elektrolytem o kapacitě 150 kWh. Dle automobilky by tak měl umožnit dojezd přes tisíc kilometrů, byť ten byl vypočítán na základě značně nerealistického cyklu NEDC. I kdyby reálná byla jen polovina, stále bychom tu mohli mít už použitelný vůz, třebaže 150kWh akumulátory poněkud děsí svou pravděpodobnou hmontostí.

Nio ET7 je zatím k mání s bateriemi o maximální kapacitě 100 kWh, s nimiž je spojován teoretický dojezd 700 km. Pohon pak mají na starosti dva elektromotory produkující dohromady 653 koní výkonu a 850 Nm točivého momentu. Právě tohle auto podle všeho spadlo z třetího patra parkovacího domu v Číně, jak můžete vidět níže. Video informuje o modelu ET5 a jednom mrtvém - v prvním případě zřejmě chybně, ve druhém jistě chybně, bohužel. Foto: Nio

#NIO #ET5 testing vehicle losses control, falls off 3rd floor of a building in Jiading, 1 passer-by reportedly dead, driver condition unknown.

(D1EV) pic.twitter.com/0pqHiSQWvJ — Moneyball (@DKurac) June 23, 2022

