Tisíce aut už měsíce odstavených v nehostinných podmínkách ukazují, jak zoufalé dnes automobilky jsou

Tyto problémy měly být už dávno minulostí, ale nejsou a podle všeho ještě dlouho nebudou. Potvrzuje to i situace, ve které se nachází Ford. Ten v tuto chvíli skladuje tisíce exemplářů nedostatkového Bronca a ani během dalších tří měsíců nečeká jejich úplné dokončení.

Když roce 2020 přišla koronavirová pandemie, mluvilo se živě i o tom, zda jí nějaká automobilka náhodou nepodlehne. Nakonec ale nebylo až tak zle a výrobci s nadějemi vstupovali do loňského roku, který měl přivát zpět staré časy, a tedy také zvýšený zájem publika. Jen málokdo tehdy tušil, že rok 2021 bude podobně náročný jako ten předchozí, a to nejen kvůli koronaviru. Více než pandemie začal automobilky trápit nedostatek čipů, který nepominul dodnes a hned tak ani nepomine.

Výrobci se s nastalou situací snaží vypořádat, jak se jen dá a někdy se uchylují až k dost zoufalým činům. Ukazuje to i Ford, který kvůli nedostatku čipů přestal některá auta osazovat systémem start-stop, který jinak dříve označoval za úžasný nástroj ke snížení spotřeby. Není to ale zdaleka jediný krok, který americká automobilka dělá, aby bouří nedostatku dílů proplula s co nejmenšími ztrátami. Další a o poznání smutnější dopady ukazuje její zacházení s žádaným modelem Bronco.

Toho je na trhu dlouhodobě nedostatek a zákazníci musí vysoce přeplácet ceníkové ceny, aby se k dostupným autům dostali. Ford je přitom vyrábí, ovšem ne celá. Ukazují to přiložené záběry z prostor automobilky umístěné poblíž tzv. Ice Mountain, kde nechává stát tisíce nehotových aut zapadaných sněhem, aniž by je mohl dodat kupcům. Nemá do nich totiž potřebné chybějící díly.

Na záběrech vidíme, jak zaměstnanci automobilky auta obchází a s některými dále manipulují - podle všeho jsou to ty šťastnější kusy, které se dočkaly chybějících komponent. I tak je to zdlouhavý proces. Podle fanoušků na fóru bronco6g lze přítomnost některých aut na místě vysledovat do hloubi minulého roku a podle informací Auto News získaných přímo od automobilky má Ford v úmyslu poslat alespoň „pár tisíc” z těchto aut do oběhu v následujících třech měsících, pokud to tedy dostupnost čipů dovolí. Jinými slovy - i kdyby všechno šlo dokonale podle plánu, některá auta budou na místě stát ještě v červnu.

Lidé už si v mezičase tohoto stavu začali dělat legraci a říkají, že auta budou prodávána rovnou na veteránských značkách, neboť do doby svého prvního prodeje stihnou zestárnout. Ale žerty stranou, dlouhodobé stání v takových podmínkách autům rozhodně nesvědčí. A i když se je podaří prodat za půl nebo tři čtvrtě roku po prvotní výrobě, může to na nich zanechat následky, se kterými se majitelé budou potýkat léta. Obavy z tohoto způsobu skladování jsou tedy rozhodně na místě.

Situace je zkrátka zoufalá a takové jsou i kroky některých automobilek. Ostatně i Škoda dlouhodobě skladovala a skladuje některé nevyrobené vozy dlouho poté, co byly vyrobeny. A byť to nedělala zrovna na úpatí Sněžky, dobře jim to též udělat nemohlo. Zda se cesta pozdějšího dodělávání aut na parkovištích stane dlouhodobě schůdnou, ukáže až čas, měnící se podmínky ale vyžadují flexibilitu a i toto je jedna z možných cest.

Fordu Bronco je málo, jeho výroba se ale nezastavila, i když automobilce už měsíce chybí čipy. Auta dál vyrábí, skladuje je nehotová, kde se zrovna dá a hodlá je dokončit ve chvíli, kdy komponenty dorazí. Už teď jich má ale na skladě moc a některá místa jejich pobytu skutečně nejsou pohostinná, jak můžete vidět níže. Foto: Ford

