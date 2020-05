Toyota jako jedna z mála automobilek řekla, jaký nyní očekává kolaps dnes | Petr Prokopec

Je jasné, že dobré časy nečekají ani jednu za automobilek, přesto se většina z nich tváří, jako by se nic nedělo. Japonci jsou otevření, možná i proto, že na tom přes velký kolaps mají být ještě dobře.

Jak moc koronavirová krize zasáhne automobilky? To je otázka, na kterou jsme dosud neměli úplně jasnou odpověď. Že to nebude nic dobrého, je jasné - uzavřené továrny, minimální prodeje a žádosti o miliardové půjčky jsou toho jasným důkazem. Ovšem na úplné dno by výrobce tato situace srazit neměla, alespoň ne ty silné. Toyota zveřejnila svá očekávání pro další fiskální rok, který skončí 31. března 2021, a jakkoli jde jedním slovem o kolaps, pořád očekává, že zůstane v zisku.

Už loňský fiskální rok, jenž skončil k poslednímu letošnímu březnovému dni, již byl ovlivněn koronavirem. Ovšem jen velmi malou měrou, neboť pandemie snížila prodeje pouze o zhruba 127 tisíc aut. Nicméně i toto množství mělo vliv na firemní účetnictví, kde se položka příjmů propadla o 160 miliard yenů (cca 38,11 mld. Kč). Nicméně i tak Toyota daný fiskální rok zakončila ziskem ve výši 2,44 bilionů yenů (580 mld. Kč).

Pro příští rok odhady počítají s 500 miliardami yenů (119,1 mld. Kč), tedy s 80procentním poklesem a nejhorším výsledkem od roku 2012. Registrace by měly spadnout z loňských 10,46 milionů aut na 8,9 milionu vozů. I to je nejhorší výsledek za posledních devět let. Nicméně Japonci si stále mohou gratulovat, pokud se skutečně nepropadnou do ztráty. Navíc předpokládají, že současný výkyv je pouze dočasný a již příští rok se prodeje vrátí do normálu.

„Kvůli koronaviru se budeme muset vypořádat s větším šokem, než jaký přišel v případě globální finanční krize v roce 2008,“ uvedl prezident automobilky Akio Toyoda. A dodal, že značka „očekává velký pokles prodejů. Ale i přesto počítáme s tím, že zůstaneme v černých číslech. A doufáme, že se staneme národními lídry v rámci zotavování ekonomiky. A protože zůstaneme ziskoví, můžeme si dovolit i nadále investovat do budoucnosti.“

Jeho slova pak ještě doplnil provozní ředitel Koji Kobayashi, dle kterého Toyota dokonce „nesmí přestat investovat do budoucnosti“. Ač je tedy japonská automobilka zasažena koronavirem, stále počítá se ziskem a i nadále pumpuje nemalé peníze do elektrifikace a autonomních technologií. A pokud by se jmenovala Tesla, nejspíše by to její akcie vystřelilo do raketových výšin. Takhle ale došlo na propad, ostatně jako prakticky u všech konkurentů, krom zmíněné Tesly.

Zdroj: The Financial Times

Petr Prokopec