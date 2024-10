Tragický požár v soukromé garáži vyvolaný nejspíš zkratem zničil jednou ranou 30 aut včetně klasického Mercedesu před 10 hodinami | Petr Miler

Tato tragická událost připomíná, proč někteří bohatí lidé zachází se svými výjimečnými auty zdánlivě chaoticky a „lacině”. Požár v garáži se může odehrát vždy a jen auta, která v ní nejsou, mu zaručeně uniknou.

Po dekádách pohybu v komunitě automobilových nadšenců jsem si v Česku i v Nizozemsku udělal dost známých mezi lidmi, kteří vlastní řadu výjimečných aut. Jsou z podstaty bohatí, však auta za desítky i stovky milionů korun nedá dohromady nikdo špatně situovaný, jejich způsoby zacházení s nimi se ale značně liší. A leckdy moc „bohatě” nepůsobí.

Z internetových videí budete znát řadu sběratelů, kteří si pro své vozy nechali postavit krásné dedikované garáže, skoro galerie, jež jsou nezřídka součásti jejich luxusních rezidencí. Něco takového může normální člověk, který si automaticky nerezervuje nejlepší pokoje v drahých hotelích, považovat za standard. Jenže standard to není. Už před léty mě zaskočilo, že nejeden z velmi dobře situovaných lidí sice vlastní spoustu drahých aut, pomalu je ale musí hledat rozesetá po okolí, pokud mi některé z nich chce ukázat.

Takoví lidé garáže doma mají, ale vlastně docela normální, maximálně pro dvě tři auta, z nichž většinu - ne-li rovnou všechna - tvoří relativně obyčejné vozy jako BMW řady 5 nebo Audi Q7. Drahá auta pak mají v lepším případě u různých firem, které se spravováním takových vozů zabývají, ještě častěji ale v docela nenápadných garážových domech, podzemních garážích firem a dalších podobných objektech. Působí to lacině, neadekvátně, jako projev šetření. Jako kdyby dotyčný všechny peníze dal za ona auta a pak je neměl jak přiměřeně uskladnit (což bych nakonec jako nadšenec i chápal). Myslel jsem si, že to je projev snahy nedráždit moc okolí, nedávat najevo skutečné bohatství, což také někdy bývá součást motivace, ale ta hlavní je jinde.

Typickou reakcí je: „Bojím se, že o ně přijdu.” Přičemž hrozeb a obav je víc, ale tou největší je oheň - ať už spontánně vzniklý nebo úmyslně založený. Pokud máte třeba 20 aut a rozmístíte je po šesti nebo sedmi garážích, hořet může ve kterékoli z nich, ale asi nikdy ne ve dvou současně. Podobné to bude s krádeží, vandalismem, čímkoli - to by vás někdo musel měsíce sledovat, aby věděl, kde všechna auta máte a pak uspořádat akci jako ve filmu 60 sekund, aby vám je všechna vzal. Ztratíte tak dva nebo tři vozy, to zabolí, ale nepřijdete o všechno. Jinak totiž zejména onen oheň umí být extrémně zničující.

Není to věc, která by mě osobně trápila, ale logiku zjevně má, jak ukazuje i událost, která se odehrála v americkém Houstonu. Za zatím nepotvrzených příčin (hasiči vylučují cizí zavinění ve smyslu žhářství a hovoří o zkratu jednoho z aut - není řečeno, zda spalovacího nebo elektrického) se tam vzňala soukromá garáž s desítkami aut, která sloužila obyvatelům přilehlého domu. Nebyly to tedy vozy jednoho majitele, sama událost ale dosvědčuje, co za škody může oheň v jedné velké garáži napáchat.

Tragický incident má na svědomí přibližně 30 aut a nezdá se, že by bylo možné takovým následkům zabránit. Jak informuje Click2Houston, požár vypukl asi ve 4 hodiny ráno, kdy všichni spali, a tak se rychle rozšířil na téměř celý parkovací komplex. Také samotný objekt byl vážně poškozen a fotografie ukazují, že ony desítky aut byly zničeny zcela nenávratně, přičemž mezi dotčenými vozy vidíme i stále více ceněný, dnes už klasický Mercedes SL generace R107.

Zámožní sběratelé tak jednají chytřeji, než se zdá, když své vozy skladují „kde se dá”. Pojištění samo řeší případnou finanční škodu, ale výjimečné auto vám nevrátí. A některé sběratelské skvosty, klidně už jen pár desítek let staré, kolikrát nemají na světě obdobu, nejde je plně vyvážit penězi. A kdo je bude hledat či devastovat v průměrném garážovém domě kdesi mezi obyčejnými auty a pytli s bramborami?

Zničující požár v Houstonu ukazuje, jak snadno mohou vzplanout desítky aut koncentrovaných na jednom místě, z těch dotčených v tomto případě opravdu mnoho nezbylo. Foto: Houston Fire Dept, CC0 Public Domain

