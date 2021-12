Trápení Fordu Mustang Mach-E na německé dálnici ukazuje marnost elektrických aut v těchto podmínkách včera | Petr Miler

Je to auto se 480 koňmi a 859 Nm, které má stovku zvládat za 3,5 sekundy. Rychlostně neomezený Autobahn by pro něj měl být rájem, stal se ale peklem, ve kterém jej předjíždí Superb Combi, aniž by jeho řidič tušil, že se pilot elektrického Mustangu o něco snaží.

Když přijde řeč na klady a zápory elektrických aut, dynamika je obvykle zmiňována mezi těmi prvními. Jde-li o krátkodobou akceleraci, je to fakt, musíte mít opravdu něco, byste se zrychlením na stovku či čtvrtmíli vyrovnali relativně obyčejným elektromobilům za zlomek cen sportovních modelů se srovnatelnou dynamikou. Odehrává se ale život s autem na prvních metrech za křižovatkou? Pro většinu lidí asi nikoli.

Jde-li o cosi jako udržitelnost dynamiky, jsou na tom elektrická auta mnohem hůř. Jejich akcelerace i maximální se zhoršuje se stavem nabití akumulátoru a i když si odmyslíme tento faktor, nebodují. Jednak z řady různých důvodů často nejsou s to dosahovat vysoké rychlosti vůbec (všimněte si, kolik elektrických aut má omezovače na rychlosti, jako je 160 km/h) a i když ano, limitují je jejich akumulátory. Je třeba si uvědomit, že i největší dnešní akumulátory s kapacitou okolo 100 kWh odpovídají asi 25 litrům nafty v nádrži dieselového vozu. A jak rychle dojedete s dvou- a vícetunovým dieselem se stovkami koní třeba po německé dálnici i nijak extra ambiciózním stylem za s takovou spotřebou? 200 kilometrů, abyste se nemuseli bát, že nedojdete k další pumpě? Tak nějak to bude. A to se pořád bavíme o maximu, nikoli normě, většina aut má baterie ještě citelně menší.

Jezdit s elektromobilem rychle je prostě kříž a sami jsme to mnohokrát poznali. Jak nepřesvědčivé jejich chování v takových podmínkách je, nejlépe připomíná video níže, na kterém se lidé z AutoTopNL na Youtube pokusili zachytit dynamiku vrcholného Fordu Mustang Mach-E s 480 koňmi a 859 Nm na německé dálnici. Pro tak silné konvenční auto by byl Autobahn ráj, pro elektrický Mustang je peklem.

Podmínky nejsou ideální, a tak neřešme, že zrychlení na stovku zabralo 4,4 místo 3,5 sekundy, to nakonec není až tak důležité. Ale pak? Vůz se (za falešného zvuku předstírajícího osmiválec pod kapotou) na dvoustovku opakovaně plahočí téměř minutu, až jej při jednom z pokusů předjede nic netušící řidič Škody Superb Scout nejspíše s motorem 2,0 TDI, který se ten den na Autobahnu jistě o nic ani nesnažil. Jeho auto ale zjevně jede přes 200 km/h s lehkostí a samozřejmostí, navíc stovky km v kuse. Pro Mustang Mach-E je to křeč, kterou s jeho 88kWh akumulátory při hmotnosti 1 995 km a aerodynamice menšího SUV nemá šanci vydržet ani po 200 km.

Někteří jistě řeknou, že to je jeden nepovedený elektromobil a ten hejno nedělá, ale to je omyl. Velmi problematické chování z hlediska dlouhodobé dynamiky i dojezdu jsme viděli na Autobahnu od všech elektrických aut, namátkově připomeňme chování vrcholné Tesly Model 3 nebo Hyundai Ioniq 5. Dynamika byla dobrá jen velmi krátkodobě, dojezd mizerný, i když udržovaná rychlost neatakovala ani 130 km/h. Nic proti elektrickým autům, pro některá využití se ale zkrátka nehodí a toto je jedním z nich - při dálniční jízdě jsou svými schopnostmi autům s benziny a diesely nekonečně vzdálená.

Ford Mustang Mach-E nevypadá špatně a jeho verze GT slibuje i zajímavé dynamické svezení, optikou čehokoli jiného než krátkodobé akcelerace ale skutečně jen slibuje, jak uvidíte níže. Ilustrační foto: Ford

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

