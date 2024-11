Tušíte, jak nízko padly ceny supersportovního Mercedesu-AMG GT? Nejlevnější kusy dnes koupíte za míň než dražší škodovky včera | Petr Miler

/ Foto: Automobile Benzer, publikováno se souhlasem

„Od 4 999 720 Kč,” dočtete se dnes na webu Mercedesu, pokud dnes zatoužíte po tomhle autě jako novém s motorem V8. Snad ještě lepší předchůdce s tou samou jednotkou, skutečný supersport na dedikované platformě, je přesto jako ojetina k mání i za míň jak třetinovou sumu.

Současný Mercedes-AMG GT je vtip, ten předchozí byl ale oprávněně vrcholem sportovní nabídky německé značky. Ta jistě nepostrádá prestiž, pořád to ale není Porsche, Ferrari nebo Lamborghini. A tak lidé většinu jejích vozů charakterově či cenově mířících do vod těchto konkurentů necení zdaleka srovnatelným způsobem. Podobné modely jsou v principu tímtéž, čím byl kdysi VW Phaeton nebo Hyundai Genesis Coupe, prostě nabídky nepřiměřené běžnému vnímání úrovně značky, ať už byla samotná auta povedená jakkoli. A to mívá za následek jedno - rychlý pokles hodnoty.

AMG-GT tomuto prokletí neuniklo, třebaže některé sporťáky Mercedesu jsou dost vzácné na to, aby to zvládly. Tento tedy stroj v „běžných”, kusově nelimitovaných verzích, navíc v provedeních blízkých tomu základnímu, představuje slušnou ekonomickou sebevraždu - to si 10 let po jeho uvedení na trh můžeme říci. A je tomu tak navzdory faktu, že šlo po letech o první, pokud ne vůbec první řidičsky uspokojivé AMG, jak jsme i my svého času konstatovali v našem testu. A s ohledem na pochybný charakter nástupce dost možná i na dlouho poslední.

Propady hodnoty jsou přesto opravdu obrovské a vůz se navzdory tomu, že jde o něco jako Porsche 911, dostává cenově do úplně jiných sfér. Když se rozhodnete sáhnout po 911 z doby zrodu AMG-GT s podobným výkonem, tedy okolo 500 koní, bez 2,4 až 2,5 milionu Kč si neškrtnete, ani když akceptujete nájezdy okolo 150 tisíc km. A nebudou to obvykle auta, se kterými budete mít lehké spaní. Po AMG-GT můžete koukat s rozpočtem snadno až o 1 milion Kč nižším. A vybírat z pořád perspektivně vyhlížejících kousků.

Všimli si toho kolegové z Jalopniku, kteří vyzdvihují jeden britský kousek, který je k mání dokonce za 36 995 liber, tedy asi 1,1 milionu Kč. Ale má samozřejmě volant vpravo, což je v Evropě britské specifikum, které posílá ceny tak nízko. Ani v kontinentální Evropě ale AMG GT za držáky hodnoty neplatí, třebaže pár set tisíc korun musíte přitlačit.

Nejlevnější perspektivní exempláře tu začínají okolo 1,5 milionu Kč, ale nepůjdeme za tím úplně nejdostupnějším. V nabídce na nás mrknulo auto na fotkách níže - pořád krásné, modré, viditelně nijak nadměrné neopotřebené kupé v nižším provedení bez písmene S, které od roku 2016 najezdilo v rukou třech majitelů 114 tisíc km. Není to dokonalá historie, vidíme opotřebení připomínající vyšší nájezd (typicky bočnice sedadla řidiče), ale jinak? Vůz měl pravidelný servis, vystříhal se nehod a 114 tisíc km na tohle auto není bůhvíco. Tohle auto s robustním osmiválcovým strojem vydrží dost a člověk by s ním musel létat denně po okruhu, aby bylo po tomto zápřahu na kaši.

Vypadá tedy jako auto, které by mohlo ještě dlouho dobře sloužit. A rozhodně s ním uděláte milionový dojem, je to na rozdíl od nástupce skutečný supersport na dedikované platformě v nápadné barvě s 476 koňmi a maximálkou 304 km/h. Přesto vás vyjde jen na 65 999 Eur, i při současném mizerném kursu eura asi jen 1,66 milionu Kč. A jak už jsme řekli, s cenou jiných kousků se dostanete i o 8 až 10 procent níž, pokud vám půjde zrovna o tento parametr.

Samozřejmě je to pořád dost peněz, ale co za ně dnes dostanete? Lepší Škody Superb nebo Kodiaq s pár příplatky? Však 1,66 Milionu Kč nebude stačit ani na základní Enyaq Coupe RS a takové auto je pojízdný výsměch odkazu Karla Benze, na rozdíl od AMG-GT Coupe. Navíc je to méně než třetina dnešní základní ceny tohoto vozu a snad žádný prodaný Mercedes-AMG GT není v základu. Relativně výhodná nabídka to zkrátka je, teď jen najít peníze a odvahu...

Napadlo by vás, že někdo, kdo se prohání s takovém stroji, za něj také mohl dát míň než za základní Škodu Enyaq Coupe RS? Tak to opravdu je, propad hodnoty „obyčejných” Mercedesů-AMG GT je opravdu enormní. Foto: Automobile Benzer, publikováno se souhlasem

Zdroj: Automobile Benzer@Autoscout24.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.