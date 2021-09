Uniklé e-maily odhalily, jak ve skutečnosti funguje tunelová doprava Tesly v Las Vegas před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: The Boring Company

Měl to být dokonale bezpečný systém, v němž se výlučně auta Tesly pohybují za pomoci pokročilých autonomních technologií. Realita? Tunel sloužící v podstatě obyčejnému taxikaření.

Leckomu se může zdát, že Elon Musk je novodobým králem Midasem, který cokoliv, nač sáhne, promění ve zlato. V poslední době ale spíše vychází najevo, že jde o pozlátko, za kterým se skrývá obyčejná ocel, které nejsou cizí potíže se rzí. A ukazuje to i fungování společnosti The Boring Company založené právě Muskem, která otevřela v červnu svůj vůbec první podzemní tunel.

Měl být naprosto bezpečný a auta se v něm měla pohybovat autonomně, ani jedno se ale neukázalo být pravdou. Na havárii tedy zatím naštěstí nedošlo, což ostatně není až tak překvapivé. Jakkoliv se totiž v tunelech měla auta prohánět rychlostí až 240 km/h, v současné době je tempo omezeno na 16 km/h ve stanicích, 65 km/h na rovinkách a 50 km/h v zatáčkách. Za volantem pak ve všech případech sedí lidé z masa a kostí, kteří dokonce ani používat Autopilot - veškeré asistenční systémy jsou v tunelu deaktivované, přestože právě uzavřené prostředí jejich využití nahrává.

Emaily vyměněné mezi Stevem Davisem, šéfem The Boring Company, a úřadem pro požární ochranu budov, které se dostaly na veřejnost, vše vykreslují do detailu. Tesla i podle nich žádné nemá autonomní řízení nemá, ač to názvy jejích technologií naznačují. „Nejde ani o autonomní, ani o samořiditelná auta,“ uvedl Davis, kterého si tak Musk nejspíše povolá na kobereček. Dané prohlášení se totiž dostalo na veřejnost ve chvíli, kdy je Tesla kvůli mnoha vážným nehodám vyšetřována hned několika americkými úřady.

I kdyby nicméně Tesla nakonec své systémy posunula o pár úrovní výše, stále bude třeba řidičů za volantem. V případě nehody totiž budou muset asistovat cestujícím. A možnost vzniku incidentu nakonec nelze vyloučit, byť se The Boring Company dušovala, že fyzické zábrany v podobě bran a patníků zabrání neoprávněným vozům ve vjetí do tunelu. Přesně to se ovšem stalo již 21. června, tedy pouhé dva týdny po otevření první části okruhu.

Během incidentu nebyl naštěstí nikdo zraněn, přičemž celý případ nyní vyšetřuje lasvegaská policie. Podstatné je nicméně to, že Tesla skrze své tunelářské aktivity opět slibovala, co opět nedodala. Pomalu se tak zdá, že pravda se ve firmě nenosí. Stejně jako značka v podstatě ani nedokáže adekvátně reagovat na letité požadavky. Dle nich totiž tunely musí umožnit i transport handicapovaných či jinak postižených lidí.

Tesla nicméně aktuálně nenabízí u žádného svého vozu konverzi, z toho důvodu Musk musí povolit vjezd takových aut, které jsou schopné převážet třeba vozíčkáře. Je tak dost možné, že incidenty podobné tomu výše zmíněnému budou jen přibývat. I v tunelech tak možná lze očekávat chaos a nehody, zvláště poté, co má být počet taxikářských Tesel navýšen ze 62 na 70 a řidičům bude umožněno používat „autonomní technologie“, jakmile to situace dovolí.

The Boring Company provozuje v Las Vegas tříkilometrový tunel za miliardu. Dušovala se, že jej není možné zneužít a že v něm vozy budou jezdit samy, už dva týdny po jeho otevření měla co dělat s vetřelcem a auta musí dodnes plně řídit lidé. Foto: The Boring Company

