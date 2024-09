Už i Britové říkají, že VW by měl ze Seatu udělat výrobce levných spalovacích aut a zničit Dacii v její vlastní hře včera | Petr Prokopec

Seat se v posledních letech hledá a chvíli to vypadalo, že nebude vůbec. To teď snad nehrozí, kdyby ale VW slepě nesázel se všemi značkami na jednu a tu samou kartu, mohl by ze Seatu udělat přesně to, co dnes na trhu víc a víc chybí - výrobce levných aut.

V 80. a 90. letech se v koncernu Volkswagen začal postupně projevovat vliv Ferdinanda Piëcha. Tehdy si německá automobilka ještě pod vedením Carla Hahna, ale už s Piëchem coby vysoce postaveným manažerem a později i generálním ředitelem Audi začala na opasek připínat jeden „skalp“ za druhým. Mezi koupené značky patřily Seat i Škoda, které tehdy ještě neměly nic společného, stejně jako je jen málokdo považoval za přímé konkurenty. Španělský výrobce sice neměl po ukončení spolupráce s Fiatem zrovna působivou reputaci, stále na tom ale byl o dost lépe než někdejší Automobilové závody, národní podnik z východního bloku.

VW do obou značek nelil nemalé peníze, stejně jako jim otevřel své vlastní sklady. Zároveň se velmi snažil, aby tentýž přístup a tatáž technika nevedly k produkci stejných aut. Proto měl Seat oslovit klientelu, která nakupuje srdcem, zatímco Škoda byla určena pragmatikům. I proto musel její design ustoupit praktičnosti. Jenže Španělé se nakonec nestali druhou Alfou Romeo, o jejíž převzetí Piëch též stál. Místo toho začalo být patrné, že i když jsou součástí koncernu déle než Škoda, jejich pozice není silná.

To se naplno projevilo v posledních pár letech, kdy Seat přišel s vlastní prémiovou značkou Cupra. Z té se něco jako druhá Alfa Romeo stala, tedy po stránce designové přitažlivosti. V rámci prodejů ale byl italský originál převálcován, jak jen to šlo - loni si totiž italská značka celosvětově připsala pouze 68 tisíc prodaných aut, zatímco Cupra jich dodala zákazníkům přes 230 tisíc. Když si uvědomíme, jak vypadá třeba nový Terramar, dá se předpokládat další růst, a to přesto, že sourozence takové Škody Karoq pod milion korun nekoupíte ani omylem.

To ovšem do poměrně nezáviděníhodné pozice staví Seat. Ten sice loni prodal 288 400 nových vozů, tedy o 24 procenta více než o rok dřív, přesto koncern VW jako by nevěděl, co si s touto značkou počít. Ještě nedávno ostatně zvažoval, že by z ní udělal pouhého poskytovatele mobilních řešení, tedy jinými slovy výrobce elektrických skútrů a podobně. Auta by ovšem měla na starosti už jen Cupra, přičemž i ta by disponovala jen bateriovým pohonem. Klesající zájem však přiměl Wolfsburg ke změně názoru. Ta ale znamená jen zachování statu quo, ne skutečnou změnu strategie.

Němci ostatně v současné chvíli musí řešit víc než osud španělské značky, sázka na urychlený přechod na elektromobilitu zjevně nevyšla a nechává na povrch vybublat neefektivitu zejména německého podnikání firmy. S plněním firemní kasy by nicméně mohl pomoci právě Seat, jak jsme nejednou zmiňovali. Stačilo by, aby v jeho případě došlo na osud, jaký byl před pár lety zmiňován v souvislosti se Škodou. Ta měla sestoupit o něco níž a stát se výrobcem dostupnějších aut pro normální lidi, něco jako česká Dacie. Tehdy to v Mladé Boleslavi těžce nesli, dnes by za to zřejmě cokoli dali, neboť si sami musí být nejistí svou budoucností. S portfoliem dostupných obyčejných aut by na dnešním trhu byla problémem leda omezená kapacita továren.

A nejsme sami, kdo takto smýšlí. Také Mike Rutherford z britského Auto Expressu došel k názoru, že Seatu by bylo nejlépe, kdyby se s portfoliem dostupných spalovacích aut postavil vozům jako Sandero, Duster či Jogger právě od Dacie. Jako takový by mohl fungovat jako základní vstupenka do klubu VW Group. A zrovna v dnešní době by si tím ihned vydláždil cestu k úspěchu. Pokud by třeba Ibiza stála do 300 tisíc, přičemž uvnitř by kromě volantu, sedadel, rádia a legislativně vynucených prvků nenabídla nic, lidé by skákali nadšením do nebes.

Když nicméně procházíte současným seznamem standardní výbavy španělského hatchbacku, hned chápete, proč startuje na 464 900 Kč. A to je cena, za kterou dostanete od Dacie už Duster. Tedy podstatně větší SUV, jehož tříválec je výkonnější a uzpůsobený spalování plynu a jeho litá kola 17palcová místo šestnáctipalcových. Co tedy zvolíte radši? Výsledky u nás za prvních osm měsíců to prozrazují jasně (Ibiza - 33 registrací, Duster - 3 174 kusů).

Jediný model rumunské značky je tak na tom dvakrát lépe než celé portfolio španělské automobilky. Dacia ostatně loni prodala 658 321 aut, čímž překonala Seat i Cupru dohromady. A vlastně začíná jít po krku i Škodě. Tomu všemu ale Wolfsburg může zabránit, však kdybyste měli před sebou srovnatelné modely Dacie a Seatu za podobné peníze, co byste volili? Odpovídat je zřejmě zbytečné.

Ibiza startující na 464 900 Kč je skutečně drahá. Pokud s těmito penězi zamíříte k Dacii, nedostanete městský hatchback, nýbrž rodinné SUV schopné výletů do hor či k moři. Co to změnit? Už se neptáme jen my. Foto: Seat

