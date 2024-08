„Úzkost, noční můry a pláč každé dvě minuty.” Bývalý moderátor Top Gearu poprvé promluvil o nehodě, která mu znetvořila obličej včera | Petr Prokopec

/ Foto: BBC, tiskové materiály

Že jeho nehoda při natáčení slavného pořadu nebyla procházkou růžovým sadem, bylo jasné od prvního dne, až teď se ale ukazuje, jaký horor si prožil. Freddie Flintoff prolomil hradbu mlčení a přiznává, že v prosinci 2022 utekl hrobníkovi z lopaty.

Vrátí se ještě někdy Top Gear na televizní obrazovky? To je otázka, na kterou by odpověď rády znaly miliony fanoušků slavného motoristického pořadu. Televizní stanice BBC stále setrvává u oznámení, že show se v nejbližší době na obrazovky nevrátí, neskončila ale kvůli nezájmu. Za ukončením pořadu v jeho dosavadní podobě stojí havárie Andrewa „Freddieho“ Flintoffa, ke které došlo v prosinci 2022. Od té doby je natáčení dalších epizod zastaveno, přičemž někdejší hráč kriketu o návrat ani nemá zájem.

Aktuálně vůbec poprvé od nehody v rozhovoru pro Daily Mail s - navzdory mnoha plastickým operacím - viditelně znetvořeným obličejem promluvil o tom, co se stalo, a jak se vyrovnává s následky nehody. Podle něj to bude doživotní mise, třebaže největší peklo je prý za ním.

„Jsem tím, kým nyní jsem. Jsem zcela jiný, než jaký jsem byl. Je to něco, s čím se pravděpodobně budu potýkat celý život. Takže, jsem teď lepší? Ne, jsem zkrátka jen jiný,“ uvedl Flintoff v rámci propagace svého nového pořadu Field of Dreams on Tour, za nímž znovu stojí BBC a který se v Británii začne vysílat 13. srpna. Freddie se v něm přitom vrací ke svým kořenům, tedy ke kriketu. V onom roce 2022 totiž přišel s plánem, že změní životy náctiletých ve svém rodném městě Preston.

Flintoff doufal, že ze svého týmu udělá významného hráče na mezinárodním poli. Se svými svěřenci chtěl proto vyrazit na šampionát do Kalkaty v Indii, kde je kriket stejně populární jako ve Velké Británii. Ovšem jen několik málo týdnů před odletem jej čekalo natáčení nové epizody Top Gearu, v jehož rámci měl po letišti v Dunsfoldu prohnat tříkolku značky Morgan. Místo dotočení závěrečné epizody série ale došlo na incident, který vstoupil do dějin a i do Flintoffova života.

„Stalo se něco, co změnilo můj život,“ říká na kameru Flintoff s tím, že se podruhé narodil a smrti uniknul jen o vlásek. BBC totiž zjevně zanedbalo bezpečnostní protokoly, načež Freddie musel na studené dráze řídit tříkolku bez střechy a airbagů bez ochranné přilby. Po incidentu měl navíc čekat dlouhé desítky minut v šílených bolestech, než bych transportován do nemocnice, neboť při natáčení chyběl pomalu jakýkoli zdravotnicí personál, stejně jako vybavení.

Když si uvědomíme, že Top Gear je prakticky od svého počátku spojován s mnoha haváriemi (i když o většinu se staral Richard Hammond), jde ze strany BBC o mimořádně nepochopitelné pochybení. I proto se již televize Flintoffovi a jeho rodině omluvila, a to spolu s tučným šekem na 9 milionů liber (asi 264 milionů Kč). Zároveň zjevně byla ochotná bývalému hráči kriketu kývnout na cokoli, neboť pokud by ji zažaloval, přišlo by ji to jen dráž.

Flintoff totiž přiznává, že kvůli této nehodě dodnes zažívá stavy úzkosti a deprese, má noční můry a panické záchvaty. Původně se přitom předpokládalo, že léčba zabere zhruba 12 týdnů, jenže realita jej velmi rychle vyvedla z iluzí. Po nějakou dobu se dokonce každé dvě minuty zamykal v pokoji, kde usedavě brečel zhrzen sám sebou. Při pohledu na svou tvář, která se dramaticky změnila i po bezpočtu plastických operací, se tomu nikdo ani nemůže divit. Stejně jako tomu, že dlouho odmítal opustit domov.

Top Gear je tedy pro tuto chvíli opravdu na konci cesty. Jakkoli nám ale bude chybět, je třeba poznamenat, že lidé hlavně mimo Británii jej mají spojený s Jeremy Clarksonem a spol. Z toho důvodu nové série sledoval málokdo a ještě méně lidí jim dalo palec nahoru. Ne navíc stával vyčpělým, podobně jako The Grand Tour. V jejím případě pak sice Amazon počítá s návratem, ovšem bude to bez Jezzy a spol. někoho zajímat? To si nemyslíme, leda by došlo na značné změny.

Když se totiž aktuálně zadíváte na typ pořadů, jaké fanoušci aut sledují, zjistíte, že v jejich centru jsou v drtivé části ojetiny či legendy minulosti. A je jedno, zda jde o jejich renovaci, hledání či pouhé testy, stará auta publikum aktuálně přitahují daleko více než nová. Mimo jiné proto, že s nimi mají nadále spojenou svobodu. Moderní produkce je ale stále více omezována, stejně jako je unifikovanější. A tedy logicky i méně atraktivní pro publikum.

Takto vypadal Andrew Flintoff před nehodou. Po ní má doživotní následky, a nikoli jen fyzické, ale rovněž psychické. A dopady incidentu jsou mnohem širší, prozatím poslal k ledu i celý pořad. Foto: BBC, tiskové materiály

Zdroj: Daily Mail

Petr Prokopec

