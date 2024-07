V Evropě se začal stavět nejdelší podvodní silniční a železniční tunel světa, třičtvrtěhodinovou cestu zkrátí na 7 minut před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Femern, tiskové materiály

Je to fascinující stavba, která - uvážíme-li cenu a „rychlost” vzniku českých dopravních staveb - vznikne v neuvěřitelném čase. Výsledkem bude 18kilometrový podmořský tunel nejen pro auta, ale i pro vlaky, druhý takový na světě nebude.

Dánsko zčásti leží na Jutském poloostrově, kde také sousedí s Německem. Je to jeho jediná pozemní hranice, dále je totiž tento stát tvořen 406 ostrovy. Z nich největší je Sjaelland, na kterém leží také hlavní město Kodaň. Pokud jste se do něj chtěli podívat, jinak než s pomocí trajektu to nešlo. Od roku 2029 ale bude možné využít také největší podvodní silniční a železniční tunel na světě. Dánský král Frederik X. totiž slavnostně posvětil zhotovení jeho prvního bloku.

Tunel zvaný Fehmarnbelt Fixed Link svou 18kilometrovou délkou výrazně zaostává za tunelem pod kanálem La Manche, který spojuje Velkou Británii a Francii. Ten je nicméně určen pouze pro vlaky, auta jím mohou jezdit pouze naložená na vagónech. Navíc vzniknul tradičnějším ražením, zatímco v případě propojení Německa a Dánska se počítá se zmíněnými bloky. Celkem jich bude postaveno 89, přičemž každý měří 217 metrů na délku, 42 metrů na šířku, 9 metrů na výšku a váží neskutečných 73 500 tun.

Každý blok bude vyroben ve speciálním podniku v Roedbyhavnu na jižním pobřeží Lollandu, odkud budou transportovány do již předem vyhloubeného příkopu, který bude v nejnižším místě ležet 40 metrů pod mořským dnem. Jakmile pak bude postaven, měl by 45minutovou cestu trajektem, která je nyní jedinou možností, zkrátit na zhruba 7 minut při využití železnice, popř. na 10 minut v případě aut. Z Hamburku do Kodaně se tak lidé dostanou za asi 2,5 hodiny.

Tunel je zároveň popisován i jako ekologická stavba. „Rychlejší doprava udělá z vlaku silnou konkurenci pro letecký transport, přičemž přesun materiálu po železnici je tím nejlepším řešením pro životní prostředí,“ uvedl ke stavbě Michael Lovendal Kruse z Dánské společnosti pro ochranu přírody. Nicméně i tak se projekt rodil v určitých bolestech, neboť proti němu protestovali nepřekvapivě jak majitelé trajektů, tak překvapivě environmentalistické organizace.

Německý spolkový soud však veškeré stížnosti smetl ze stolu jako neopodstatněné. Novému tunelu tedy skutečně již nic nebrání v cestě. Společnost Femern, která má jeho stavbu na starosti, dále dodává, že jakmile bude továrna na výstavbu bloků v plném provozu, bude mít jeden hotový každé dva týdny. Ten pak bude opatřen vodě odolnými uzávěry z každé strany a dopraven na místo, kde dojde na jeho napojení. Zajištěn tak má být bezproblémový provoz tunelu na alespoň 120 let.

Jakmile dojde k seskládání všech bloků, z nichž 10 je speciálních se spodním servisním patrem, dojde na instalaci kolejí, ventilace, kamer či dopravního značení. Náročné testy funkčnosti každého separátního systému pak budou finální tečkou za veškerou konstrukcí, přičemž slavnostní otevření je naplánováno na polovinu roku 2029. Když si uvědomíme, s jakým tempem jsou v Česku stavěny obyčejné dálnice na souši a bez doprovodné železnice, je to opravdu neskutečný kalup.

Oproti tunelu Channel propojujícími Francii a Anglii bude ten mezi Německem a Dánskem tvořen 89 bloky a obslouží i auta bez vlaků. Ke slavnostnímu otevření má dojít v půlce roku 2029. Foto: Femern, tiskové materiály

Zdroj: Femern

