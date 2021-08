V prodeji už se objevila auta z letošních záplav, co byste řekli na novou RS6 za půl? před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autohandel de Ruyter, publikováno se souhlasem

Kompletní a nebourané Audi RS6 s rokem výroby 2021 za 2,6 milionu Kč? To musí být překlep, řeknete si na první pohled. Na ten druhý ale zjistíte, že autem se prohnala velká voda.

Letošní rok nám po čase opět připomíná, jak krutá umí být síla přírody. I u nás jsme si s ní užili své, snad nejvíce se ale mluvilo o povodních, které zasáhly západ Německa a několik okolních států. Ničily vše, co jim přišlo do cesty a auta pochopitelně nemohla být výjimkou. Před pár dny jsme psali o statisících aut poničených při podobné události v Číně, situace v Evropě bude zřejmě jen o málo lepší.

Tyhle vozy z velké části odejdou na automobilovou věcnost, jako nenávratně zničené budou leda sešrotovány. Ne všechny jsou ale zasažena tak moc, aby to byl jejich jediný osud. A tak se nějakým způsobem vrátí do prodeje - v lepším případě jako soubor náhradních dílů či pojízdné auto s přiznanými poškozeními, v horším jako „zánovní vůz po německém důchodci”, který se jako na potvoru zrovna po povodních rozhodl skoncovat s řízením.

Tušíme, že auta z nedávných, červencových povodní, se na trh dostanou až později, neboť zejména pojišťovnám chvíli trvá, než zlikvidují veškeré škody a přímo či nepřímo rozhodnou o jejich dalším osudu. Trochu mimo hlavní pozornost médií ale jedny bleskové povodně zasáhly Německo, Nizozemsko a Lucembursko už 3. června, kdy třeba v Recken op der Mess (nebo Reckange-sur-Mess, je-li vám bližší francouzština) spadlo během jediné hodiny neskutečných 60 mm vody. A právě při těchto povodních bylo právě v Lucembursku poničeno i Audi RS6 na fotkách níže.

Pokud správně chápeme slova prodávajícího, vůz byl zasažen vodou jen velmi částečně a ta vůbec se nedotkla interiéru. Tato RS6 tedy vypadá zvenčí i zevnitř skoro netknutě, ostatně byla vyrobena letos a na tachometru má pouhé 4 tisíce km. Nakonec vypadá netknutě i kdekoli jinde, jenom... nejezdí. Prodávající, firma z nedaleké Belgie soustředící se na prodej poškozených vozů, říká, že motor je nefunkční a neví, co přesně je příčinou. Tipuje na problém s elektronikou, nezdá se, že by voda byla uvnitř, jistotu ale nedává.

Auto je tak výhodnou nabídkou jen na první pohled - 103 939 euro, tedy asi 2,6 milionu Kč, je za prakticky novou RS6, která původně stála v této specifikaci skoro dvojnásobek, lákavou sumou. A může to být dobrá koupě, dělí-li tento vůz od pojízdnosti třeba výměna jedné řídicí jednotky a na mechanice se voda nijak nepodepsala. Ale také nemusí, pokud je třeba motor fyzicky poškozen.

Proto vám ale auto primárně neukazujeme. Spíše jej předkládáme jako důkaz toho, že vozy zasažené letošními povodněmi už se dostávají do oběhu a zvlášť za současné situace na trhu mohou být zdrojem zdánlivě lákavých nabídek, které se rychle mohou nevyplatit. Při výběru tedy dvakrát pozor na to, odkud auto pochází - cokoli z míst, jako je Lucembursko, může být pojišťovnou odepsaný vůz poškozený víc, než se zdá. Pokud to prodávající přiznává a rozhodnutí je na vás, žádný problém. Něco nám ale říká, že tohle nebude typický přístup českých bazaristů...

Tohle auto se stalo obětí bleskových záplav v Lucembursku ze začátku června, i když na to nevypadá. Motor je z nějakého důvodu nefunkční, při ceně 2,6 milionu může být tohle auto velké lákadlo nebo také velká past. Foto: Autohandel de Ruyter, publikováno se souhlasem

Zdroj: Schadeautos

Petr Miler