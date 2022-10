Studie odhalila, kolik kupců elektromobilů se nespokojených vrací se ke spalovacím autům, je to varovné před 3 hodinami | Petr Prokopec

Máme stát na prahu elektrické revoluce, která by měla často během pár jednotek let nahnat do elektromobilů úplně všechny kupce nových vozů. Jak moc je to reálné, když se v posledních letech 35 až 52 procent jejich kupců vrátilo zklamaných ke spalovacím vozům?

Zdá se být absurdní, že by někde za 8, jinde za 13 let měly v showroomech s novými vozy stát už jen elektromobily. Politici po takové budoucnosti nepochopitelně touží, snaží se ji dokonce nařídit, je ale třeba si uvědomit, o jak blízké a přitom vzdálené časové horizonty se jedná. Spousta lidí žije v nejistotě z toho, to bude za týden nebo měsíc, plánovat za takové situace ideální technické řešení aut za řadu let snaž už není ani pošetilé, je to tupé. Jedinou jistotou zůstává leda to, že ti, kteří aktuálně o takové budoucnosti rozhodují, již v té době u politického koryta nebudou.

Zákonodárci se přitom v rámci svého tlaku na jedno jediné řešení mohou opřít o automobilky, jejichž elektrické portfolio soustavně roste. Zatímco loni bylo ve Státech k dispozici pouze 27 modelů s bateriovým pohonem, letos daný počet vzrostl na 45 vozů. Dle prognóz společnosti S&P Global Mobility by se pak do roku 2025 mělo dané množství navýšit dokonce na 150 modelů. Souběžně s tím se pochopitelně bude zmenšovat i nabídka spalovacích vozů. Ani to ale oblibu bateriového pohonu nezvětší za mez její přijatelnosti. Kde leží, nevíme, 100 % to ale není zcela určitě.

Leccos ostatně naznačují už čísla S&P Global Mobility, ze kterých vyplývá, že řada lidí, kteří si koupili elektromobily, se totiž po špatných zkušenostech vrací ke spalovacím vozům. Letos to má být 34,7 procenta, loni šlo dokonce o 52 procent, tedy většinu kupců. Tento trend je předkládán jako úspěch, my bychom se ale spíše zamýšleli, jak je možné, že tak skvělé řešení odmítá i po vlastní zkušenosti více jak třetina kupců? A že loni šlo dokonce o většinu z nich? Navíc je tu pochopitelně spousta lidí, kteří ani nemusí elektrické auto „zkoušet koupí” - že nevyhoví jejich potřebám, vědí i bez toho.

Za takového stavu nutit elektrická auta všem je opravdu absurdní, nespokojenost s nimi navíc mohou zvýšit nejen jejich faktické nedostatky, problémem jsou i razantní nárůsty cen elektrické energie, za níž lidé leckdy platí více než za klasické pohonné hmoty už tehdy, kdy se ani nevyrovnala daňová zatížení. Kde tedy ještě donedávna bylo možné počítat s úsporami, tam bude zakrátko třeba rozevírat peněženku více. To samé pak ostatně platí i o samotném pořízení elektrických aut, která zdražují ještě mnohem víc než vozy na benzin a naftu.

Mimo to zde máme ještě jeden fakt, na který příznivci elektroaut při pohledu na letošní a loňská data „zapomínají”. V letech 2012 až 2018 se dle stejných údajů zpátky ke spalovacím vozům vrátilo pouze 20 procent majitelů elektromobilů. A přeneseně došlo i na zlevňování, neboť první elektromobily byly zaměřené hlavně na nejbohatší klientelu, zatímco aktuálně si je může dovolit i střední třída. Z toho je patrné, že čím mainstreamovějším zbožím se elektroauta stávají, tím více roste odpor k nim. Jak „překvapivé” - nadšenci kupující si třetí nebo páté auto do rodiny ví, do čeho jdou. Někdo pokoušející se nahradit Octavii Enyaqem se zjevně nestačí divit.

V roce 2012 nabízel Model S osazený bateriemi o kapacitě 60 kWh dojezd 335 kilometrů, přičemž vycházel na 67 400 USD.



Za výrazně nižší cenu dnes můžete pořídit Model 3, který je sice menší, ale jeho dojezd narostl a lepší je i dynamika. Přesto se však lidé vrací ke spalovacím motorům ve větší míře než před deseti lety - loni jich byla dokonce většina, letos je to více jak třetina.

