VW na tom musí být hodně špatně, když kvůli úsporám zakázal manažerům služební Porsche, ti jej za to žalují včera | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Těžko říci, zda je to k smíchu či k pláči, část nejvyššího managementu Volkswagenu ale bere velmi nelibě, že si od letošního roku nemohou poručit služební Porsche. Bylo to moc drahé, říká firma. Domůžeme se „poršáků” u soudu, reaguje asi tucet lidí z jejího vedení.

Nikdo nemá rád, když mu někdo jiný bere to, co už jednou dostal. Nakonec se tak nelze divit nebohým vrcholným manažerům Volkswagenu, že se špatně vyrovnávají se zavedenými úspornými opatřeními, která jim sahají i na jejich služební auta.

Automobilka je podle Bildu v „kritické situaci”, a tak se jen letos rozhodla uspořit různými cestami 4 miliardy euro, tedy bezmála 101 miliard Kč. To je spousta peněz, a tak se ořezává, co jen může. Jednou z oblastí se stala služební auta, o která někteří přišli zcela, jiní se pak musí smířit s tím, že už nebudou tak dobrá. Asi 200 lidí z tzv. Top-Managementkreises, tedy kruhu nejvyšších manažerů společnosti, mohlo dosud sahat i po služebních Porsche. To už ale teď není možné.

Bildu to oficiálně potvrdila mluvčí firmy. „Z důvodu optimalizace nákladů již není možné objednávat služební vozy značky Porsche,” řekla s tím, že automobilce to ušetří miliony euro ročně. Podle zdrojů Němců uvnitř firmy se manažeři k autům ani nechoval hezky a až příliš často je vraceli znehodnocená. To je prý luxus, který si VW dál nemůže dovolit, a tak prostě dovoluje objednávání jen levnějších vozů. Auta od Porsche dál může mít už pouze nejvyšší management stejnojmenné značky.

Řekli bychom: No a co, tak to prostě chodí. Jenže dotyční se svých služebních „poršáků” nechtějí vzdát, tedy aspoň někteří z nich. Podle informací Němců se tak asi tucet manažerů hromadně obrátil na soud s tím, že jim bylo služební Porsche slíbeno a Volkswagen AG má svůj slib jednoduše dodržet. Pikantní. VW na to reaguje s tím, že pokud někdo z těchto lidí Porsche chce, má dost vysoký plat na to, aby si jej pořídil jako soukromé auto.

Manažeři, kteří Porsche dostali dřív, s ním mohou dál jezdit, jakmile ale skončí blíže nespecifikovaná doba pronájmu, musí sáhnout po něčem od Volkswagenu, Audi, Seatu, Cupry nebo Škody. Je to sešup, ale asi bych to psychicky zvládl. Tak či onak na tom musí být VW opravdu špatně, když řeší i takové „prkotiny” - nahrazení hrstky dražších služebních aut ho na nohy nepostaví, demotivované vedení může snadno způsobit víc škody. Navíc je vždy podivné, když vysoký management sahá „do svého”, tady se zřejmě rýsují ještě drastičtější úspory.

Nejvyšší šéf Porsche i skupiny VW Oliver Blume si svůj služební sporťák může nechat. Bude ale jedním z mála, většina zaměstnanců musí šetřit. Foto: Porsche

Zdroj: Bild

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.