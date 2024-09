VW je zpátky v Rusku i se stovkou dealerů. Z domény ubylo písmeno a z patičky webu jméno firmy, to je celé před 10 hodinami | Petr Miler

Ať už je to dílem aktivity Němců nebo jejich tichého souhlasu, tento postup chápeme, je legální a v těžkých časech není prostor pro gesta. Proč ale kolem „čínských Volkswagenů” prodávaných v Rusku pod značkou Jetta musí dělat takové tanečky, nám uniká.

Už v červenci se ukázalo, že se koncern VW potichu vrátil na ruský trh, když si tamní média všimla, že mu zlobí oficiální webová prezentace značky Jetta. Ta vznikla původně pro čínský trh jako levná alternativa k Volkswagenům, Škodám a spol., která na stejných základech tvoří o trochu jednodušší auta.

Mluvili jsme o nich mnohokrát, modely VA3, VS5 a VS7 jsou v podstatě to samé jako Škody Rapid, Kodiaq a Karoq, byť ne tak propracované. Svého času to pro Rusko nebyly dost dobré nabídky, ale v době, kdy tam skoro nic jiného než levná čínská auta nefrčí, je to to pravé ořechové. VW si legálně může dovolit taková auta v Rusku nabízet i za současných sankcí, neboť jde o stoprocentně čínské zboží a Čína, jak známo, s Ruskem dál úzce spolupracuje. Samotným výrobcem je pak německo-čínský joint venture s kontrolním balíkem v rukou Číňanů, a tak si VW nad celou věcí může do jisté míry umýt ruce.

Proto se také tento návrat odehrál. A byl by se odehrál skutečně potichu, kdyby - což je paradox - nezačal zlobit onen web, který ale byl velmi pravděpodobně vypnut schválně právě proto, že si někteří návratu VW všimli a začali do něj „vrtat”. Že je něco legální zvlášť v dnešní době ještě neznamená, že to nebude zdrojem výčitek a na ně navazujících problémů. Právě tehdy si věci všimla i velká německá média jako Zeit a věc pořádně rozmázla.

Tichý návrat byl minulostí, VW si ale myl ruce dál a v zásadě říkal: „Co dělali, jak dělali, my nedělali, to oni dělali, co jsme měli dělat?” Ani Zeit jim to nebaštil, když konstatoval: „Zdá se nepravděpodobné, že by k takovému kroku mohlo dojít bez vědomí Volkswagenu.” Automobilka na to reagovala oficiálním vyjádřením v tom smyslu, že ona opravdu nic a k tomu uvedla: „Koncern Volkswagen rovněž netoleruje neoprávněné obchodování (se zbožím jeho značek - pozn. red.) a dělá vše pro to, aby mu zabránil,” řekl dále.

To vypadalo jako konec Jetty v Rusku, protože nevěříme, že by - i kdyby to bylo tak, jak Němci tvrdí - Číňané nerespektovali požadavek svého nejbližšího obchodního partnera v tom nepokračovat. Ale to se nestalo. Uběhly tři týdny a Rusové informovali, že aktivity Jetty v zemi se dál těší neobyčejnému zdraví, jen web pořád nefunguje. O další dva týdny později si můžeme říci, že už ani to není pravda.

Jak uvádí Auto Mail.ru, web Jetty pro Rusko je zpátky online, ale tak trochu kulišácky. Dostal novou adresu, místo jetta-motors.ru funguje na doméně jetta-motor.ru, jinak je ale do puntíku stejný a nabízí všechny tři zmíněné modely ve (pokud správně počítáme) 101 oficiálních zastoupeních v zemi. Tohle není nic malého. A z jeho patičky zmizela zmínka o jeho provozu firmou FAV Eastern Europe, tedy divize FAV, výrobce Jetty ve spolupráci s VW, která se stará o distribuci produktů automobilky ve východní Evropě. Však si to srovnejte s předchozím stavem, Wayback Machine ho „nezapomněla”.

Slovy klasika: Jestli tohle není maskovaná oficiální přítomnost koncernu VW v Rusku, pak nevíme, co to je.

Upřímně řečeno chápeme, že se tohle děje, VW má hromadu problémů sám se sebou, i v Číně jde ke dnu a odchod z Ruska ho též finančně těžce zasáhl. A my od začátku říkáme, že sankcionovat Rusko tak, že tam evropským firmám zakážeme něco prodávat, přece není trest pro Rusy, ale pro nás. Tak proč nevyužít legálně čisté možnosti tam prodávat Jetty? Překvapuje nás jen to, že nikdo z vedení VW není schopen opustit dnes tak populární „přizdihráčství” a říct: „Ano, prodáváme to tam, nic tím neporušujeme.”

Automobilku jsme požádali o komentář, zatím se nám ale nedostalo odpovědi. Pokud se nějaké dočkáme, článek doplníme nebo na něj navážeme dalším.

Jetta VS5 je zjevně v Rusku zpátky doma a nic to nezmění. Proč se k tomu VW nechce postavit čelem? Foto: FAV-VW

Zdroje: Auto Mail.ru, Jetta Motor Russia, Wayback Machine

Petr Miler

