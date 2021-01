Z někdejších stíhacích policejních Passatů se už po 12 let stal ceněný sběratelský artikl před 5 hodinami | Petr Miler

Obvykle trvá déle, než se podobná auta stanou zajímavými z historického hlediska, doba je ale rychlá, a tak se i tento posun odehrává stále rychleji. Přímo policejní Passaty R36 jsou bezcenný šrot, typově tatáž auta ale nikoli.

Ať už pro vlastní potěchu nebo kvůli přípravě článků procházíme nabídky ojetých aut celkem pravidelně. Kolegu včera bez nějakého zvláštního úmyslu v souvislosti se zkoumáním cen Golfů R32 napadlo podívat se, jak je na tom dnes nabídka Passatů R36 z té samé doby. A nestačil se divit.

Tyto Passaty u nás svého času nechvalně prosluly svým nasazením v řadách Policie ČR a byť je už proto řada nadšenců a priori odmítá, sama auta jsou to zajímavá. Za své někdejší využití nemohou a představa relativně lehkého sedanu nebo kombíku střední třídy s motorem 3,6 V6 o výkonu 300 koní nezní z dnešního pohledu vůbec nezajímavě. Policisté se k jim svěřeným kouskům nikdy pěkně nechovali a jimi ojeté exempláře jsou dnes prakticky bezcenné, zachovalé er-třicetšestky ale ani trochu.

Jednak je těchto vozů v prodeji zoufale málo, v celé Evropě narazíte na pár desítek vozů, většina z nich je navíc dosti ojetá. Pochopitelně, je to auto střední třídy určené pro rychlé přesuny, takže stovky tisíc km najeté za více než dekádu nepřekvapí. A třebaže jsou mnohem zachovalejší než bývalé policejní stíhačky se stejnými nájezdy, lidí toužící po návratu do předminulé dekády asi neohromí. I pár takových se ale najde.

Jeden z nich vybíráme a jeho nabídku si můžete prohlédnout na zdrojovém odkazu. Jde o černý kombík z roku 2009, který má najeto 79 tisíc km, takže ani to nebyl garážový princ. Ale spolu s omezeným nájezdem měl zjevně velmi pěknou péči dosavadních majitelů a vypadá opravdu hezky. Prodávající pak jeho stav popisuje jako „1A” a přes omezenou důvěru ve slova prodejců ojetin lze předpokládat, že na kaši nebude.

Zkrátka sympatické auto, dnes ale stojí 27 500 euro, tedy asi 720 tisíc Kč. A když zkusíte najít podobné vozy, pod 700 tisíc Kč se nedostanete. To je opravdu hodně peněz na už 12 nebo 13 let starý Passat a zároveň hodně peněz na teprve 12 nebo 13 let starý Passat, neboť je moc starý na to, aby byl vnímaný běžnými měřítky jako zánovní a moc mladý na to, aby jej někdo bral jako youngtimer. Ale tím se zjevně už stačil stát.

Svým způsobem není divu, něco jako sportovní šestiválcový Passat už nevznikne, před pár léty ale šlo i taková auta koupit levněji, takže zjevně roste na ceně. I přes překvapivě vysokou cenu je to tedy další zajímavý tip na ojetinu, která na hodnotě nejspíše neztratí - skoro bychom se vsadili, že za pár let milion na takový kousek stačit nebude, ostatně teď jsou v Evropě na prodej podobné vozy jen tři.

VW Passat R36 u nás proslul jako nadšenci odmítaný policejní stíhač, čas ale jistě otupil i tento břit. Dnes je to zajímavý sportovní sedan nebo kombík, který stoupá na ceně. Ilustrační foto: Volkswagen

