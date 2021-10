Zájem o vrcholný Ford možná vyprchává, vzácnou nejlepší verzi v aukci nikdo nekoupil před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Tohle auto se mělo prodat bez jakékoli námahy, i proti beztak žádanému standardnímu provedení je výkonnější i lehčí. Přesto zůstal na ocet.

Pokud si chcete užít opravdu ostré svezení, pak nepošilhávejte po supersportech. Tím je nechceme nijak shazovat, ovšem jako silniční stroje zkrátka podléhají jistým pravidlům, a tedy i kompromisům. Stačí si jen uvědomit, kolika prvky a systémy musí být osazeny, aby vůbec získaly požehnání úřadů. A kolik výbavy je v nich pro změnu z popudu zákazníků.

Největší zábava je spojena s okruhovými stroji, u nichž výrobci nemusí dodržovat ani pravidla spojená se silničním provozem, ani ta homologační. Zaměřit se tedy mohou čistě jen na vaše potěšení, na rychlost, na výkon, jako to udělal Ford v roce 2019. Na tehdejším Festivalu rychlosti v Goodwoodu totiž modrý oval představil novou vrcholnou verzi svého supersportovního GT nazvanou Mk II. Značka tím přitom skládala hold původnímu GT40 Mk II, jenž zvítězilo v Le Mans.

Ve srovnání se standardním silničním vozem přitom toto okruhové provedení vyfasovalo upravený bodykit, jehož součástí se stal výraznější čelní splitter či mohutné zadní křídlo. Zakapotován byl rovněž spodek vozu, stejně jako se na zádi objevil i výrazný spoiler. Díky tomu vůz dokáže vygenerovat více než 2G v případě bočního přetížení. Něco takového může přijít vhod, neboť výkon 3,5litrového přeplňovaného šestiválce byl vyšponován ze 660 na 710 koní.

Jízdní dynamiku pak značka sice nezveřejnila, s ničím jiným než s nadmíru působivými daty ale nelze počítat. Standardní model totiž stovku zvládá za 3 sekundy. V případě toho okruhového je ale možné počítat nejen s vyšším výkonem, ale také s hmotností sníženou o 91 kilo. Většina z této porce připadá na zavěšení upravující světlou výšku vozu, které dostalo padáka. Místo toho jsou součástí vozu polozávodní stavitelné tlumiče DSSV od společnosti Multimatic.

Jméno kanadské firmy je v tomto ohledu nadmíru důležité, a to nikoliv jen kvůli úpravě podvozku. Jde totiž o jednoho z největších světových dodavatelů originálních komponentů, přičemž třeba takový Aston Martin zásobují Kanaďané karbonovým monokokem modelu Valkyrie. Pro Ford pak ostatně vyrábí i samotné GT. A co je v této chvíli nejpodstatnější, namísto dealerů modrého oválu byli pověřeni i rozprodáním 45kusové edice Mk II.

Díky tomu zjevně s okruhovým speciálem není spojena dvouletá klauzule zakazující další předprodej, načež se jeden z exemplářů objevil v aukci společnosti Collecting Cars, která o jeho nabídce informovala tisk. Vůz však překvapivě prodán nebyl, neboť nebylo dosaženo minimální částky, jakou dosavadní majitel požadoval. Ten za vůz zaplatil 1,2 milionu dolarů (cca 26,4 mil. Kč) plus nějaké drobné za příplatkové prvky. „Jen” 1,233 milionu USD (27,12 mil. Kč), na které se cena v aukci vyšplhala, mu tak nebylo dost, však dříve se dráž prodávaly i tuctovější silniční verze.

Je otázkou, co přesně za tím stojí, rozhodně si však nemyslíme, že by to byla absence silničních registračních značek. Jen málokterý majitel Fordu GT totiž vůz aktivně užívá, ve většině případů se jedná o ozdobu garáží. V takovém případě by Mk II rozhodně jen zářil. Jelikož však za novým vlastníkem nezamířil, zdá se, že humbuk a zájem, jaký GT dosud vzbuzovalo, poněkud opadá. Jednou to přijít muselo.

Tento Ford GT Mk II se nepodařilo na aukci prodat, přestože je výkonnější, lehčí a o hodně vzácnější než standardní specifikace. Nedá se přitom říci, že by zájemce odradila nemožnost vyrazit s ním na veřejné silnice, něco takového totiž majitelé exkluzivních sbírek ani nedělají. Foto: Collecting Cars

Zdroj: Collecting Cars

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.