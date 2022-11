Zástupce hasičů varuje před požáry elektrických aut, politici prý naprosto ignorují jejich rizika před 8 hodinami | Petr Prokopec

V případě požárů elektromobilů a baterií obecně se lidem podařilo vsugerovat do myslí, že jsou vlastně docela vzácné, a tak se o žádný velký problém nejedná. Šéf unie hasičů s tím zdaleka nesouhlasí a volá po větší ostražitostí dříve, než bude pozdě.

Požáry elektrických aut jsou častým tématem příznačně plamenných debat. Někteří bagatelizují jejich nebezpečnost skrze relativně malou četnost, jiní připomínají nízké průměrné stáří elektrických vozů a zničující následky takových požárů. Nejde navíc jen o samotná auta. Stále častěji si lidé nechávají na svá obydlí instalovat solární panely, s nimiž jsou znovu spojena bateriová úložiště, která jsou obvykle přímou součástí obytných komplexů.

Právě skutečnost, že počet elektromobilů a oněch bateriových úložišť rychle narůstá, trápí hasiče. Tuto problematiku s nimi zjevně nikdo neprojednával, místo toho se politici chovají jako účastníci oněch plamenných debat. A nepřekvapivě se v nich přidávají na stranu těch, kteří rizika bagatelizují. Jsou tedy zjevně toho názoru, že k samovznícení baterií nedochází tak často. Navíc přece jen v málo případech došlo na viditelné uzavření aut do vodní lázně. A spalovací auta kontaminují vody rovněž, proto vlastně není důvod, proč by se něco mělo měnit.

Pokud by se ovšem politici měli někde činit pak je to právě tato oblast. Nejsme fanoušky zbytečných regulací, ovšem momentální situace by se pomalu dala přirovnat k našlapování v minovém poli. To pak zatím ještě není tak poseto nebezpečnými výbušninami, načež se jím ještě dá projít. Jenže pokud nedojde k „zásahu shůry“, bude zakrátko jedna mina vedle druhé. V takové chvíli ovšem jeden požár může vyústit v akci, která si vyžaduje přítomnost hasičských sborů z celého okolí.

Může se zdát, že zbytečně přeháníme, toto jsou ale obavy skutečných expertů. Mezi ně patří i Greg McConvill, který je tajemníkem australské unie hasičů (UFUA neboli United Firefighters Union of Australia). Ten uvedl, že na uhašení požáru typického automobilu je potřeba méně než 1 400 litrů vody, nicméně požár baterie v elektromobilu vyžaduje až 30 000 litrů vody. „Toto masivní množství vody navíc může být kontaminované, načež je třeba jej zachytit a vyčistit, což vyžaduje značné logistické problémy pro hasiče i pro vlády,“ říká.

„Když je narušena integrita baterií, dochází k uvolnění skladované energie ve formě tepla, čemuž říkáme termální dálnice, a právě to může vést k plamenům, jenž je těžké uhasit a které vedou u uvolnění výjimečného množství smrtelně jedovatých plynů,“ dodal dále McConville s tím, nedávný zásah u hořícího elektromobilů vedl u dvou hasičů k otravě kobaltem. Kromě toho ovšem do ovzduší uniká také kyanovodík, fluorovodík či kysličník uhelnatý. Proti takovým toxinům navíc hasiči nemají k dispozici skutečně efektivní ochranné pomůcky.

McCoville přitom poznamenává, že nebezpečí představuje každé takové bateriové úložiště, tedy nejen elektromobily, ale i akumulátory v domácnostech a domech. Australská unie hasičů proto vyzývá politiky, aby urychleně přijaly příslušná opatření, jenž budou zahrnovat i vyšší informovanost lidí. Jinak se dočkáme mnohem většího počtu fatálních incidentů, zvláště pokud se bateriová úložiště a elektrická auta budou stále více objevovat na sídlištích či v podzemních parkovištích a parkovacích domech, kam mají hasiči velmi nesnadný přístup.

Pokud k požáru elektromobilu dojde v podzemních garážích, mohou hasiči většinou už jen konstatovat, že daný vůz lehl popelem. Stejně jako všechny stojící vedle něj. Intenzita plamenů je totiž neskutečná, přístup k ohni pak velmi omezený. A to ani nemluvíme o toxickém kouři.

