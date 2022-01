Zatímco politici mluví o klimatické krizi, nad Evropou létají tisíce „letadel duchů“ bez lidí, odnikud nikam před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lufthansa, tiskové materiály

Je to neuvěřitelné pokrytectví, uvážíte-li, že na mnoha místech riskujete pokutu jen za puštěný motor při škrábání zamrzlých oken. Letadla duchů jsou přesto nadále běžnou záležitostí, jen Lufthansa jich během této zimy vypraví 18 tisíc!

V poslední době se o boji s klimatickými změnami mluví od rána do večera. A člověk snadno může dojít k závěru, že za vše mohou jen majitelé spalovacích aut. Na ně poukazují jak aktivisté, tak politici či hollywoodské celebrity, ve všech případech jde ovšem o naprosté pokrytectví.

Stačí si jen uvědomit, že jedním z kritiků spalovacích aut je Leonardo DiCaprio. Ten si nicméně nedávno vyrazil odpočinout na jachtu, jejíž emisní stopa si nezadá s produkcí CO2 menší vesnice. Dalším z velmi hlasitých ekologů je Arnold Schwarzenegger, který se rád fotí ve společnosti Grety Thunberg. Dost by nás nicméně zajímalo, jak zrovna ta zareagovala na jeho nehodu, kdy s GMC Yukon osazeným 6,2litrovým osmiválcem sešrotoval Toyotu Prius. Stejně tak můžeme připomenout let šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyen privátním tryskáčem z Bratislavy do Vídně, i když totéž mohla efektivněji (a snad i rychleji...) zvládnout sebeluxusnějším autem.

Výše zmíněné nicméně považujte jen za špičku ledovce, neboť případů, nad nimiž zůstává rozum stát, začíná být stále více. Stačí třeba připomenout, že do Děčína v sobotu ráno dorazila loď naložená černým uhlím. To však nepocházelo z Ostravska, tam naopak mířilo z Austrálie. Místním producentům tohoto materiálu se dnes v Evropě jeho těžba kvůli regulacím EU nevyplatí, a tak jej raději taháme přes půl zeměkoule.

Na snad ještě větší paradox nicméně dochází v těchto měsících, kdy teploty klesají pod bod mrazu a škrabání zamrzlých oken u aut je běžnou denní činností. Řada motoristů během toho nechává nastartovaný motor, aby se interiér prohřál - třeba i proto, že uvnitř sedí děti, které jejich rodiče odváží do škol a školek. Přitom však riskují pokutu až 2 500 Kč, neboť stání s nastartovaným motorem je zakázáno. Hlavně proto, že auta tak produkují více emisí než při jízdě.

Stejní zákonodárci, kteří toto tvrdě odsuzují, ovšem nechávají po obloze létat „letadla duchů“. Psali jsme o nich už v březnu 2020 - jde o letadla, ve kterých krom personálu nikdo nesedí a nerealizují ani jinou smysluplnou přepravu. Jde tu jen o nutnost využití alespoň polovinu přidělených letištních slotů, tedy vzletových a přistávacích intervalů, o které by aerolinky jinak mohly přijít. A tak raději létají nazdařbůh doufajíc v lepší zítřky. Nejde přitom o žádnou malichernost, jen Lufhansa uvádí, že během zimních měsíců uskuteční takových letů až 18 tisíc. To je neskutečné.

EU slibovala, že tahle praxe skončí, o dva roky později si ale můžeme říci, že neskončila. Zatímco se tedy jinde řeší každý gram CO2 za totální prkotiny, ve vzduchu jsou realizovány desetitisíce zcela nesmyslných letů, aniž by to komukoli z oněch bojovníků za lepší zítřky vadilo.

Pokud tedy EU chce dosáhnout uhlíkové neutrality, měla by se přestat vozit po běžných motoristech a místo toho si zamést před vlastním prahem. Takto EU na jedné straně hlásá, že musíme topit a svítit dráž a dráž, aby svět byl lepším místem a zmiňovaná Lufthansa dokonce dostává kompenzace za to, že pandemie narušila její podnikání. Současně jsou ale dle pravidel té samé EU (a i za zmíněné kompenzace) realizovány desítky tisíc zcela nesmyslných letů. To už není jen absurdní, ale naprosto šílené.

Jen Lufthansa během této zimy vypraví 18 tisíc naprosto zbytečných letů bez cestujících jen proto, aby nepřišla o letištní sloty. Ekologii najednou nikdo neřeší. Foto: Lufthansa, tiskové materiály

Inspirace: Auto Evolution

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.